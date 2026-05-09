Revelan que Israel construyó y defendió una base secreta en Irak para la guerra contra Irán

NUEVA YORK.– Israel estableció un puesto militar clandestino en el desierto iraquí para respaldar su campaña aérea contra Irán y lanzó ataques aéreos contra las tropas iraquíes que estuvieron a punto de descubrirlo, según informó este sábado The Wall Street Journal.

Israel construyó la instalación, que albergaba a fuerzas especiales y servía de centro logístico para la Fuerza Aérea israelí, con el conocimiento de Estados Unidos justo antes del inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, de acuerdo con el informe, que cita a funcionarios estadounidenses y otras fuentes.

La base también contaba con equipos de búsqueda y rescate posicionados para asistir a cualquier piloto israelí derribado, agregó el informe.

La embajada de EE.UU. en Bagdad momentos después de un ataque iraní

La base estuvo a punto de ser descubierta a principios de marzo pasado, después de que los medios de comunicación estatales iraquíes informaran que un pastor local había denunciado una actividad militar inusual, incluidos movimientos de helicópteros en la zona.

Se enviaron tropas iraquíes para investigar, pero las fuerzas israelíes utilizaron ataques aéreos para mantenerlas a distancia y evitar que se descubriera el emplazamiento, según las fuentes.

El Journal citó una denuncia presentada ante la ONU a fines de marzo donde Irak afirmaba que el ataque había contado con la participación de fuerzas extranjeras, y lo atribuía a Estados Unidos. El diario citó a una persona familiarizada con el asunto que afirmó que Estados Unidos no había participado en el ataque.

“Esta operación temeraria se llevó a cabo sin coordinación ni autorización”, declaró el teniente general Qais Al-Muhammadawi, subcomandante del Comando de Operaciones Conjuntas, un organismo central de seguridad, a los medios estatales iraquíes en declaraciones sobre el ataque.

Un hombre ondea banderas iraníes con la figura de fondo del fallecido líder supremo de Irán, Ali Khamenei, en Bagdad Khalil Dawood - XinHua

Tras el aviso del pastor, soldados iraquíes partieron en vehículos Humvee y se dirigieron al lugar al amanecer. Según Muhammadawi, el grupo fue atacado con fuego intenso, con el saldo de un soldado muerto y otros dos heridos.

Operaciones “extraordinarias”

El informe hizo también referencia a una declaración realizada en marzo por el entonces jefe de la Fuerza Aérea Israelí, el mayor general Tomer Bar, quien afirmó que las fuerzas especiales habían estado realizando operaciones “extraordinarias” durante el conflicto con Irán.

“Las tropas de las unidades especiales de la Fuerza Aérea están llevando a cabo misiones extraordinarias que pueden despertar la imaginación”, dijo Bar sin dar más detalles.

Según un experto que habló con el Journal, el desierto occidental de Irak, donde se ubicaba la presunta base, es un lugar ideal para un puesto militar clandestino, dada su escasa población y su vasta extensión.

El primer ministro iraquí, Mohammed Shia al-Sudani, habla durante un acto en Bagdad (Archivo) Hadi Mizban - AP

El primer ministro en funciones, Mohamed Shia al-Sudani, condenó asimismo en esos días los bombardeos contra sedes de las fuerzas de seguridad del país y convocó a los más altos representantes de Irán y Estados Unidos.

Desde el inicio de la guerra, Shia al-Sudani, un islamista moderado que ascendió al poder en 2022, encaró complejos equilibrios para evitar que el país volviera a caer en una espiral de violencia. Su tarea no es nada fácil, ya que ambas partes del conflicto poseen unidades militares o grupos armados afines desplegados en el territorio.

Por un lado, Estados Unidos dispone de la base militar Ain al-Asad en Erbil, en la región autónoma kurda, que aloja unos 2000 soldados estadounidenses.

Por el otro lado, Irán cuenta en Irak con el apoyo de una constelación de milicias islamistas chiítas agrupadas bajo el paraguas de las Fuerzas de Movilización Populares (FMP), conocidas en árabe como hashem al-shaabi.

Agencias Reuters y ANSA