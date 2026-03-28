Los hutíes entran a la guerra con su primer ataque: un misil contra Israel

La milicia hutí de Yemen, respaldada por Irán, se atribuyó este sábado el lanzamiento de un misil contra Israel durante la madrugada, el primero desde el inicio de la guerra en Medio Oriente. La ofensiva del grupo, cuyas acciones en el Mar Rojo ya habían alterado el transporte marítimo y el comercio internacional durante la guerra en Gaza, vuelve a poner bajo presión al estrecho de Bab el-Mandeb, un paso estratégico clave para el tráfico hacia el canal de Suez.

El general de brigada Yahya Saree, portavoz militar de los rebeldes deYemen, reivindicó el operativo en un comunicado emitido el sábado por la mañana en la televisora satelital Al-Masirah, controlada por el grupo. Saree explicó que los hutíes dispararon una andanada de misiles balísticos contra lo que describió como “sitios militares israelíes sensibles” en el sur de Israel.

Tras ello, el ejército israelí dijo que interceptó el proyectil. El ataque ocurrió horas después de que el vocero insinuara en una vaga declaración el viernes que los rebeldes se sumarían a la guerra.

Las sirenas sonaron en los alrededores de Beer Sheba y en zonas cercanas al principal centro de investigación nuclear de Israel por tercera vez durante la madrugada, mientras Irán y Hezbollah continuaban atacando a Israel durante la noche. En Tel Aviv se registraron fuertes explosiones, y los bomberos indicaron que respondían a 11 puntos de impacto distintos en toda la zona metropolitana.

Hutíes sostienen carteles del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, que murió en un ataque de Israel y EEUU, junto a una enorme bandera iraní mientras protestan contra la guerra contra Irán, en Saná, Yemen, viernes 6 de marzo de 2026. (Foto AP/Osamah Abdulrahman) Osamah Abdulrahman - AP

Israel había atacado instalaciones nucleares iraníes horas después de amenazar con “intensificar y ampliar” su campaña contra Teherán el viernes. La República Islámica prometió represalias y alcanzó una base en Arabia Saudita, hiriendo a militares estadounidenses y dañando aviones.

Amenaza en el Mar Rojo

El golpe de este sábado plantea dudas acerca de si los hutíes volverán a atacar el transporte marítimo comercial en el corredor del mar Rojo, como hicieron durante la guerra entre Israel y Hamás.

Esa campaña alteró el transporte marítimo en el mar Rojo, por donde antes de ese conflicto pasaban anualmente bienes valorados aproximadamente en un billón de dólares. Los insurgentes también dispararon aviones no tripulados contra Israel.

La posible implicación de los hutíes en la guerra también complicaría el despliegue del USS Gerald R. Ford, el portaaviones que primero atracó en Creta para reparaciones y luego puso rumbo a Split, Croacia, a donde llegó el sábado. Enviarlo de regreso al mar Rojo podría arrastrarlo al mismo alto ritmo de ataques del USS Dwight D. Eisenhower en 2024 y el USS Harry S. Truman en la campaña estadounidense de 2025 contra los hutíes.

Los hutíes controlan la capital de Yemen, Saná, desde 2014, y hasta ahora se habían mantenido al margen del conflicto. El grupo tiene desde hace años un inestable alto el fuego con Arabia Saudita, que en 2015 lanzó una guerra contra los rebeldes en nombre del gobierno yemení en el exilio.

Sin embargo, ya este jueves el líder de los rebeldes hutíes de Yemen, Abdul Malik al-Huthi, había advirtido por una “respuesta militar” si las circunstancias en la guerra en Medio Oriente lo ameritaban.

“Como pueblo de Yemen, pagamos la lealtad con lealtad”, declaró el líder. “Ante cualquier acontecimiento en el campo de batalla que requiera una respuesta militar, vamos a actuar sin demora (...) como lo hemos hecho en rondas anteriores”, sentenció luego.

La declaración se dio después de que fuentes militares de Irán alertaran sobre una eventual invasión terrestre de Estados Unidos que podría apuntar contra esa vía marítima.

Según una fuente militar citada por la agencia Tasnim, la república islámica está dispuesta a abrir un “nuevo frente” en el estrecho de Bab el Mandeb, uno de los pasos marítimos más sensibles del planeta, clave para el tráfico global entre el mar Rojo y el golfo de Adén.

¿Nuevo frente?

Es que el cierre efectivo del estrecho de Ormuz a las exportaciones de hidrocarburos de los países árabes del Golfo y un cambio hacia una mayor dependencia del Mar Rojo podrían representar para los hutíes una oportunidad para entrar en el conflicto, a fines de ejercer la máxima presión.

Los hutíes ya habían lanzado ataques en la región. Bab al-Mandab, o la Puerta de las Lágrimas, llamada así por sus peligrosas condiciones de navegación, es la salida sur del Mar Rojo, situada entre Yemen en la península arábiga y Djibuti y Eritrea en la costa africana.

Es una de las rutas más importantes del mundo para el transporte marítimo de mercancías a nivel global, en particular petróleo crudo y combustible del Golfo con destino al Mediterráneo a través del Canal de Suez o el oleoducto SUMED en la costa egipcia del Mar Rojo, así como mercancías con destino a Asia, incluido el petróleo ruso.

El estrecho de Bab al-Mandab tiene 29 kilómetros de ancho en su punto más angosto, lo que limita el tráfico a dos canales para los envíos de entrada y salida.

Tras el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel, liderado por el grupo militante palestino Hamas, que desencadenó una devastadora campaña militar israelí en Gaza, los hutíes comenzaron a disparar contra buques mercantes internacionales en el Mar Rojo, alegando que lo hacían en apoyo de los palestinos.

Agencias Reuters, AFP y AP