El dato que se repite en las últimas encuestas y amenaza el sueño de reelección de Lula

SAN PABLO.– Cuando faltan menos de dos semanas para las elecciones que definirán el futuro político de Brasil, Flavio Bolsonaro consolida su ventaja sobre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las encuestas y alimenta las expectativas de un regreso de la derecha al poder. Tres sondeos publicados en los últimos días ubican al hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro al frente de la carrera presidencial, mientras el mandatario izquierdista busca una remontada que le permita conseguir un cuarto mandato.

La última señal de alarma para el oficialismo llegó este martes, con una encuesta de BTG Pactual/Nexus que otorga a Bolsonaro el 48% de las intenciones de voto, frente al 45% de Lula, en un escenario simulado de segunda vuelta. La diferencia de tres puntos porcentuales se mantiene dentro del margen de error de dos puntos, por lo que ambos candidatos se encuentran en una situación de empate técnico.

El candidato presidencial Flávio Bolsonaro y su esposa, Fernanda, se sacan una selfie con un joven tras asistir a una misa en honor a Nuestra Señora de Aparecida, en Brasilia Arthur Menescal - AP

Sin embargo, el nuevo relevamiento confirma una tendencia que también registraron otros dos importantes institutos brasileños desde las elecciones del 4 de octubre; el candidato del Partido Liberal (PL) llega al tramo decisivo de la campaña con una ventaja que el presidente todavía no consigue revertir.

La encuesta de Nexus, realizada entre el 10 y el 12 de octubre sobre una muestra de 2002 personas, muestra además un crecimiento de cuatro puntos de Bolsonaro respecto del relevamiento anterior, mientras Lula retrocedió un punto. El senador pasó del 44% al 48%, mientras que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) cayó del 46% al 45%.

MUITO GRAVE!



Meu programa eleitoral foi exibido sem som na televisão em todo o Brasil.



Peço que compartilhe e assista até o final! pic.twitter.com/Hw658ZvAn7 — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) October 12, 2026

Si se consideran únicamente los votos válidos, que excluyen a los indecisos y a quienes manifiestan su intención de votar en blanco o anular su sufragio, Bolsonaro alcanza el 52% y Lula queda con el 48%.

El relevamiento también exhibe otro factor inquietante para el oficialismo: la resistencia que genera la figura del presidente. El 51% de los entrevistados aseguró que no votaría por Lula bajo ninguna circunstancia, frente al 47% que manifestó el mismo rechazo hacia su adversario. En comparación con la medición anterior, el rechazo al mandatario subió tres puntos, mientras que el de Bolsonaro cayó cuatro.

Simpatizantes del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva participan de un acto de campaña en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro Bruna Prado - AP

La polarización también se refleja en la firmeza del electorado. Según Nexus, el 92% de los consultados asegura que ya definió su voto y no tiene intención de cambiarlo antes del 25 de octubre. Apenas el 7% admite que todavía podría modificar su decisión.

Una tendencia que se repite

Otras dos encuestas nacionales realizadas después de la primera vuelta también colocan al heredero político del bolsonarismo por encima del mandatario. El jueves pasado, Datafolha otorgó a Bolsonaro el 49% de las intenciones de voto y a Lula el 45%, con un margen de error de dos puntos porcentuales. Entre los votos válidos, la relación era de 52% a 48%, idéntica a la registrada ahora por Nexus.

El sondeo, realizado entre el 6 y el 7 de octubre sobre 2520 electores de 153 municipios, también mostró que el candidato derechista conserva una posición especialmente sólida en el sur y el sudeste del país, entre los evangélicos y en sectores de clase media, mientras que Lula mantiene su principal bastión en el nordeste y entre los votantes de menores ingresos.

Un día después, el viernes 9, AtlasIntel/Bloomberg presentó un escenario todavía más favorable a Bolsonaro, con el 51,1% de las preferencias frente al 45,7% del presidente. La distancia de 5,4 puntos se amplía respecto de los otros dos relevamientos y, en este caso, supera el margen de error de un punto porcentual.

Vista aérea de los seguidores de Lula da Silva durante un acto de campaña en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro IVAN PISARENKO - AFP

La encuesta de AtlasIntel, realizada sobre 5026 personas entre el 3 y el 8 de octubre, confirma además la importancia de las divisiones sociales y regionales. Bolsonaro alcanza el 72,7% entre los evangélicos, frente al 23,5% de Lula, mientras que entre los católicos la disputa aparece prácticamente empatada.

El senador también aventaja al presidente entre los hombres, mientras que Lula conserva una ventaja entre las mujeres. Territorialmente, el oficialismo sigue encontrando su principal fortaleza en el nordeste, mientras que la oposición domina en las otras grandes regiones del país.

La apuesta de Lula

La tendencia favorable a Bolsonaro obliga al presidente a modificar su estrategia. Después de haber llegado a la primera vuelta como favorito en buena parte de las encuestas, Lula terminó segundo el 4 de octubre, con el 45,16% de los votos válidos, frente al 47,03% del senador derechista.

Fue una diferencia de alrededor de 2,2 millones de votos que trastocó los cálculos del oficialismo y dejó al mandatario frente a una carrera contrarreloj para conservar el Palacio del Planalto.

Bora, gente, todo mundo pra rua! 🇧🇷



O povo atendeu ao chamado e mostrou a nossa força.



O futuro do Brasil está em jogo, e nós estamos prontos para mais!



No dia 25, é 13 e confirma! ✅ pic.twitter.com/vwprgYNLPZ — Lula (@LulaOficial) October 12, 2026

La principal apuesta de Lula es ahora movilizar a los más de 33 millones de electores que no participaron en la primera vuelta, cuando la abstención superó el 21%, el nivel más alto desde 1998.

El domingo, durante un acto en San Pablo, el presidente llamó a sus seguidores a salir a buscar personalmente a quienes no fueron a las urnas y convencerlos de que participen el 25 de octubre.

“Tenemos la obligación de conversar con las personas que creen que ya no tienen derecho a votar”, afirmó ante cientos de simpatizantes, en una convocatoria que reunió a dirigentes políticos y representantes de organizaciones vinculadas con la educación, la ciencia y la tecnología.

Lula también buscó proyectar una agenda de futuro para un eventual nuevo mandato, con promesas de impulsar la formación profesional en inteligencia artificial, desarrollar la industria digital, acelerar la transición energética y avanzar en una reforma de la seguridad pública para combatir el crimen organizado.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, durante un acto de campaña por su reelección en San Pablo Paulo Lopes - ZUMA Press Wire DPA

Mientras Lula intenta ampliar su base, Bolsonaro busca capitalizar los apoyos de dirigentes de centroderecha y de los candidatos eliminados en la primera vuelta. El senador recibió respaldos de figuras como Ronaldo Caiado y Romeu Zema, además del gobernador reelecto de San Pablo, Tarcísio de Freitas.

Según Datafolha, el 46% de los electores que en la primera vuelta respaldaron a otros candidatos manifiestan ahora su preferencia por Bolsonaro, frente al 32% que se inclina por Lula. Otro 15% anticipa que votará en blanco o anulará su sufragio.

Agencia Reuters