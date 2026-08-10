El dramático testimonio de un argentino que vivió el terremoto de Colombia: “Estoy shockeado”

Tras el fuerte sismo que sacudió este lunes una amplia región de Colombia y se sintió en varias ciudades del centro y suroeste del país, incluida Bogotá, donde se registraron 111 muertos hasta el momento, Leonel Cerrudo, un argentino que se encontraba en el país, relató a LN+ el momento en que fue despertado por el sismo.

“El susto de mi vida. Había vivido aquí en Cali algunos sismos, pero de cinco puntos, movimientos normales; nosotros en Argentina no estamos acostumbrados, todavía estoy medio shockeado”, sostuvo.

Catastrofe en Colombia

El joven se encontraba descansando cuando el sismo ocurrió, cerca de las 7.30 de la mañana. Según su descripción, el escape del edificio, ubicado en un quinto piso, fue un acto desesperado bajo una situación de riesgo extremo.

“Yo llegué a bajar, se movía todo, pero llegué a bajar. Desde mi casa veía cómo todo se desmoronaba de arriba, pero tuve la suerte de que no es que se cayó el edificio”, detalló sobre el colapso parcial de la infraestructura y destacó que, ante la confusión por los movimientos inesperados, vivió momentos de extrema incertidumbre.

“El edificio no se cayó, pero se abrieron todas las paredes. Las grietas de todas las paredes de todo el edificio estaban todas abiertas. De hecho, empezaron a venir los bomberos”, relató.

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Este escenario lo obligó a abandonar sus pertenencias y su equipo de trabajo: “Después empiezo a mirar todas las cosas que se me dañaron y todo. Y digo, bueno, está bien, lo material va bien, tengo mi vida, pero son cuatro años de esfuerzo que se me fueron en un segundo”, confesó con resignación.

Asimismo, el argentino manifestó su preocupación por la respuesta gubernamental y la falta de planificación urbana en la región ante eventos naturales. “Cali no está preparada para ningún ataque de esta magnitud”, sostuvo.

Actualmente, Leonel se encuentra alojado en un hotel gracias a la ayuda de un allegado desde Estados Unidos, aunque reconoce que la incertidumbre por posibles réplicas lo mantiene en un estado de alerta constante. “Nadie me asegura que acá donde estoy voy a estar bien”, concluyó con preocupación.

Los detalles del sismo

Inicialmente, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) alertó por una magnitud de 6,7 y una profundidad de 96 kilómetros. Sin embargo, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) afirmó que el sismo fue de 7,4, lo que luego fue confirmado por el propio organismo colombiano.

El epicentro fue ubicado en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a unos 280 kilómetros al oeste de Bogotá, y a una profundidad de 107 kilómetros a las 7.34 a.m.