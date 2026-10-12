Flavio Bolsonaro visitará a su padre, en prisión domiciliaria, tras una autorización judicial

BRASILIA.– El candidato conservador Flavio Bolsonaro visitará este martes a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, en prisión domiciliaria, luego de que la corte suprema de Brasil lo autorizara a retomar los encuentros, a dos semanas de la segunda vuelta electoral.

El candidato presidencial de la oposición, el senador Flavio Bolsonaro, en el centro, y su esposa Fernanda posan para una selfie con un joven después de asistir a misa en la Catedral Metropolitana de Nuestra Señora de Aparecida, la santa patrona de Brasil Arthur Menescal - AP

La decisión fue firmada por el juez Alexandre de Moraes, instructor del caso, quien hizo lugar a un recurso presentado por los abogados del exjefe de Estado el 5 de octubre, un día después de que Flavio fuera el candidato más votado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

De esta forma, el magistrado pone fin a una restricción vigente desde el 13 de julio, luego de que Flavio, hijo mayor del exgobernante, divulgara en las redes sociales una carta de su padre en apoyo a su candidatura presidencial, lo que vulnera las restricciones previstas en ley contra los presos inhibidos de sus derechos políticos.

Flavio Bolsonaro irá al balotaje con el presidente Luiz Inacio Lula da Silva el 25 de octubre tras haber obtenido en la primera vuelta del 4 de octubre 47% de los votos frente a 45% del gobernante izquierdista, que busca un cuarto mandato.

El senador tenía prohibidas las visitas desde julio por divulgar una carta de su padre en apoyo a su campaña durante una transmisión en YouTube.

El juez Alexandre de Moraes consideró entonces que el candidato violó la prohibición impuesta a su padre de expresarse en redes sociales, incluso a través de terceros.

El senador de derecha y candidato presidencial del Partido Liberal (PL), Flavio Bolsonaro, levanta el pulgar al salir de una misa en honor a la patrona de Brasil, Nuestra Señora de Aparecida, en la Catedral Metropolitana de Brasilia, Brasilia, Brasil SERGIO LIMA - AFP

La suspensión, de 90 días, terminó el domingo.

El magistrado autorizó el lunes a retomar las visitas, pero mantuvo la prohibición de que tengan “finalidad político-electoral”, según la decisión.

Tampoco podrá divulgar “cualquier manifiesto o declaración” de Jair Bolsonaro, incluso por terceros y por cualquier medio.

La defensa del exmandatario (2019-2022) había pedido al juez el 5 de octubre, un día después de la votación, que se adelantara el fin de la restricción o que autorizara a Flavio al menos una visita “de naturaleza exclusivamente familiar”.

Moraes no decidió hasta que venció el plazo.

“Estoy ansioso, son más de tres meses sin poder verlo”, afirmó Flavio Bolsonaro tras asistir a una misa en ocasión del día de Nossa Senhora Aparecida, y dijo que visitará a su padre este martes por la mañana.

El senador describió la suspensión de visitas como “una decisión sin ningún criterio, sin ninguna humanidad, sin ningún amparo legal” para “separar a un líder político de quien está compitiendo por la presidencia, y a un padre de un hijo”.

“Quiero ver cómo está su ánimo con todo lo que pasó (...). Quiero mirarlo a los ojos, darle un abrazo. Me alegró mucho que, precisamente el día de Nuestra Señora de Aparecida, me autorizaran a visitar de nuevo a mi padre. Hoy solo quiero agradecer a todos los que rezan por nuestro Brasil. Estoy aquí para hacer mi parte”, agregó.

El senador de derecha y candidato presidencial del Partido Liberal (PL), Flavio Bolsonaro (C), habla con los medios junto a su esposa Fernanda Bolsonaro (2-D) tras una misa en honor a la patrona de Brasil, Nuestra Señora de Aparecida, en la Catedral Metropolitana de Brasilia, Brasilia, Brasil SERGIO LIMA - AFP

Jair Bolsonaro es aún considerado líder de la derecha y ultraderecha brasileñas y su hijo hizo campaña con la promesa de seguir su camino en la presidencia del país.

El senador, de 45 años, ha obtenido el apoyo de otros candidatos de la derecha para la segunda vuelta y es favorito de acuerdo con los sondeos.

Jair Bolsonaro, de 71 años, cumple una pena de 27 años de cárcel por un intento de golpe de Estado en 2022 para impedir la asunción de Lula.

Está en prisión domiciliaria en Brasilia por motivos de salud derivados de una puñalada que sufrió en 2018, durante la campaña que lo llevó al poder.

Días antes de las elecciones, su esposa, Michelle Bolsonaro, dijo que estaba “ansioso” y que ha tenido días “difíciles”.

Flavio ha insistido en los últimos días en que, si gana en segunda vuelta, su padre le pondrá la banda presidencial.

Flavio aparece como favorito de cara al balotaje frente a Lula, según encuestas publicadas la semana pasada.

Agencias AFP, ANSA y diario O Globo