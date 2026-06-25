El dramático rescate de tres hermanos entre los escombros tras los terremotos en Venezuela

CARACAS.– Entre edificios derrumbados, gritos de auxilio y una búsqueda desesperada de sobrevivientes, un video registró uno de los momentos más conmovedores de la tragedia que atraviesa Venezuela: el rescate con vida de tres niños entre los escombros de La Guaira, una de las zonas más golpeadas por los dos terremotos que sacudieron al país.

La grabación muestra a un grupo de vecinos y rescatistas que intenta tranquilizar a los menores apenas logran sacarlos de la estructura colapsada. “Aquí acabamos de salvar un bebé. Vente, mi niño, vente para acá, ven”, dice el hombre que registra la escena.

Rescatan niños de los escombros en Venezuela

Instantes después aparece una segunda menor y enseguida un tercero. Cuando alguien les pregunta si son hermanos, uno de los chicos responde: “Sí, somos tres”.

Los rescatistas les piden que permanezcan juntos y les transmiten calma mientras las tareas continúan alrededor del edificio derrumbado. “Quédense ahí. Ustedes están bien, gracias a Dios”, afirma uno de ellos.

Poco después, el mismo hombre intenta tranquilizar a un adulto que busca a un familiar entre los restos de la construcción. “Mi señor, tú eres misericordioso. Tu hijo también está aquí. Ya vamos poco a poco, hijos. Aquí llegan las ayudas. Hay que tener fe”, dice.

Los epicentros de los dos terremotos

La escena refleja el clima que domina a La Guaira desde los terremotos. A medida que pasan las horas, se multiplican los videos registrados por vecinos y equipos de rescate. En muchos de ellos se escuchan gritos desde debajo de los escombros, mientras familiares y socorristas intentan localizar a personas atrapadas tras el colapso de edificios.

Las autoridades informaron que los sismos dejaron 164 muertos y 971 heridos, además de al menos 30 réplicas. Los mayores operativos de rescate se concentran en La Guaira y el Gran Caracas, donde colapsaron al menos diez edificios.

De acuerdo con la información oficial, el primer terremoto tuvo una magnitud de 7,2 y se registró a 20,3 kilómetros de profundidad, con epicentro a 23 kilómetros al sureste de Yumare. Apenas después, un segundo sismo, de magnitud 7,5, sacudió la misma zona a 10 kilómetros de profundidad, con epicentro ubicado a 28 kilómetros al sureste de esa localidad.

Un automóvil circula frente a edificios derrumbados tras un terremoto en Catia La Mar, estado La Guaira FEDERICO PARRA - AFP

El gobierno solicitó maquinaria pesada al sector privado para acelerar la remoción de escombros y anunció la llegada de equipos internacionales de rescate certificados por Naciones Unidas.

Las imágenes difundidas desde distintos puntos del país muestran la magnitud de la destrucción. En Los Teques, el techo de un local del centro comercial La Cascada se desplomó durante el sismo. En San Bernardino, en Caracas, brigadas de rescate trabajaron para liberar a una mujer atrapada junto a parte de su familia bajo un edificio derrumbado.

Video del Centro Comercial La Cascada en Los Teques, estado Miranda. #venezuela🚨pic.twitter.com/WI0qcmSrhv — jenny jimenez (@jennjime3493) June 25, 2026

En La Guaira, además de los edificios colapsados, se registraron incendios que, de manera preliminar, fueron atribuidos a explosiones de cilindros de gas. La ciudad ya conocía el peso de una tragedia nacional: en 1999, enormes deslizamientos de tierra provocados por lluvias torrenciales destruyeron barrios enteros y causaron al menos 15.000 muertos.

Vista de los daños registrados en varios edificios por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar Ronald Pena R. - EFE

Casi tres décadas después, La Guaira volvió a quedar en el centro de una catástrofe, aunque esta vez el origen fue uno de los terremotos más intensos registrados en Venezuela en los últimos años.

Agencias Reuters y AP