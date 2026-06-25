La ciudad venezolana marcada por la peor tragedia natural del país vuelve a quedar devastada

25 de junio de 2026 10:48 5 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > El Mundo

LA GUAIRA.– La ciudad portuaria que conecta a Caracas con el mar Caribe volvió a quedar en el centro de una tragedia. Casi tres décadas después de haber sufrido uno de los peores desastres naturales de la historia venezolana, La Guaira aparece otra vez entre las zonas más golpeadas del país, esta vez por los dos fuertes terremotos que sacudieron a Venezuela el miércoles.

Los sismos dejaron a esa localidad costera entre los puntos más afectados, con edificios derrumbados, incendios, personas atrapadas bajo los escombros y equipos de rescate desplegados contrarreloj en busca de sobrevivientes.

Dayana Delgado, madre de tres hijos, dijo que estaba desesperada porque su hijo de ocho años había desaparecido. “Quiero saber dónde está, si está atrapado o en un refugio”, afirmó.

Un vehículo atrapado entre bloques de cemento levantado Javier Campos - AP

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Delgado se preguntó dónde estaba la maquinaria pesada que habían prometido los funcionarios del gobierno y señaló que los vecinos son quienes excavan entre los escombros.

“Lo he perdido todo, todo. El piso, el coche, la moto, todo”, afirmó por su lado Cristian Carreño. “Al menos estamos vivos, gracias a Dios”.

🔴 #URGENTE | El terremoto de Venezuela destruyó la ciudad de La Guaira. pic.twitter.com/IeqBCHmKuo — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 25, 2026

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó durante la madrugada de este jueves que el balance de víctimas ascendió a 164 muertos y 971 heridos. También indicó que los mayores esfuerzos de rescate se concentran en La Guaira y el Gran Caracas, donde colapsaron al menos diez edificios.

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Para los habitantes de La Guaira, la magnitud de la destrucción revive un recuerdo imborrable. En diciembre de 1999, cuando la región todavía era conocida como estado Vargas, lluvias torrenciales saturaron las laderas de la cordillera de la Costa y desataron una sucesión de deslaves, inundaciones y aludes de barro que descendieron desde la montaña hacia el mar. Pueblos enteros quedaron arrasados, miles de viviendas fueron sepultadas y la infraestructura costera quedó devastada.

La cifra exacta de víctimas nunca pudo establecerse con precisión. Algunas estimaciones hablaron de entre 10.000 y 30.000 muertos, mientras otros registros ubicaron el número de fallecidos y desaparecidos entre 12.000 y 15.000. En cualquier caso, la tragedia de Vargas quedó marcada como el peor desastre natural de Venezuela en la historia reciente y como una herida colectiva para el litoral central.

Aquella catástrofe golpeó al país apenas unos meses después de la llegada al poder de Hugo Chávez y se convirtió en una de las primeras grandes pruebas de su gobierno. También modificó para siempre el mapa urbano y social de La Guaira: barrios completos desaparecieron, miles de familias fueron desplazadas y la reconstrucción avanzó durante años entre promesas oficiales, planes inconclusos y obras levantadas sobre una región todavía vulnerable.

Un edificio destruido por el terremoto FEDERICO PARRA - AFP

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Ahora, un nuevo desastre vuelve a poner a prueba a la dirigencia venezolana. Según registros difundidos desde las zonas afectadas, calles cubiertas de escombros, edificios con graves daños estructurales e incendios alteraron por completo el paisaje urbano. Muchos vecinos optaron por permanecer en espacios abiertos por temor a nuevos derrumbes, mientras brigadas de rescate inspeccionaban construcciones dañadas y removían escombros en busca de personas atrapadas.

Uno de los videos más impactantes mostró el estado del Urbanismo Hugo Chávez, un complejo habitacional de viviendas sociales en La Guaira. Allí aparecieron varios edificios destruidos y focos de incendio que, según los primeros reportes, se habrían originado por la explosión de cilindros de gas.

En veneziela, el "urbanismo Hugo chavez", un complejo de casas publicas que mando a construir en 2011, se desmoronó totalmente por el terremoto

Y encima ahora se prendio fuego pic.twitter.com/x1ULHNaGEO — ElBuni (@therealbuni) June 25, 2026

En otro registro, un conductor que atravesaba la zona describió la escena con desesperación: “Estamos pasando justamente por Hugo Chávez, todos los edificios colapsaron, algunos de los edificios en llamas completamente por la bombona, están las bombonas [cilindros] prendidas”.

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Rodríguez pidió colaboración al sector privado para acelerar las tareas de búsqueda y despejar los accesos a las zonas destruidas. “Quienes vivan en viviendas sin daños estructurales deben permanecer en sus hogares para facilitar las labores de rescate y no entorpecer el trabajo con las personas aún atrapadas”, dijo.

Además, convocó a las empresas a aportar maquinaria pesada para remover escombros. La mandataria también aseguró que mantuvo conversaciones con varios jefes de Estado y con el coordinador del sistema de Naciones Unidas en Venezuela.

Varias personas se congregan frente a un edificio dañado tras un terremoto en Catia La Mar FEDERICO PARRA - AFP

Según explicó, equipos internacionales de rescate certificados por la ONU ya viajaban hacia el país para reforzar el operativo. Al mismo tiempo, anunció líneas de crédito especiales para empresas afectadas y ayudas destinadas a trabajadores que perdieron su empleo a causa del desastre.

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La Guaira ocupa un lugar singular en la historia reciente de Venezuela. Durante años fue uno de los principales bastiones del chavismo y recibió inversiones en viviendas y obras públicas impulsadas por Chávez, muchas de ellas presentadas como parte de la reconstrucción y la transformación social del litoral.

Edificio Oasis, Playa grande

La Guaira, Venezuela

Totalmente colapsado !

Tremendo como se oyen los gritos!! pic.twitter.com/pY8pSy2SPr — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) June 25, 2026

Sin embargo, la ciudad siguió expuesta a una geografía frágil, encajonada entre la montaña y el mar, y a un crecimiento urbano desigual. Muchas construcciones se deterioraron con el paso del tiempo o quedaron abandonadas, mientras buena parte de la población continuó dependiendo de la pesca artesanal, del comercio informal, del turismo de playa y de los miles de trabajadores que cada día viajan a Caracas para ganarse la vida.

Agencia Xinhua y diarios El Tiempo y The New York Times

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