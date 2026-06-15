El insólito video de una pelota gigante que rueda sin control por las calles de San Salvador

SAN SALVADOR.– Una pelota inflable de gran tamaño se soltó de su estructura de soporte durante una tormenta y rodó varias cuadras por calles de la Zona Rosa, en San Salvador, ante la sorpresa de conductores y peatones.

El incidente ocurrió la noche del domingo, cuando fuertes lluvias, ráfagas de viento y actividad eléctrica afectaron distintos sectores de la capital salvadoreña. Según usuarios en redes sociales, el objeto formaba parte de una campaña publicitaria instalada cerca de un centro comercial.

Una pelota gigante sale volando en El Salvador

Tras desprenderse, la pelota comenzó a desplazarse sin control por la vía pública, impulsada por el viento. En los videos difundidos en redes se observa el balón avanzar por la calzada mientras varios vehículos reducen la velocidad para evitar un accidente.

A pesar de lo insólito del episodio, las autoridades no reportaron personas heridas ni daños materiales.

Las imágenes se viralizaron rápidamente y generaron numerosos comentarios entre usuarios, que relacionaron el hecho con el ambiente del Mundial 2026 por la forma del objeto y el contexto futbolero de la región, aunque la selección de El Salvador no participa del torneo.

El episodio ocurrió mientras Centroamérica seguía bajo los efectos de Cristina, que ya se había debilitado a un sistema postropical frente a la costa de El Salvador, pero cuyos remanentes todavía podían dejar lluvias fuertes en la región. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos había advertido que el sistema podía producir acumulados de entre 4 y 8 pulgadas de lluvia, con máximos aislados de hasta 12 pulgadas, en sectores de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala.

Una pelota gigante rueda descontrolada por las calles de San Salvador

Aunque el viento llamó la atención por el episodio de la pelota gigante, el principal riesgo asociado a Cristina eran las precipitaciones persistentes. Las autoridades meteorológicas advirtieron sobre la posibilidad de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, especialmente en zonas montañosas o de terreno escarpado.

Cristina se había formado en el Pacífico oriental y avanzó lentamente frente a las costas centroamericanas, con lluvias extendidas sobre varios países de la región. Según los pronósticos, el sistema debía debilitarse de manera progresiva al interactuar con tierra firme, aunque sus remanentes podían mantener condiciones inestables hasta el jueves.