LONDRES.– El príncipe Harry declaró que volvería a alistarse en el Ejército británico para luchar contra Rusia si fuera necesario, al afirmar que Europa “ha despertado ante la amenaza” de Vladimir Putin.

El duque de Sussex viajó esta semana a la ciudad de Lviv, en el oeste de Ucrania, donde sostuvo en declaraciones al diario británico The Telegraph que Gran Bretaña y Rusia han estado en conflicto durante la última década.

“El hecho de que no haya drones, balas ni cohetes volando hacia nosotros no significa que no estemos en guerra”, afirmó, y añadió que Gran Bretaña podría aprender mucho de la resistencia ucraniana frente a la agresión rusa.

El príncipe Harry se reúne con civiles afectados por la guerra en Lviv, Ucrania EFREM LUKATSKY - POOL

“Si me piden que me aliste de nuevo, si surge la necesidad, estaré ahí al 100% para servir a mi país junto a mis compañeros veteranos y al personal militar en activo”, señaló el duque, quien cumplió dos misiones en Afganistán como piloto de helicópteros Apache.

“Creo que todos deberíamos estar inquietos, sin duda”, dijo en respuesta a una pregunta sobre si le preocupaba la situación geopolítica actual. “Debemos estar preparados, y quienes hemos servido en el Ejército deberíamos estar listos para volver a hacerlo”, insistió.

Harry y su esposa Meghan regresaron a Gran Bretaña en agosto con sus dos hijos, tras seis años residiendo en Estados Unidos, después de su decisión en 2020 de renunciar como miembros de alto rango de la familia real. El duque también lanzó una crítica al enfoque del presidente estadounidense Donald Trump respecto a Ucrania.

“Creo que existe una gran brecha entre lo que siente la sociedad estadounidense en cuanto al apoyo a Ucrania -que, a mi parecer, es sumamente alto y siempre lo ha sido- y la postura de un determinado grupo; o, en este caso, de una administración que tal vez lo veía de otra manera”, comentó.

Harry brinda un discurso ante el Parlamento Europeo, en Bruselas, el 10 de noviembre Dirk Waem - Belga DPA

El duque ha forjado una buena relación profesional con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, según recordó The Telegraph.

Basándose en sus cuatro visitas al país y en la información que recibe de figuras políticas y militares, señaló que Ucrania está ganando la guerra, aunque añadió que “es necesario que exista algún tipo de estrategia de salida para Rusia”, que parece más bien estancada.

“No existe ningún escenario en el que Rusia siga avanzando. Más bien ocurre todo lo contrario. Según me cuentan, el aumento de los ataques con cohetes y drones rusos contra infraestructuras civiles no es más que una señal de desesperación; una señal de que están perdiendo”, dijo con optimismo, aunque advirtió que este es el momento de “duplicar nuestro apoyo”, en vez de dar un paso atrás.

Ayuda a los veteranos

Por otro lado, según indicó el medio de celebridades Hello!, Harry pondrá en marcha a principios del año próximo un nuevo proyecto destinado a ayudar a los veteranos militares a reincorporarse al mercado laboral.

Padre de dos hijos, y con un profundo compromiso con la salud mental de los veteranos, Harry fundó en 2014 los Juegos Invictus -un evento deportivo internacional para personal militar herido o lesionado-, los cuales regresarán a Birmingham en 2027.

Harry y Meghan a su llegada al Parlamento Europeo, el 10 de noviembre NICOLAS TUCAT - AFP

Harry dijo que espera transformar la percepción pública sobre los veteranos, poniendo un renovado énfasis en su “talento puro”. Durante última visita a Ucrania, calificó a los veteranos ucranianos heridos como “modelos a seguir” que tienen “mucho que aportar a la sociedad”.

Harry sirvió en el Ejército británico durante una década, hasta 2015. En sus memorias de 2023, Spare, relata esta experiencia y señala que le proporcionó un propósito “más grande que él mismo”.

Cuando Harry y Meghan se trasladaron en 2021 de forma permanente a Estados Unidos, la reina Isabel II le retiró -para gran pesar de Harry- sus títulos militares y sus patrocinios reales; ante esto, los Sussex declararon que siempre llevarían “una vida dedicada al servicio”.

En octubre, Harry intervino por videoconferencia ante el comité militar de la OTAN en Bruselas en relación con los Juegos Invictus. Explicó que, al “colgar” su uniforme militar, perdió parte de su “propósito e identidad”.

“Al colgar el uniforme, sentí que no solo había perdido una profesión, sino también parte de mi propósito y de mi identidad”, comentó. Y añadió: “Tuve suerte; encontré otra forma de servir”.