El gobierno de Sánchez anunció un plan para paralizar los desalojos en España hasta 2030 en medio de masivas protestas

MADRID.- El gobierno de Pedro Sánchez anunció este martes un plan para la paralización de los desalojos en España hasta 2030, en medio de masivas protestas tras el desalojo de una jubilada madrileña de 87 años. Miles de personas acampaban en la Puerta del Sol en reclamo de respuestas.

La ministra de Sanidad, Mónica García, estuvo a cargo de la comunicación mediante un posteo en X. La funcionaria indicó, además, que se resolvió proponer la renovación automática de los contratos de alquiler para tratar de frenar la crisis de la vivienda.

Lo que hace un mes era inimaginable, hoy lo hemos conseguido.



Aprobamos en el Consejo de Ministros todas las medidas del Decreto Maricarmen que dará alivio a más de 5 millones de personas:



- Prórroga ampliada hasta 31 diciembre 2028.

- Subidas del 0% en los contratos por encima… — Mónica García (@Monica_Garcia_G) September 29, 2026

El “decreto Maricarmen” se trata de un paquete de medidas sobre la vivienda exigido por el Sindicato de Inquilinas y plataformas sociales en España, tras masivas protestas y acampadas (como la de la Puerta del Sol en Madrid) motivadas por el desalojo de Maricarmen Abascal, una anciana que fue desalojada de un piso en Madrid tras vivir de alquiler durante 70 años.

Demonstrators take part in a protest against evictions and the housing crisis during a visit of Spain's Prime Minister at the Palau de Congressos in Barcelona, on September 28, 2026. Signs read 'Houses without family - families without house'. Spain's main tenants' unions on September 25 urged the government to pass a new law to tackle the country's housing crisis after an 87-year-old was evicted from her Madrid home, sparking nationwide protests. (Photo by Josep LAGO / AFP) JOSEP LAGO - AFP

Como parte de las medidas, se anunció una prórroga ampliada de los contratos de alquiler en vigor hasta el 31 de diciembre de 2028, regulación de temporada y habitaciones, desahucios parados hasta 2030, prohibición de la compra de vivienda por parte de los fondos buitre y renovación automática de los contratos de alquiler.

Mañana llevamos al Consejo de Ministros un nuevo ESCUDO SOCIAL, un paquete de medidas de apoyo a los sectores más expuestos y a las familias más vulnerables a la subida de precios provocada por la guerra.



Una guerra ilegal a la que nuestro país ha dicho NO con todas sus fuerzas. pic.twitter.com/q2ZfJMsG4a — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 28, 2026

“Es el momento de intervenir en el mercado especulativo de la vivienda y empezar a equilibrar la balanza entre ciudadanía y fondos buitre. Gracias a las movilizaciones y las acampadas. Sin vosotras esto no hubiera sido posible”, fue el mensaje de la ministra García que cerró el anuncio esperado por los cientos de manifestantes.

El anuncio del paquete de medidas llegó mientras decenas de personas se manifestaban en un acampe en la Puerta del Sol, a pesar de que la Comunidad de Madrid le dio un plazo de 48 horas a la Delegación del Gobierno para que desaloje la plaza. Este tipo de reclamo derivó en que se detuviera un nuevo desalojo a pocos metros de allí, según consignó el diario local El Mundo.

Grave crisis de vivienda en España

España, al igual que muchos otros países europeos, atraviesa una grave crisis de vivienda, en un momento en que los precios de los inmuebles se disparan y los alquileres suben más rápido que el ⁠crecimiento de los salarios reales debido al lento ritmo de construcción de viviendas, que no logra satisfacer la demanda.

El país tuvo dificultades para alcanzar el ritmo de construcción de viviendas que tenía ‌antes de la crisis financiera de 2008, y el déficit de unos 750.000 inmuebles aumentará hasta superar el millón en 2028, según el Banco de España, casi el doble que en Italia.

Dado que cada vez hay menos personas que pueden permitirse comprar una vivienda, el alquiler aumentó, lo que ejerce presión sobre el mercado, al igual que el auge del turismo. El precio medio del alquiler, de 1176 euros (1337 dólares), equivale aproximadamente al 98,7% del salario medio mensual en España, según el Consejo de la Juventud de España.

Grave crisis de vivienda en España.

Los problemas de España tienen su eco en otras ciudades de Europa. El partido alemán La Izquierda ganó este mes las elecciones ‌regionales de Berlín, prometiendo que haría asequible la vivienda y nacionalizaría las asociaciones de vivienda privadas.

Una ley aprobada ⁠en España durante la pandemia de Covid-19 para proteger a los inquilinos vulnerables expiró en marzo, después de que los partidos de la oposición rechazaran su ‌prórroga.

Debido a ello, las asociaciones de defensa de ⁠inquilinos reclamaban la renovación automática de los contratos de alquiler, similar a los contratos de alquiler indefinidos que ya existen en Países Bajos, Austria y Alemania, así como una medida en Reino Unido para prohibir el desahucio de inquilinos sin justificación.

Si un arrendador no puede justificar la no renovación de un contrato, tendría que indemnizar al inquilino con un mes de alquiler por cada año que este haya vivido en la vivienda, en caso de que aun así quisiera desalojarlo. También ‌reclaman medidas legales para detener los desahucios, la regulación de los contratos ​de alquiler por habitaciones y una congelación de los alquileres.

Con información de las agencias AFP y Reuters