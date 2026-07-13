El gobierno yemení bombardeó el aeropuerto de Saná y los rebeldes hutíes respondieron con misiles contra Arabia Saudita

SANÁ, Yemen.– El gobierno yemení reconocido internacionalmente afirmó el lunes haber atacado el aeropuerto de la capital Saná, controlado por los rebeldes hutíes, que respondieron lanzando misiles contra Arabia Saudita en la mayor escalada de violencia entre ambos bandos en años.

El gobierno declaró que quería evitar que un avión iraní aterrizara en la capital, tras no lograr convencer a una delegación hutí que viajó a Teherán para el funeral del difunto líder supremo iraní de que abordara otro vuelo tripulado por personal yemení.

Ataque del gobierno oficial yemení en el Aeropuerto de Saná

Al mismo tiempo, Moammar bin Mutahar Al-Eryan, ministro de ‌Información del gobierno reconocido internacionalmente, afirmó que los hutíes tenían retenido en el aeropuerto ⁠de Saná un avión perteneciente al Comité Internacional de la ‌Cruz Roja y que mantenían detenidos a su piloto ⁠y copiloto, según informaron Sky News en árabe y medios israelíes.

“Las milicias terroristas hutíes, respaldadas por el régimen iraní, impidieron que aviones nacionales yemeníes aterrizaran en el aeropuerto de la capital, Saná, insistiendo en permitir que un avión iraní violara el espacio aéreo yemení“, declaró el Ministerio de Defensa yemení para justificar el accionar de su gobierno.

“Como resultado, la pista del aeropuerto fue atacada”, explicó tras el ataque.

Captura tomada de un video que muestra una columna de humo elevándose desde el aeropuerto de Saná - - AL-MASIRAH TV

No obstante, los rebeldes hutíes anunciaron que el avión que transportaba a la delegación había logrado aterrizar en Yemen.

La emisora hutí Al-Masirah citó al ministro de Transporte del grupo, quien afirmó que "el avión iraní aterrizó en territorio yemení con varios pacientes y ciudadanos varados a bordo, acompañado por la delegación oficial de la República de Yemen". No se especificó el lugar de aterrizaje.

Simpatizantes yemeníes armados del movimiento hutí blanden sus armas en una protesta contra los ataques de Estados Unidos contra Irán, en Saná, Yemen MOHAMMED HUWAIS - AFP

Horas después, el portavoz militar del grupo rebelde, Yahya Saree, indicó en un video que las fuerzas hutíes lanzaron un ataque con misiles y drones contra el aeropuerto internacional de Abha, en Arabia Saudita, y advirtió a “todas las aerolíneas que no sobrevuelen el espacio aéreo del Reino”.

Ali al-Bukhaiti, miembro del buró político hutí, declaró por su parte que el grupo atacaría la “infraestructura vital” de Arabia Saudita como represalia, según informó Al Jazeera, citando a medios de comunicación cercanos a los hutíes.

Acusaciones cruzadas

El lunes por la mañana, el ⁠ministro de Defensa del gobierno yemení había declarado que se habían agotado los esfuerzos diplomáticos para persuadir a Irán y a los hutíes de que pusieran fin a las supuestas violaciones del espacio aéreo yemení por parte ‌de aeronaves iraníes.

Dijo que ​las fuerzas gubernamentales responderían a cualquier aeronave hostil que violara el espacio aéreo de Yemen “con todos los medios disponibles”, y responsabilizó a Irán.

Simpatizantes yemeníes armados del movimiento hutí blanden sus armas en una protesta contra los ataques de Estados Unidos contra Irán, en Saná MOHAMMED HUWAIS - AFP

Tras los ataques, el presidente del gobierno yemení reconocido internacionalmente y jefe del Ejército, Rashad al-Alimi, declaró que considera “a las milicias terroristas hutíes” como “plenamente responsables de esta escalada y de todas las repercusiones que pueda tener”.

"Sus partidarios y socios también tienen responsabilidad legal y política por la continuación de las violaciones que socavan la seguridad de Yemen", añadió Al-Alimi.

Simpatizantes hutíes caminan frente a carteles con imágenes de científicos iraníes que murieron en ataques israelíes, en Saná Osamah Abdulrahman - AP

El gobierno, que opera desde el puerto meridional de Adén, cuenta con el respaldo de Arabia Saudita y otros Estados del golfo Pérsico.

Tras la escalada, la Autoridad General de Aviación Civil de Yemen ordenó el cierre de todos los aeropuertos al tráfico aéreo hasta nuevo aviso.

Nueva escalada de un conflicto de larga data

El avión de pasajeros iraní es el mismo que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Saná el 4 de julio transportando a más de 200 pacientes yemeníes y pasajeros varados procedentes de Teherán.

Posteriormente, partió hacia la capital iraní con una delegación hutí de alto nivel que viajó para asistir al funeral del fallecido líder supremo de Irán, Ali Khamenei.

Simpatizantes yemeníes armados del movimiento hutí blanden sus armas en una protesta contra los ataques de Estados Unidos sobre Irán, en Saná MOHAMMED HUWAIS - AFP

La delegación hutí había insistido en regresar a bordo del mismo avión iraní, rechazando la propuesta del gobierno yemení reconocido internacionalmente de facilitar su retorno en una aeronave diferente, no iraní, que operara bajo supervisión gubernamental.

El domingo, el grupo hutí advirtió a Arabia Saudita y al gobierno yemení contra cualquier intento de interceptar el vuelo.

El ataque amenaza con romper la tregua que se ha mantenido desde 2022 y llega en un momento de tensiones crecientes en la región.

Un simpatizante yemení del movimiento hutí sostiene un retrato del asesinado líder supremo iraní, Ali Khamenei, durante una protesta en Saná MOHAMMED HUWAIS - AFP

Los hutíes están en guerra con el gobierno de Yemen desde 2014, en un conflicto que ha dejado cientos de miles de muertos y ha desencadenado una grave crisis humanitaria.

Los rebeldes controlan la capital, Saná, y gran parte del norte, incluyendo la mayoría de zonas pobladas, mientras que el gobierno reconocido internacionalmente controla gran parte del sur.

Agencias AFP, ANSA y Xinhua