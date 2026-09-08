El juicio por el asesinato de Aramburú: un informe de la TV francesa mostró la previa del crimen del rugbier

Este martes se lleva a cabo en París la segunda audiencia del juicio por el asesinato del exjugador de rugby argentino Federico Martín Aramburú. A raíz del inicio del proceso, un noticiero de la televisión francesa difundió las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron los momentos previos al crimen.

La filmación que se difundió en las últimas horas mostró la discusión ocurrida en marzo de 2022 en el local gastronómico Le Mabillon, ubicado en el barrio parisino de Saint-Germain. En el video, el deportista de 42 años aparece junto a su socio Shaun Hegarty cuando comienzan a intercambiar insultos con personas que estaban en una mesa cercana.

CREDITO: programa Sept à Huit

Durante la secuencia, difundida por el canal de televisión francés TF1, Aramburú le toca la cara a uno de los hombres y luego derriba desde atrás a Loïk Le Priol, de 32 años, excomando de la Marina y antiguo miembro del Groupe Union Défense (GUD). A partir de allí se desata una pelea en la vía pública, con golpes y empujones, que termina tras la intervención del personal del lugar.

Minutos después de ese primer enfrentamiento, mientras Aramburú y Hegarty caminaban por el bulevar Saint-Michel rumbo a su hotel, una camioneta Jeep los interceptó. Del vehículo bajó Romain Bouvier, quien disparó dos veces contra el argentino, que cayó herido en el muslo y el costado.

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