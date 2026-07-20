La policía reprimió con gases una masiva protesta estudiantil contra el gobierno de Modi en India

NUEVA DELHI.– La policía lanzó gas lacrimógeno contra los manifestantes para impedir que partidarios del movimiento juvenil indio Cucaracha marcharan hacia el Parlamento el lunes para exigir la renuncia del ministro de Educación, mientras el gobierno parecía hacer su primer acercamiento público a los líderes del movimiento.

La acción policial se produjo después de que miles de manifestantes intentaran romper las barricadas de seguridad que rodeaban el lugar de la protesta en el centro de Nueva Delhi, en uno de los enfrentamientos más graves hasta ahora en la campaña del movimiento contra el gobierno del primer ministro Narendra Modi.

La policía detiene a un simpatizante del Partido Janata de la Cucaracha durante una protesta que exigía la dimisión del ministro de Educación de la India en Mumbai, India, el lunes Rafiq Maqbool - AP

A pesar de la represión policial, muchos manifestantes continuaron marchando hacia el Parlamento en pequeños grupos.

El portavoz del Partido Janta Cucaracha, Saurav Das, acusó a las autoridades de “reprimir brutalmente” a “manifestantes pacíficos”. La Policía de Delhi dijo que la marcha no había sido autorizada y que hacían falta restricciones para mantener el orden público en torno al Parlamento durante la sesión del monzón, que comenzó el lunes.

La multitud en Jantar Mantar, un sitio designado para protestas a pocos kilómetros del Parlamento, incluía estudiantes, profesionales y familias con niños pequeños.

A medida que avanzaba el día, la concentración se desbordó más allá del lugar de la protesta, y los manifestantes llenaron las calles y carreteras aledañas.

Muchos llevaban mochilas con agua y comida, previendo un día largo. Mientras otros ondeaban banderas de India, las consignas contra el ministro de Educación y Modi se propagaban por la creciente multitud.

Un hombre se cubre la cabeza con una bolsa de plástico mientras camina por una calle bajo la lluvia en Hyderabad Mahesh Kumar A. - AP

El Partido Janta Cucaracha surgió en mayo después de que el presidente del Tribunal Supremo comparara a algunos jóvenes desempleados con “cucarachas” durante una audiencia no relacionada. Sus partidarios adoptaron el comentario y lo convirtieron en un movimiento satírico que ha atraído a millones de seguidores en redes sociales.

El movimiento ha cobrado impulso después de repetidas filtraciones de exámenes de admisión de alto impacto para facultades de medicina y empleos gubernamentales, lo que desató indignación pública. Atrajo mayor atención después de que la policía trasladara por la fuerza al hospital el sábado al activista Sonam Wangchuk, que estaba en huelga de hambre.

Los manifestantes, que se autodenominan “cucarachas”, han acampado en Jantar Mantar durante el último mes, y miembros de varios grupos estudiantiles se han sumado a la huelga de hambre de Wangchuk.

Miles de simpatizantes también han acudido a universidades y concentraciones en otras ciudades. Exigen la renuncia del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, reformas al sistema de exámenes y compensación para las familias de estudiantes que murieron por suicidio tras las filtraciones de pruebas.

Varias personas pasean en motocicleta bajo la lluvia en Hyderabad, India Mahesh Kumar A. - AP

Acercamiento del gobierno en medio de un tenso pulso

Altos dirigentes del gobierno de Modi han adoptado una postura dura frente al movimiento. Pradhan ha acusado a los manifestantes de actuar contra la nación, mientras otros ministros han reconocido las preocupaciones de los estudiantes, pero han insistido en que no hay necesidad de conversaciones ni negociaciones con el movimiento.

Aunque eso pareció cambiar el lunes, cuando representantes del movimiento mantuvieron conversaciones con el ministro de Salud, J.P. Nadda.

Fue la primera señal aparente de acercamiento del gobierno a los líderes de la protesta, que buscaban llevar sus demandas directamente a los legisladores, lo que llevó a las autoridades a reforzar la seguridad en torno al complejo.

Das, portavoz del Partido Janta Cucaracha, quien se reunió con Nadda, dijo que presentó las demandas de los manifestantes, incluida la renuncia o destitución inmediata del ministro de Educación.

Por separado, el activista Wangchuk pidió permiso para salir temporalmente del hospital y unirse a la marcha.

En una nota escrita a mano, también dijo que pondría fin a su huelga de hambre de casi tres semanas sólo si el gobierno asumía la responsabilidad por los fallos del sistema educativo y las filtraciones de exámenes, o si se permitía a los manifestantes llegar al Parlamento y los legisladores se comprometían a plantear los temas en ambas cámaras.

Un participante con una máscara de cucaracha asiste a una protesta como parte de una campaña liderada por jóvenes que exige reformas educativas en Bengaluru, India Aijaz Rahi - AP

Las protestas se han convertido en un inusual desafío público al gobierno nacionalista hindú de Modi en su tercer mandato, y han recibido apoyo de partidos de oposición, activistas por los derechos y algunas celebridades de Bollywood.

Los manifestantes afirman que el espacio para la disidencia se ha reducido durante el mandato de Modi, cuyo gobierno ha sido criticado por reprimir protestas públicas encarcelando a activistas y, en algunos casos, recurriendo a duros operativos policiales.

Jyoti Rajput, profesora de yoga, dijo que se sumó a las protestas porque “este sistema podrido se niega a actuar”.

“No puede ver el dolor de los estudiantes, y por eso tanta gente se ha unido a este movimiento”, expresó.

Para muchos otros, la campaña se ha ampliado hasta convertirse en una protesta más amplia sobre la rendición de cuentas del gobierno.

Algunos dijeron que les impulsaba la frustración ante lo que consideran una falta de transparencia y capacidad de respuesta de los líderes electos.

Varias personas participan en una protesta como parte de una campaña liderada por jóvenes que exige reformas educativas en Bengaluru, India Aijaz Rahi - AP

Sneha Eppili, una manifestante de 26 años, declaró que se sumó a la manifestación porque cree que el gobierno tiene la responsabilidad de responder a sus preguntas.

“Voté por este gobierno, así que creo que tiene que rendir cuentas y responder a nuestras preguntas. Ese es el derecho humano básico que merezco”, indicó.

Agencia AP