El conmovedor video de un hombre que protege a su mujer discapacitada durante el terremoto en Venezuela

Un hombre mayor que protegió a su esposa con discapacidad durante los sismos que impactaron a Venezuela se volvió viral en redes sociales. Su actitud frente al hecho quedó registrada por una cámara de seguridad que tenían dentro de su departamento, donde los sorprendió el terremoto.

La grabación muestra cómo la vivienda comenzó a sacudirse cuando la mujer —con movilidad reducida— se encontraba sentada al lado de su andador. Al notar el temblor, el hombre caminó hacia ella y se ubicó adelante para resguardarla de cualquier posible caída de objetos o escombros.

En el video se escucha cómo la señora grita por lo que ocurría, por lo que su esposo la agarra de la mano y cubre con su propio cuerpo hasta que se deja de sentir el efecto del fenómeno.

El momento en que la pareja se agarro de las manos frente al sismo

El terremoto que impactó en Venezuela

Este hecho ocurrió en el marco de dos sismos consecutivos que afectaron a gran parte del territorio venezolano este miércoles por la tarde. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, informó que, para la mañana del jueves, la cifra oficial de era de 164 personas y los heridos superaron los 971.

El primer temblor ocurrió a las 18.04, tuvo una magnitud de 7.2 en la escala de Richter y localizó su epicentro 21 kilómetros al oeste de la localidad de Morón, según los datos que difundió el Servicio Geológico de Estados Unidos. Un minuto después ocurrió el segundo movimiento, de magnitud 7.5, calificado como el sismo más potente en el país desde 1900.

La vista aérea de La Guaira, la zona más afectada por los terremotos en Venezuela

El fenómeno provocó la destrucción de decenas de edificios y el corte del suministro eléctrico en varias ciudades. “No tenemos nada, ahorita no tenemos nada, ni siquiera fuerza, ni valor para meternos ahí, imagínate tú”, declaró Larry Rojas, ciudadano afectado por el colapso de una estructura.

Asimismo, en la región costera de La Guaira se declaró la “zona de desastre” y la población civil trabajó para retirar personas de los escombros. Las autoridades nacionales también suspendieron momentáneamente las clases y cancelaron los servicios de gas natural y de subte en la ciudad de Caracas.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, pidió a los ciudadanos permanecer en el exterior de las propiedades ante la posibilidad de nuevas réplicas. El Aeropuerto Internacional de Maiquetía también cerró sus operaciones debido a deterioros estructurales graves en sus instalaciones.

La cámara de un hogar muestra la fuerza del terremoto en Venezuela

Frente a la emergencia, el gobierno de Estados Unidos inició el envío de ayuda humanitaria y personal médico de rescate tras una comunicación entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y la presidenta interina venezolana.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) recordó que estos eventos se vinculan con la falla de Boconó, una fractura geológica de 500 kilómetros que atraviesa la región andina y finaliza cerca de Morón.

Agencias AP y AFP.