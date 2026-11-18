CARACAS.– Estados Unidos y Venezuela firmaron un acuerdo para ampliar la cooperación militar, un paso que formaliza el acercamiento entre ambos países tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, en enero. El anuncio estuvo a cargo del secretario de Defensa, Pete Hegseth, durante una visita sorpresa a Caracas en la que se reunió con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

hegseth venezuela

El entendimiento contempla entrenamiento conjunto, intercambio de inteligencia y otras áreas de cooperación militar. Rodríguez afirmó que permitirá reforzar la capacitación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), mejorar su equipamiento y facilitar el acceso a nuevas tecnologías. Según la mandataria, la ayuda estadounidense servirá para hacer frente a “amenazas comunes”.

Ninguno de los dos gobiernos ofreció detalles adicionales sobre el alcance del acuerdo.

Hegseth dijo que espera profundizar la relación de defensa y la cooperación contra el contrabando de drogas. También elogió el trabajo conjunto con Rodríguez, que, según afirmó, permitió “estabilizar Venezuela y librarla de los narcoterroristas”, definición que el gobierno de Trump ha usado reiteradamente para Nicolás Maduro, el mandatario capturado en enero en una operación norteamericana y del que Delcy Rodríguez era la vicepresidenta.

El secretario de Guerra -como le dice el gobierno norteamericano- definió el entendimiento como un restablecimiento de la asociación de defensa. Tras reunirse con Rodríguez en el palacio presidencial de Miraflores, visitó la embajada estadounidense.

Más tarde, viajó a Colombia, uno de los aliados más estrechos de Washington en la región, que está plena ofensiva militar contra los grupos armados desde la llegada al poder en agosto del derechista Abelardo de la Espriella.

Se espera que durante la visita Hegseth haga entrega a Colombia de un avión militar Hércules C-130, según el gobierno colombiano. Luego viajará a Ecuador, otro aliado en América Latina.

Pete Hegseth Ariana Cubillos - AP

El petróleo, detrás del acercamiento

El acuerdo militar se suma al vínculo económico entre ambos países. Desde la salida de Maduro, funcionarios de Washington intervinieron en la definición del rumbo venezolano, con prioridad en la política energética y las inversiones.

En agosto, North American Blue Energy Partners (Nabep) obtuvo acceso a largo plazo a 17 campos petroleros, que albergan cerca de una quinta parte de las reservas venezolanas. Como parte del acuerdo, Estados Unidos obtuvo una participación del 35% en la empresa matriz de Nabep.

El controvertido empresario Alejandro Betancourt, controlador de la compañía y figura clave del acuerdo, estuvo el miércoles en Miraflores y en la embajada estadounidense. Dijo que conversó con Hegseth sobre la cooperación petrolera. Nabep prevé superar los 250.000 barriles diarios hacia fines de año, frente a los 224.000 que, según sus propios datos, producía a mediados de octubre.

Betancourt es señalado por negocios opacos durante los gobiernos de Hugo Chávez (1999-2013) y Maduro (2013-2026).

Según un informe publicado este mes, el gobierno de Trump sostiene que devolvió a Venezuela más de US$12.000 millones, casi el 99% de los ingresos por las ventas de petróleo venezolano a Estados Unidos, conforme al acuerdo energético con Rodríguez. Trump había dicho en agosto que Hegseth ayudó a negociar un entendimiento para que Washington tomara el control de parte de las reservas petroleras del país.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth (izquierda), y el encargado de negocios estadounidense, John M. Barrett, hablan en la embajada de Estados Unidos en Caracas, Venezuela, el miércoles 18 de noviembre de 2026. Ariana Cubillos - AP

Una transición sin fecha electoral

La cooperación avanza en medio de la incertidumbre política. Rodríguez asumió el poder tras la captura de Maduro, pero todavía no hay fecha para nuevas elecciones. Aunque muchos venezolanos celebraron la salida del exmandatario, otros cuestionan que la Casa Blanca haya priorizado la reactivación petrolera por encima de medidas a favor de la democracia.

La opositora María Corina Machado regresó recientemente al país. El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que su regreso fue resultado de “conversaciones de reconciliación” y describió el momento como la mejor oportunidad en tres décadas para lograr elecciones libres.

Esta fotografía, difundida por la Presidencia venezolana, muestra al secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth (derecha), reunido con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (centro), HANDOUT - Venezuelan Presidency

El acercamiento coincide con una mayor presencia militar estadounidense en la región. El general Francis Donovan, jefe de las operaciones militares de Estados Unidos en América Latina, se reunió al menos dos veces este año con las autoridades interinas venezolanas. A la vez, fuerzas estadounidenses atacaron embarcaciones en el Caribe y el Pacífico que, según Washington, transportaban drogas. Al menos 240 personas murieron y las autoridades no divulgaron pruebas que respaldaran sus afirmaciones. Hegseth tenía previsto viajar ese miércoles a Colombia, donde entregaría equipo militar y trataría la cooperación en seguridad.

Agencias AP y Reuters