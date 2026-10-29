Matías Armani, albañil en España: “Ganamos muy poco, si estás pensando venirte, te recomiendo que te quedes en la Argentina”

Matías Armani, un trabajador de la construcción argentino con dos décadas de trayectoria, lanzó una advertencia directa a sus compatriotas que planean emigrar hacia España ante la crisis económica local. Según el albañil, quien reside actualmente en la Costa del Sol, la realidad cotidiana difiere de las expectativas de progreso financiero que suelen motivar la partida desde la Argentina. El trabajador afirmó que los ingresos actuales del sector impiden alcanzar una estabilidad económica real o una capacidad de ahorro mínima debido a la presión asfixiante de los precios en el mercado inmobiliario español.

Matías, albañil argentino en España: “Ganamos muy poco, si estás pensando venirte porque el país está mal, te recomiendo que te quedes en Argentina”

“Para mí, ganamos muy poco”, sentenció Armani mediante su cuenta de TikTok, donde analiza su experiencia profesional en el continente europeo. El albañil detalló que los sueldos mensuales oscilan entre 1500 y 1800 euros, cifras que califica como insuficientes frente al costo de los alquileres en zonas turísticas. De acuerdo con los cálculos que expone en sus videos, el alquiler de una vivienda absorbe entre 800 y 1200 euros mensuales, mientras que la alimentación requiere una inversión de 400 a 500 euros. Si a este presupuesto se suman otros 200 euros en servicios e impuestos, el resultado es un saldo negativo o nulo al finalizar cada mes. Para Armani, este nivel de ingresos no garantiza una vida digna ni permite proyectos a largo plazo.

El trabajador cuestionó la lógica detrás de los convenios laborales firmados en España. Armani señaló que existe una demanda alta de mano de obra en la construcción, un hecho visible en la gran cantidad de grúas que pueblan el paisaje de la Costa del Sol. Pese a este escenario, los salarios permanecen estancados. “Cuando un producto tiene mucha demanda, aumenta de precio, sin embargo, hoy en España, en la Costa del Sol, los sueldos son muy bajos”, explicó el creador de contenido. Esta contradicción configura, según su criterio, un problema estructural que desincentiva a quienes buscan un futuro mejor fuera de sus fronteras.

Un experto explicó las ventajas de capacitarse en esta profesión (Foto: Pexels)

La visión del albañil destaca la ausencia de relevo generacional en los oficios tradicionales. Datos de la Fundación Laboral de la Construcción indican que apenas el 10% de los trabajadores posee menos de 30 años. Armani observa esta tendencia también en la Argentina. En su análisis, el desinterés de los jóvenes por aprender albañilería, fontanería o electricidad no responde solo a la cuestión salarial, sino a un cambio en la mentalidad colectiva donde el oficio perdió prestigio frente a otras opciones y las nuevas generaciones rechazan el esfuerzo físico.

El trabajador recordó la enseñanza de su padre, quien le transmitía que el aprendizaje otorgaba libertad y movilidad. Hoy, observa con preocupación que esa máxima perdió vigencia ante una cultura que prioriza otras rutas profesionales. El mercado español, aunque demanda personal constantemente, presenta desafíos que no todos logran superar. La recomendación de Armani ante quienes proyectan una partida motivada por el pesimismo sobre el futuro del país es tajante: “Entonces, si estás pensando venirte a España desde Argentina porque el país está mal, te recomiendo que te quedes en Argentina”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.