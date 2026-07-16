El gobierno inglés respondió a la bandera de la selección: “Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las Malvinas sí lo son”

LONDRES.– El gobierno británico respondió el jueves a la polémica desatada después de que la selección argentina desplegara una bandera reivindicando la soberanía del país sobre las islas Malvinas, tras la victoria albiceleste en la semifinal mundialista del miércoles.

“Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las Malvinas definitivamente sí lo son”, aseguró un vocero de Downing Street, según consignó el medio británico Sky News.

Jugadores argentinos sostienen una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" tras ganar el partido de semifinales del Mundial de fútbol 2026 frente a Inglaterra PAUL ELLIS - AFP

El vocero remarcó que “la posición [de Reino Unido] no ha cambiado” y que el compromiso del gobierno para con los habitantes del archipiélago es “inquebrantable”, informó el medio.

Además, confirmó que el primer ministro británico, Keir Starmer, respalda el pedido previo del secretario de Comercio británico, Peter Kyle, para que la FIFA investigue a la selección argentina por la exhibición de la bandera, al considerar que podría infringir las normas que prohíben mensajes o consignas políticas dentro del campo de juego.

No obstante, el vocero aclaró que cualquier eventual sanción “es una cuestión que corresponde a la FIFA”.

Reino Unido pide investigar a la Argentina

Tras la eliminación de Inglaterra y el pase a la final de la cita mundialista de este año, los jugadores argentinos exhibieron una bandera con la leyenda “Las Malvinas son Argentina”.

El mensaje disparó la indignación de muchos en Inglaterra, entre ellos el miembro del gabinete Peter Kyle, secretario de Estado para Negocios, Energía y Estrategia Industrial de Reino Unido, quien calificó la exhibición de “completamente inapropiada” y pidió al máximo organismo del futbol internacional que investigue el incidente.

“Espero que la FIFA lleve a cabo una investigación exhaustiva”, dijo Kyle en una entrevista con la BBC.

Keir Starmer con la camiseta de Inglaterra. Fuente: X

El líder del partido de derecha nacionalista Reform UK, Nigel Farage, también se sumó a la polémica con críticas a los jugadores argentinos y un llamado a reforzar la marina británica.

“Estoy indignado por el comportamiento de algunos futbolistas argentinos anoche, pero lo más importante es reforzar rápidamente la Marina Real“, escribió en X el líder del partido antiinmigración.

Por su parte, la líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, reiteró la postura de su partido respecto del archipiélago: “Las islas Malvinas son británicas. Los conservadores siempre las defenderemos”.

Whilst I am disgusted at the behaviour of some Argentinian players last night, the most important thing to do is build up the Royal Navy quickly. https://t.co/5gmqqcbhz5 — Nigel Farage (@Nigel_Farage) July 16, 2026

El líder del partido Liberal Demócrata, Ed Davey, también se sumó a las críticas vía redes sociales y pidió que los jugadores argentinos involucrados sean “excluidos de la final”.

Además, Davey envió una carta a la FIFA para solicitar la suspensión de los futbolistas de la albiceleste que exhibieron la bandera.

La Argentina ya fue sancionada en el pasado por la FIFA en 2014 con una multa de más de 30.000 dólares tras exhibir una pancarta con el mismo lema después de un partido amistoso contra Eslovenia.

Hinchas argentinos sostienen una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas", al final del partido de semifinales del Mundial de fútbol entre Inglaterra y la Argentina Rebecca Blackwell - AP

El presidente de la Argentina, Javier Milei, respondió al pedido británico poniendo paños fríos e intentando distinguir la exhibición de los jugadores de la vía diplomática.

“Las cosas que pasan en la cancha con los jugadores no son parte de la diplomacia. En el peor de los casos Argentina recibirá una sanción económica de 30.000 dólares, pero lo de los jugares es entendible, gana la emoción y hace que se discuta una sanción”, dijo Milei el jueves en entrevista con la radio El Observador.

Agencia AP