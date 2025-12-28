El mayor volcán europeo entró en una nueva fase eruptiva

ROMA (ANSA).- El volcán Etna, ubicado en la isla de Sicilia, en Italia, entró en una nueva fase eruptiva este fin de semana. El fenómeno se caracteriza por intensas explosiones en el cráter noreste, que arrojan fragmentos de lava y nubes ardientes de gas.

Gracias a la mejora en las condiciones de visibilidad registradas el domingo, ha sido posible contemplar nuevamente las espectaculares emisiones de ceniza y humo del volcán, el más alto del continente europeo, que, junto a las coladas de lava, destacan aún más entre el manto de nieve que cubre las laderas del volcán tras recientes precipitaciones. Muchos turistas se quedaron observando el espectáculo natural.

El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV) informó que durante esta jornada “se iniciaron una serie de fuertes explosiones en el cráter noreste, arrojando material piroclástico por todo el cono”. Las explosiones marcaron un incremento notable en la actividad del Etna, que se ha intensificado también en otro sector del complejo volcánico.

El cráter noreste, en una captura de video Captura de video

En efecto, el INGV ha precisado que «la actividad se ha intensificado en el respiradero situado en el flanco superior de otro cráter, produciendo una fuente constante de humo de varias decenas de metros de altura», lo que refleja una dinámica volcánica activa y sostenida.

Respecto a la lava, los expertos han indicado que el flujo magmático se orienta hacia el este, en dirección al conocido Valle del Bove, una depresión situada en la vertiente oriental del volcán y habitual canal de evacuación de las coladas. Según las observaciones, el flujo ha avanzado aproximadamente 1,8 kilómetros en esa dirección.

Nubes de gas ardiente en el volcán Captura de video

Durante la mañana del domingo, las autoridades italianas decretaron una alerta roja ante el posible peligro que podría representar para la navegación aérea la densidad del humo expulsado por el volcán. No obstante, y pese a la intensidad del fenómeno eruptivo, los vuelos programados en el aeropuerto de Catania han continuado su operativa sin contratiempos, al no haberse detectado hasta ahora riesgos concretos para la seguridad de las aeronaves.

El Etna, que se eleva a más de 3300 metros de altitud, es uno de los volcanes más activos del mundo y sus frecuentes erupciones son objeto de constante vigilancia. Aunque estas fases eruptivas suelen formar parte de su comportamiento habitual, las autoridades mantienen un seguimiento exhaustivo para anticipar cualquier variación que pudiera suponer un peligro para la población o las infraestructuras.