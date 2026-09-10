El hijo mayor de Benjamin Netanyahu aseguró que las Islas Malvinas son argentinas

Yair Netanyahu, hijo del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, volvió a pronunciarse este jueves sobre la cuestión de las Islas Malvinas. En redes sociales, reiteró su reconocimiento de la soberanía argentina sobre el archipiélago, en medio de las crecientes tensiones entre Buenos Aires y Londres por la disputa territorial y las actividades no autorizadas de exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina.

“¡Las Islas Malvinas pertenecen a Argentina!”, escribió Yair Netanyahu en su cuenta de X. No es la primera vez que adopta esta postura. En septiembre del año pasado, después de que el Reino Unido anunciara su reconocimiento del Estado palestino, también recurrió a las redes sociales para expresar su apoyo al reclamo argentino. “¡Reconozco las Islas Malvinas como parte de Argentina!”, afirmó entonces.

El hijo mayor de Benjamin Netanyahu dijo que las Islas Malvinas "pertenecen a Argentina"

En ese entonces, su declaración fue celebrada por funcionarios y dirigentes vinculados al gobierno de Javier Milei. “Algo histórico está pasando mientras algunos fogonean el caos”, expresó Nahuel Sotelo, exsecretario de Culto y Civilización -ca actual diputado bonaerense.

Agustín Romo, titular del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense, expresó su gratitud: “El hijo del primer ministro de Israel, Yair Netanyahu, anuncia que reconoce a las Islas Malvinas como argentinas. Gracias, Yair”. Minutos más tarde recibió otra respuesta del israelí:las banderas de ambos países junto a un corazón.

Quién es Yair Netanyahu, el hijo mayor del premier israelí

Nacido en 1991, Yair Netanyahu es el hijo mayor de Benjamin Netanyahu y de Sara Ben-Artzi. Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Interdisciplinaria de Herzliya y tuvo un breve paso por la oficina de prensa del gobierno israelí, donde llevó adelante tareas vinculadas con la diplomacia digital.

Yair Netanyahu Red X

Aunque no ocupa ningún cargo oficial en la administración de su padre, se convirtió en una figura mediática por su actividad en redes sociales,donde suele difundir mensajes de fuerte tono político contra opositores, medios de comunicación y líderes internacionales. La declaración sobre las Malvinas se inscribe en esa dinámica.

La estrecha relación entre la Argentina e Israel

Desde el inicio de su gobierno, Milei situó la relación con Israel como uno de los pilares de su política exterior. Incluso antes de asumir, había manifestado públicamente su admiración hacia el Estado hebreo y su decisión de alinear a la Argentina con Estados Unidos e Israel en los principales foros internacionales.

Esa orientación marcó un cambio respecto de etapas anteriores, en las que la diplomacia argentina buscaba equilibrar sus vínculos con los países árabes y mantener una posición más distante del conflicto en Medio Oriente.

Javier Milei junto al Primer Ministro de Israel Benjamín Netanyahu Presi

Cómo precisó LA NACION, el viaje oficial de Milei a Israel en febrero de 2024 constituyó un gesto central en este acercamiento. En esa visita, el mandatario recorrió lugares emblemáticos de Jerusalén, anunció su intención de trasladar la embajada argentina desde Tel Aviv hacia esa ciudad —una medida de fuerte contenido simbólico— y se reunió con Netanyahu, con quien compartió una agenda centrada en cooperación tecnológica y seguridad.

En el plano bilateral, el gobierno argentino impulsó convenios también en áreas como defensa, ciberseguridad y agricultura de precisión. Israel, por su parte, manifestó su disposición a incrementar inversiones en el país, especialmente en el sector de tecnologías aplicadas al agua y la energía. Estos puntos coincidieron con la intención de Milei de modernizar la matriz productiva argentina y fortalecer lazos con aliados estratégicos.

Desde el inicio de su gobierno, Milei situó la relación con Israel como uno de los pilares de su política exterior

La sintonía política entre ambos gobiernos se reflejó también en organismos internacionales. La Argentina acompañó a Israel en votaciones críticas dentro de Naciones Unidas y de la OEA, defendiendo posturas que buscaban condenar a Hamas y resaltar el derecho a la autodefensa israelí. Este alineamiento generó tanto respaldos como críticas de opositores consideraron que la Casa Rosada se alejaba de una histórica tradición.

Otros muestras de apoyo al reclamo argentino

En sintonía con Yair Netanyahu, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, instó el lunes al primer ministro a reconocer la soberanía argentina sobre las islas Malvinas. El funcionario también hizo el pedido a través de un mensaje en la red social X, en el que cuestionó la presencia británica en el archipiélago.

“Es hora de que el Estado de Israel reconozca públicamente que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado, que los británicos le roban violentamente al pueblo argentino”, escribió Ben Gvir.

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, instó al primer ministro Benjamin Netanyahu a reconocer la soberanía argentina sobre las islas Malvinas

En el mismo texto, el funcionario israelí sostuvo que el Reino Unido “no solo se conforma con ocupar el territorio, sino que también realiza allí perforaciones petroleras y le roban el dinero al pueblo argentino”.

Por ese motivo, reclamó directamente a Netanyahu que tome una posición sobre el conflicto. “Le hago un llamado al primer ministro Benjamín Netanyahu a reconocer la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas y a imponer sanciones a Gran Bretaña mientras la ocupación continúe”, agregó.

El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, pidió por la remoción del embajador británico en el país

El titular de la cartera de Hacienda israelí, Bezalel Smotrich, pidió asimismo por la remoción del embajador británico en el país. “No seremos un escape pisoteado de un gobierno antisemita, en un país conquistado por el islam radical, que intenta salvarse de un colapso económico y social mediante el ataque a los judíos y al Estado de Israel. El mandato británico en la tierra de Israel terminó”, sostuvo, en otro posteo en X.