El desgarrador deterioro de un enfermero tras un año de lucha contra el Covid-19

Con más de 2,2 millones de muertos registrados por Covid-19, la pandemia de coronavirus está aún lejos de llegar a su fin. En medio del ascenso de casos, los gobiernos que analizan medidas adicionales para evitar una catástrofe sanitaria mayor. Para alertar sobre la gravedad del caso, un enfermero español publicó el antes y después tras haber estado en la primera línea de atención.

Víctor Aparicio es enfermero y como miembro del personal de salud combate junto a los médicos del hospital Gregorio Marañón de Madrid los embates del coronavirus.

Desde su cuenta de Twitter, Aparicio hizo un hilo para explicar cómo se siente, qué cosas cambiaron y, sobre todo, para generar conciencia entre las persona que toman el tema de la pandemia a la ligera. Para mostrar cómo lucía entonces y cómo hoy, eligió dos selfies.

Soy enfermera de uci.

Un año separan estas dos imágenes.

Creo es evidente el cambio exterior.

No os imagináis el interior. pic.twitter.com/M5IoG5INZd — Víctor Aparicio (@victorAparicioM) March 31, 2021

En la fotografía izquierda se lo ve con el pelo y la barba color castaño. En cambio, en la derecha se puede ver cómo las canas se apoderaron de su vello facial. Más allá del estrés, de la mala sangre y los nervios, Aparicio sostiene que las secuelas más profundas las siente internamente.

🗣 Víctor Aparicio (@victorAparicioM) enfermero UCI, sobre el agotamiento de los sanitarios:



👉 "No somos héroes, somos personas. Tenemos necesidades básicas que no se han visto cubierta. Hay que restituir las 35 horas".



📲 #Lascosasclaras94

🔴https://t.co/mwvfkPwbyc pic.twitter.com/DiCmyyFkcC — Las Cosas Claras (@cosasclarastve) April 1, 2021

A poco de haber publicado su cadena de tuits, el hilo se volvió viral y Aparicio fue entrevistado en distintos programas de la televisión española. A cámara, el enfermero habló a corazón abierto de lo que tanto él como millones de profesionales de salud viven a diario. “Es un año que deja huellas físicas, pero las más dolorosas son las que no se logran ver. Fue un año muy duro para todo el mundo. En el sector sanitario posiblemente lo acusamos más al principio, los que nos comimos la primera ola, esa incertidumbre y ese miedo a no saber lo que teníamos enfrente. Eso tuvo un costo emocional y físico”, sostuvo.

De licencia desde hace dos meses a raíz de la ansiedad y el estrés sufridos, Aparicio explicó cómo surgió la idea de mostrar el antes y el después con las fotos. “Me saltó una imagen de una entrevista de hace un año y sobre todo me impactó el cambio de la barba. Dije: ‘Ostia, si me he vuelto un señor canoso’”, comparó.

En el último de los tuits vinculados a la temática, Aparicio reivindicó la labor de las enfermeras y los enfermeros e hizo hincapié en la preocupantes condiciones laborales del sector respecto a otros países europeos. ”Ya veníamos con muchas carencias, mucho déficit de personal, en Europa están manejando casi los 14 enfermeros por cada 1000 habitantes y nosotros [en España] no llegamos al 5,8. Si hubiéramos estado en esos ratios, se habrían salvado muchas vidas”, lamentó.

LA NACION