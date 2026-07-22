El Louvre reabrió la galería de Apolo, pasados nueve meses del robo a su anterior colección

El Museo del Louvre reabrió este miércoles al público su galería de Apolo, que estuvo cerrada desde el asalto del 19 de octubre de 2025, en el que robaron joyas históricas de la corona francesa.

Mediante un comunicado oficial, las autoridades del museo comunicaron la noticia y argumentaron que retiraron las vitrinas y los objetos valiosos del sector para “devolverle su función ceremonial original”, concebida en el siglo XVII para el rey Luis XIV.

El salón, de 600 metros cuadrados, 61,34 metros de largo y 15 metros de altura, alberga frescos de Charles Le Brun y Eugène Delacroix. Tras esta reorganización, la sala conecta la rotonda de Apolo con el Salón Cuadrado y la Gran Galería.

Au Louvre ! La Galerie D'Apollon

“Es nuestra Galería de los Espejos dentro del Louvre. Es un espacio de contemplación y de circulación fluida para los visitantes”, destacó Christophe Leribault, presidente y director del Museo del Louvre.

Los objetos de valor que ocupaban el salón pasarán a exhibirse en las alas Richelieu y Sully. En tanto, las joyas de la corona francesa no volverán a mostrarse al público hasta que el establecimiento termine los trabajos que realizan para crear un área adaptada específicamente para su exhibición.

Detalle de la galería Apolo en el museo Louvre Captura de video

El robo y los objetos aún perdidos

El hecho ocurrió el 19 de octubre del 2025 alrededor de las 9.30 horas, cuando una banda utilizó una plataforma elevadora colocada sobre un camión para romper un ventanal de la galería. Acto seguido, los ladrones forzaron las vitrinas en siete minutos y escaparon en motos.

Entre las piezas afectadas durante el asalto, la corona de la emperatriz Eugenia permanece en proceso de restauración por parte de una comisión de joyeros y conservadores. La pieza fue aplastada cuando los delincuentes la abandonaron cerca del edificio durante la huida. A la estructura le falta un águila de oro y diez diamantes pequeños, además de tener partes desprendidas.

Detalle de la galería Apolo en el museo Louvre

Por su parte, la investigación policial continúa abierta para localizar otros nueve objetos perdidos, entre los que figuran diademas, collares, aros y broches de las colecciones reales. La fiscalía de París mantiene las actuaciones a cargo de la Brigada de Represión del Bandolerismo y de la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales.

Para reforzar el control en el edificio, el museo implementó una serie de medidas de protección. El 23 de diciembre de 2025 colocó una reja metálica en la ventana por donde ingresaron los delincuentes, además de asegurar las veredas linderas mediante cámaras perimétricas en las fachadas y patrullajes de la policía.

Asimismo, la institución nombró al comisario Olivier Goupil como coordinador de seguridad desde el 13 de julio de 2026. La dirección prevé iniciar en el otoño europeo de 2026 la construcción de un nuevo puesto de mando centralizado y creó una división especializada en ciberseguridad.