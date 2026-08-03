El gobierno de Sánchez reconoce que no recibió informes de inteligencia sobre la crisis en Ceuta

MADRID.– El gobierno de España reiteró el lunes que no disponía de ningún informe de inteligencia que previera la magnitud de la crisis migratoria en Ceuta, en medio de la polémica que se desató en el país tras las informaciones publicadas por medios locales según las cuales el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) emitió varias alertas al Ministerio del Interior.

"No hubo ningún informe que advirtiera de la magnitud de la situación a la que tuvimos que responder", declaró la portavoz del gobierno, Elma Saiz, en declaraciones al programa “Mañaneros” de la cadena pública TVE.

Respondiendo a una pregunta sobre un posible “fallo de los servicios de inteligencia españoles”, Saiz insistió en que “algo tan inédito no se previó en absoluto”, refiriéndose a la oleada de más de 50.000 migrantes que llegaron al enclave español del norte de África el pasado jueves.

La portavoz defendió la actuación del gobierno del presidente español, Pedro Sánchez, argumentando que la “respuesta sin precedentes” a la crisis “se dio en 48 horas”, con el retorno de la mayoría de los migrantes a sus países de origen, “lo que no habría sido posible sin la cooperación de Marruecos”.

Los servicios de inteligencia bajo escrutinio

Según informaciones de El País y la Cadena ‌SER, que citan a fuentes oficiales familiarizadas con el asunto, los servicios de inteligencia españoles habían llegado a la conclusión de que Marruecos no planeó el ⁠cruce masivo, pero permitió que se produjera.

Los controles fronterizos marroquíes se fueron relajando progresivamente durante el mes de julio y, al ⁠parecer, se suprimieron cuando las multitudes se dirigieron en masa hacia el paso fronterizo del Tarajal durante la festividad del Día del Trono de Marruecos, indican las informaciones.

El Ministerio del Interior de Marruecos no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. En un comunicado publicado el domingo, la cartera insistió en que Marruecos está "comprometido con el refuerzo de la cooperación y la coordinación internacionales en la lucha contra la migración irregular y la trata de personas".

El ministerio achacó la oleada migratoria ‌a la desinformación en las redes sociales, a las redes de tráfico de personas y a una interpretación errónea de una sentencia judicial española que prohíbe las devoluciones inmediatas de ⁠los migrantes interceptados en el mar.

El ministro del Interior español, Fernando Grande–Marlaska, declaró el sábado a los periodistas que el CNI, el servicio de inteligencia exterior ‌dependiente del Ministerio de Defensa, no le había advertido de una oleada inminente. El ​País afirmó el lunes que esto había provocado tensiones entre ambos ministerios.

En diálogo con Reuters, un portavoz del Ministerio del Interior restó importancia a las tensiones de las que se ha informado.

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, destacó el lunes que Marruecos había ofrecido inmediatamente apoyo policial y no había impuesto condiciones a su cooperación, lo que permitió el rápido retorno de la mayoría de quienes cruzaron la frontera.

Sin embargo, el alcalde–presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, se mostró crítico con Rabat, afirmando que en Ceuta prevalecía la percepción de que Marruecos había permitido –si no orquestado– la crisis.

"Marruecos nos ha demostrado que no es fiable. Entonces, no hay más remedio que poner los medios que sean necesarios para que no vuelva a hacer esto", dijo Vivas al medio El País.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, se negó a precisar si el CNI disponía de información previa sobre el cruce masivo, añadiendo que su labor es secreta y elogiando el trabajo “excepcional” del personal de los servicios de seguridad españoles.

No obstante, la funcionaria instó a Rabat a esclarecer la llegada masiva de migrantes e investigar exhaustivamente lo sucedido, y condenó, al mismo tiempo, que, al otro lado de la frontera del enclave ibérico, se esté enviando a jóvenes a una muerte segura.

“Pido al Gobierno marroquí que investigue quién está detrás de estas redes, quién es el responsable, quién lo organizó todo a través de las mafias, y quién engañó a estas personas“, declaró Robles a los medios de comunicación en Zaragoza, según recogió TVE.

Agencias AFP, ANSA y Reuters y diario El País