El exministro de Defensa de Ucrania desafía a Zelensky y exige elecciones urgentes

KIEV.– El destituido ministro de Defensa de Ucrania, Mykhailo Fedorov, pidió celebrar elecciones durante la guerra en un sorpresivo mensaje difundido el martes, al sostener que el país atraviesa una crisis de gobernabilidad, en el mayor desafío interno al presidente Volodimir Zelensky desde la invasión rusa.

El pedido de Fedorov, formulado en un video publicado en YouTube, es la primera demanda de este tipo realizada por una figura política ucraniana de peso desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala en 2022. La legislación ucraniana prohíbe celebrar elecciones durante la vigencia de la ley marcial.

“La democracia no puede ser rehén de Rusia”, afirmó Fedorov. “Debemos encontrar un mecanismo legal, seguro y realista que permita a Ucrania recuperar plenamente su proceso democrático incluso en las condiciones de una guerra prolongada”, agregó.

Fedorov, de 35 años, fue durante años un aliado cercano de Zelensky, hasta que fue inesperadamente destituido del Ministerio de Defensa en julio, apenas seis meses después de asumir el cargo, con la promesa de impulsar profundas reformas.

Poco después de su destitución, Fedorov, conocido por su perfil tecnológico, criticó públicamente al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Oleksandr Sirski, y dejó al descubierto una fuerte disputa entre ambos y sus diferentes visiones sobre la guerra.

Miles de ucranianos salieron a las calles para exigir la destitución de Sirski –un comandante militar de la vieja guardia al que sus críticos responsabilizan por las fuertes pérdidas de tropas en el frente– y la restitución de Fedorov.

Aunque Zelensky dijo que había destituido a Fedorov por su incapacidad para trabajar con Sirski, poco después el presidente despidió al jefe militar debido a la presión pública.

Las protestas en apoyo de Fedorov continuaron durante el último mes. Si bien perdieron parte del impulso inicial, todavía suelen reunir a unos pocos miles de personas en Kiev.

Aunque Fedorov no dijo en su discurso que se presentaría a ninguna elección, una encuesta reciente indicó que el exministro derrotaría con comodidad a Zelensky en una segunda vuelta, en la que los dos candidatos presidenciales más votados se enfrentan entre sí.

Desafío a Zelensky

La declaración de Fedorov se produjo apenas unas horas después de que Zelensky confirmara que había pedido al Parlamento que ratificara en el cargo al nuevo ministro de Defensa, Yevhenii Khmara, el miércoles.

En lo que pareció un desafío abierto a Zelensky, Fedorov afirmó que Ucrania enfrenta una “crisis sistémica de gobernabilidad”.

“El viejo sistema se rige demasiado a menudo por sus propias reglas. Se protege a sí mismo. Tiene miedo al cambio”, disparó el exministro.

Sin mencionar nombres, Fedorov criticó la corrupción en el Estado, a la que responsabilizó de perjudicar el esfuerzo bélico de Ucrania. El exministro había dicho recientemente que creía que su reforma de los procesos de compras del Ministerio de Defensa, responsable de adquirir equipos por miles de millones de dólares, había contribuido a su destitución.

La oficina de Zelensky no hizo comentarios de inmediato sobre el discurso de Fedorov.

Fedorov se convirtió, a los 28 años, en el ministro más joven de la historia de Ucrania cuando fue designado responsable de la digitalización del país, un cargo que ocupó durante seis años. Fue el último integrante del primer gabinete de Zelensky, formado en 2019, que permanecía en funciones.

Al frente del Ministerio de Transformación Digital, impulsó desde una etapa temprana el uso de drones en la guerra, una tecnología que transformó el combate en Ucrania desde 2022.

Sin embargo, su perfil a nivel nacional creció considerablemente después de que en enero fuera designado para dirigir el enorme Ministerio de Defensa, donde prometió de inmediato una profunda reforma basada en el uso de datos. A diferencia de sus predecesores, Fedorov expuso públicamente una estrategia para derrotar a Rusia mediante una guerra de desgaste y la superioridad tecnológica.

“Nuestra gente hace tiempo que está preparada para un país diferente”, dijo Fedorov en su discurso. “Ahora, nuestro Estado debe estar a la altura de su gente”, agregó.

Agencias AP y Reuters