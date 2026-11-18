SHENZHEN, China.–Trump aterrizó en en el corazón tecnológico de China el miércoles para una inédita cumbre tripartita con Xi Jinping y Vladimir Putin en la que apostaba a reforzar el estatus de Estados Unidos como la principal potencia tecnológica del mundo, pero una angustiosa serie de problemas técnicos en su país obligaron a su gobierno a salir a dar explicaciones para calmar a la población.

Trump, Xi y Putin se estrecharon las manos durante el banquete de bienvenida de la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Schenzen, donde tienen previsto reunirse este jueves.

Horas antes, Xi había ofrecido a Trump un recibimiento excepcional al pie de la escalerilla del Air Force One. La recepción, inusual para un presidente chino, devolvió la cortesía de septiembre, cuando Trump recibió a Xi cerca de Washington.

Ambos se dieron la mano y se fundieron en un abrazo, ante aviones de combate y bailarines con flores y banderas. “Espero con interés mantener un intercambio profundo de opiniones con usted”, dijo Xi.

El presidente ruso Vladimir Putin estrecha la mano del presidente chino Xi Jinping, a la derecha, durante la ceremonia oficial de bienvenida en la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, provincia de Guangdong, China, el miércoles 18 de noviembre de 2026 Adrian Wyld - The Canadian Press

Putin había llegado la noche anterior y no tuvo una recepción similar. Antes del banquete, sin embargo, mantuvo una reunión de más de dos horas con Xi, que incluyó un almuerzo. La agenda prevista incluyó energía, finanzas y política exterior, con Ucrania y Corea del Norte entre los temas.

La Casa Blanca confirmó, además, que Trump tenía previsto mantener una reunión mano a mano con Putin este jueves en China, aparte de la cumbre tripartita. Será la primera vez que ambos se sientan a conversar desde que se reunieron el año pasado en Alaska, en conversaciones que no lograron concretar un acuerdo para aliviar la guerra de Rusia en Ucrania.

Antes del viaje, los asesores de Trump habían dicho a los periodistas que la guerra en Ucrania no formaría parte de la agenda.

En la APEC, Xi defendió el comercio libre y abierto y el sistema multilateral basado en normas, con la Organización Mundial del Comercio como núcleo. Prometió reducir aranceles y abrir los mercados chinos para presentarse como un socio estable frente a Trump.

El discurso coincidió con la disputa por los semiconductores y la inteligencia artificial. Washington anunció nuevas restricciones al acceso chino a chips avanzados de empresas como Nvidia, y Pekín prometió represalias. Las medidas llegaron tras el escándalo que involucró a Jensen Huang, fundador de Nvidia, y a una mujer señalada como presunta agente china. Según Mathilde Velliet, del Ifri, el escándalo expuso fallas en Washington y coincidió con nuevos controles a las exportaciones.

Putin cuestionó las sanciones occidentales por la invasión de Ucrania: dijo que perdieron capacidad de intimidación y que no pueden frenar el crecimiento ruso. Describió a Europa como una región en un “declive humillante”. “Lo que se necesita desesperadamente es unidad en lugar de división y diálogo en lugar de ultimátums”, dijo. Calificó de “muy útil” la cumbre.

Ucrania, Irán y el desarme nuclear

La reunión está prevista para este jueves a las 14.30, hora local (3.30 en la Argentina). Trump dijo que quiere tratar los límites a las armas nucleares y la guerra en Ucrania.

Antes de llegar a Shenzhen, Trump pasó por Manila y participó de una reunión del Quad (Estados Unidos, India, Japón y Australia). Acordaron medidas para proteger las cadenas de suministro de minerales críticos. Trump dijo que buscaban evitar la “coerción” de proveedores y pronosticó que Estados Unidos alcanzará a China en la producción de tierras raras en diez meses.

Desde Manila, aseguró que la muerte de decenas de miles de soldados rusos al mes abrió una oportunidad para terminar el conflicto: “Creo que estamos muy cerca”.

En Shenzen, Washington también habló de Irán, mientras que Pekín habló de preservar la paz mundial y la estabilidad.

Vladimir Putin Adrian Wyld - The Canadian Press

La posibilidad de que los tres discutan el futuro de Ucrania sin Kiev inquieta al gobierno de Volodimir Zelensky y a varias capitales europeas. Kiev reclama participar en cualquier negociación que ocurra. El canciller Andriy Sybiha pidió a Washington y Pekín que presionen a Moscú para terminar la guerra. “El tono debe ser diferente: presión”, dijo. Advirtió que Trump y Xi no deben transmitir a Putin la impresión de que el mundo vuelve a las “esferas de influencia divididas”. “No se puede tomar ninguna decisión sobre el destino de Ucrania sin la participación de Ucrania”, afirmó.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin Adrian Wyld - The Canadian Press

La comparación con Yalta despertó temores en Europa. Un diplomático citado por CNN calificó la cumbre como “un sueño para Putin”.

Aunque todos ellos consideran que el orden multilateral ha llegado a su fin, y que sus tres países tienen intereses en territorios vecinos (Estados Unidos en Canadá o Groenlandia, Rusia en Ucrania, China en las aguas filipinas o vietnamitas), Xi Jinping no quiere aparecer como una potencia imperialista.

Una imagen de fortaleza bajo presión

Los problemas técnicos dentro de Estados Unidos pusieron a la Casa Blanca a la defensiva en un momento en que el presidente quería proyectar fortaleza y certeza antes de la reunión con Xi y Putin.

Trump no se mostró inquieto al inicio de su gira por Asia por las interrupciones que impidieron a personas acceder a su correo electrónico, revisar sus cuentas bancarias o volar con seguridad en un avión.

“Está bien”, aseguró Trump el martes desde la capital de Filipinas, Manila, sugiriendo que todo era, simplemente, consecuencia de ser una nación “grande y poderosa”.

Pero luego las interrupciones que afectaron a Microsoft, la Administración Federal de Aviación, JPMorgan Chase y la red de comunicaciones de la Agencia de Seguridad Nacional empezaron a eclipsar la visita de Trump. Plantearon la posibilidad de que la inteligencia artificial altere la vida diaria, ya que las nuevas vulnerabilidades cibernéticas identificadas requieren que el software se actualice constantemente para corregir fallas u otras brechas de seguridad —lo que se conoce como aplicar parches—, lo cual se supone que mejora el funcionamiento de la tecnología.

Así que, al inicio del segundo día de la gira de Trump, el secretario de Estado, Marco Rubio, intervino para tranquilizar a la ciudadanía en nombre del mandatario. Ante reporteros declaró que había “cero” evidencias de que las interrupciones estén conectadas entre sí o vinculadas a países rivales, hackers o delincuentes.

“A veces, cuando entras a arreglar tu sistema porque has identificado una vulnerabilidad, se crea una interrupción a corto plazo”, dijo Rubio, quien también es el asesor de Seguridad Nacional del presidente.

Agencias AP, Reuters y Xinhua