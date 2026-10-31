El líder supremo iraní amenaza con responder contra Estados Unidos e Israel en caso de nuevos ataques

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, advirtió el sábado a Estados Unidos e Israel de que no lancen nuevos ataques, tras las amenazas de ambos países de reanudar la guerra en Oriente Medio después de las elecciones.

¿Volverán el presidente estadounidense Donald Trump y su aliado israelí Benjamin Netanyahu a tener como objetivo a la República Islámica?

En las últimas semanas se mencionó una posible campaña militar corta e intensa después de las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos, previstas para el martes.

“Si los enemigos lanzan de nuevo ataques militares o terroristas, serán las fuerzas armadas de la república islámica y el pueblo iraní quienes determinen el momento y las condiciones de su final”, reaccionó Mojtaba Jamenei en un comunicado, amenazando con “una respuesta inmediata, poderosa y sin límite geográfico”.

El presidente Donald Trump AP Photo/Mark Schiefelbein

Además, ordenó a los responsables militares que actualizaran la lista de objetivos para incluir en ella “todo tipo de activos materiales e inmateriales pertenecientes al enemigo estadounidense-sionista”.

Irán ya amenazó con atacar centros de datos y sistemas de inteligencia artificial, así como los cables submarinos en el estratégico estrecho de Ormuz, con el fin de perjudicar a Estados Unidos y a sus aliados regionales.

Ante este clima de amenazas, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo este sábado que el presidente Donald Trump no tomó aún una decisión sobre nuevos ataques contra Irán.

“Podemos lograr objetivos militares si nos lo proponemos. Él no ha tomado una decisión. No tengo ningún anuncio al respecto hoy, y tampoco nos tomamos este asunto a la ligera”, dijo Rubio en una conferencia de prensa del G20 en Atlanta, Georgia.

“Las llamas de la guerra”

Las miradas están ahora puestas en las elecciones estadounidenses, a las que el Partido Republicano se aproxima con nerviosismo.

La confianza en Donald Trump está en su nivel más bajo, los estadounidenses lo consideran responsable del elevado coste de la vida, mientras la guerra ha sacudido la economía mundial y disparado los precios del petróleo.

Por su lado, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ya tiene el veredicto de las urnas: al término de unas legislativas muy reñidas el 27 de octubre, su bloque superó a la principal coalición de la oposición, pero quedó lejos de la mayoría necesaria para mantener el control del Parlamento.

Ahora se esperan varias semanas de negociaciones, durante las cuales seguirá siendo primer ministro interino.

La noche de la votación estimó que Israel tenía “una oportunidad histórica única” con el presidente estadounidense de “eliminar definitivamente la amenaza existencial” de la República Islámica.

Haciéndose eco del líder supremo, el portavoz del ejército iraní, Mohamad Akraminia, lanzó advertencias similares.

“Si el presidente estadounidense se embarca una vez más en una aventura regional bajo la presión de los sionistas y con el objetivo de satisfacerlos, las llamas de la guerra sin duda arrasarán una zona geográfica mucho más amplia”, declaró en X.

Agencia AFP