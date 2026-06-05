El gobierno boliviano desbloqueó una de las rutas vitales para el abastecimiento de La Paz y El Alto

LA PAZ.–Policías y militares desbloquearon este viernes una ruta vital para abastecer de alimentos a las ciudades de La Paz y su vecina El Alto, asfixiadas por más de un mes de protestas sociales que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

El mandatario centroderechista, en el poder desde hace seis meses, se apresta a declarar un estado de excepción que le permita un mayor uso de la fuerza militar para levantar los bloqueos que mantienen campesinos y obreros en varias regiones del país.

Fuerzas de seguridad custodian una carretera tras su reapertura después de las protestas que exigían la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en Carreras, departamento de La Paz, Bolivia MARVIN RECINOS - AFP

A la espera de que el parlamento lo habilite para tomar esa medida, policías, apoyados por un grupo de militares, quitaron esta mañana escombros, palos y piedras que cortaban una estratégica vía al sur de La Paz para dejar pasar alimentos.

Antes de ese operativo, cientos de personas tenían que caminar varios kilómetros para abastecerse de verduras y otros alimentos debido al bloqueo de esa ruta que une La Paz con las comunidades agrícolas de Lipari y Río Abajo.

El propio presidente Paz se desplazó al lugar tras el operativo, dirigido en el terreno por el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, y reiteró, en declaraciones a la prensa, su llamado a la “no confrontación sino al diálogo”.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz , visita Carreras tras la reapertura de una carretera luego de las protestas que exigían su renuncia, en el departamento de La Paz MARVIN RECINOS - AFP

Pero, consultado sobre los siguientes pasos que asumirá el Ejecutivo, Paz respondió escuetamente: “Lo único que puedo decir es que con el ministro de Defensa y el de Gobierno veremos el siguiente paso”.

El pronunciamiento ocurre en una jornada clave. Mientras el gobierno consolidaba la reapertura de corredores estratégicos hacia La Paz, la Cámara de Diputados activó el tratamiento del proyecto de Ley de Regulación de Estados de Excepción, aprobado previamente por el Senado. La norma será debatida este sábado en comisión y posteriormente en el pleno legislativo.

Desabastecimiento

Bolivia acumula más de 30 días de bloqueos impulsados inicialmente por reclamos vinculados a la gasolina contaminada y posteriormente por demandas salariales y políticas. Según datos oficiales, la crisis ha derivado en problemas de abastecimiento, dificultades para el acceso a servicios de salud y al menos 13 fallecidos relacionados con los efectos de los cortes de ruta.

En tanto, el sector empresario estimó en 2000 millones de dólares las pérdidas provocadas por las protestas.

Varias personas caminan por una carretera tras su reapertura después de las protestas que exigían la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en Carreras, departamento de La Paz, Bolivia MARVIN RECINOS - AFP

Las ciudades de La Paz y El Alto y en menor medida las de Cochabamba (centro), Oruro (oeste) y Potosí (suroeste) carecen de alimentos, medicamentos y combustibles, debido al casi centenar de bloqueos extendidos por el país.

Paz culpó nuevamente al expresidente izquierdista Evo Morales (2006-2019) de impulsar las protestas y lo acusó de usar “plata ilícita” surgida de “la producción del narcotráfico en el Chapare”, su feudo cocalero y bastión político en el centro del país.

“Está usando al pueblo como escalera para defenderse de sus problemas judiciales”, dijo Paz, al referirse a la orden de captura contra Morales por una acusación de presunta trata de una menor, que él niega.

El jueves, Estados Unidos reiteró su respaldo al gobierno de Paz.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró en X que Estados Unidos sigue de cerca la situación. “Bolivia no debe permitir que el viejo statu quo de dominio narco terrorista en la región vuelva a imponerse”, escribió.

The Department of War and the Americas Counter Cartel Coalition (A3C) reject all attempts to overthrow the legitimate government of President @Rodrigo_PazP in Bolivia.



The United States is watching. Bolivia must not allow itself to fall prey to the old status quo of… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) June 4, 2026

Por su parte Morales, enconado crítico de Washington, aseguró este viernes en X que Estados Unidos “recurre nuevamente al discurso del ‘narcoterrorismo’ para estigmatizar la protesta social y desacreditar las demandas legítimas” de los sectores sociales.

Mientras el pueblo lucha por defender su economía, sus recursos naturales y su derecho a decidir su propio destino, Estados Unidos vuelve a inmiscuirse en los asuntos internos de Bolivia para respaldar a un gobierno cada vez más cuestionado. Ahora recurren nuevamente al discurso… pic.twitter.com/IkdqUDsqZl — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) June 5, 2026

Campesinos, obreros, mineros, transportistas y maestros que presionan a Paz desde hace más de un mes pedían inicialmente una salida a la peor crisis económica del país en cuatro décadas; pero ahora exigen su renuncia.

Agencias AFP y AP