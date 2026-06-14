El megaoperativo que implementó Portugal para salvar una de sus playas más famosas: demandó 1,4 millones de metros cúbicos de arena

Donde antes había peligro de derrumbe de los acantilados y el mar se avecinaba cada vez más hacia las casas, ahora hay playas. Tras un megaoperativo que demandó seis meses, el municipio de Loulé, en la región de Algarve, logró retener el avance del océano y la erosión del terreno tras rellenar la costa con 1,4 millones de metros cúbicos de arena.

El cambio climático afecta los litorales de todo el mundo, en algunos de manera más directa y rápida que en otros. Esto no solo afecta a la fauna y flora, sino que también a la vida de millones de personas. El avance del mar, las tormentas cada vez más feroces y la falta de planificación ponen en riesgo a ciudades enteras. Frente a esta problemática, en Loulé decidieron accionar a tiempo.

El Ministerio de Ambiente y Energía de Portugal impulsó la reposición de arena en las playas de Loulé ante la erosión rápida del litoral (Fuente: Ministerio de Ambiente y Energía de Portugal)

Este municipio se encuentra en una de las regiones turísticas por excelencia de todo Portugal. El verano atrae a miles de turistas de ese país y del resto de Europa para disfrutar de sus playas de arena dorada y del agua cristalina del Atlántico. Sin embargo, desde hace años el riesgo de perderlo todo se volvió más latente.

En 2010, el gobierno comunal de Loulé implementó obras para rellenar las playas y asegurar la temporada, al igual que prevenir riesgos como el deterioro de los acantilados o afecciones en los bañistas ante la profundidad pronunciada del suelo marino.

16 años después, el Ministerio de Medio Ambiente y Energía firmó en enero del 2026 un plan para volver a salvar la playa de este municipio. Allí se propuso rellenar con arena artificial extraída desde el fondo del mar un perímetro comprendido entre Quarteira y Garrão (6,7 kilómetros de litoral), al igual que recuperar 40 metros de ancho.

El Ministerio de Ambiente y Energía de Portugal impulsó una obra para salvar la playa de Loulé

“Normalmente, cada 10 años añadimos 1 millón de m³ de arena, pero este año aumentaremos esa cantidad a 1,4 millones de m³, un resultado adicional muy significativo que garantizará 10 años de tranquilidad y permitirá estabilizar la erosión”, explicó por ese entonces en un comunicado de prensa la presidenta de la APA (Agencia Portuguesa de Medio Ambiente), Pimenta Machado.

El drama que afecta a esa zona de Algarve

Las tormentas, cada vez más fuertes y continuas, el avance del mar y los cambios en torno al clima afectan a los acantilados de arena en el municipio de Loulé y en otros puntos del Algarve. El proceso de erosión es cada vez más acelerado y pone en peligro a las ciudades y pueblos costeros, famosos en toda Europa por sus atractivos naturales.

Por este motivo, el ensanchamiento de las playas con arena artificial se convirtió en una solución rápida y momentánea para evitar que esta problemática deteriore más rápido las costas entre Quarteira y Garrão.

La agencia de noticias Lusa se acercó hasta Loulé con el fin de corroborar la recuperación de las playas, seis meses después de que iniciaron las obras. Con el propósito de sumar una mirada científica al respecto, dialogó con el investigador Óscar Ferreira, de la Universidad del Algarve.

Según el experto, esta solución es temporal y “dentro de 12 o 15 años” se deberá repetir el mismo procedimiento. Asimismo, evaluó que esta parece ser la única manera de retener el litoral y evitar que se erosione de una manera sostenida y acelerada. “Aunque existen los malecones como los de Quarteira, por sí solos no proporcionan arena, solo proporcionan rocas”, señaló.

Así se llevó a cabo el proceso para recuperar las playas

“En estos momentos, la mejor solución, por muy permanente que sea, es reponer la arena en los lugares donde realmente se necesita, donde por alguna razón ha dejado de existir. En zonas urbanas densamente pobladas, no es posible implementar ni utilizar otros planes como la reubicación o la reorganización”, añadió, a la vez que hizo hincapié en que otras zonas menos densamente pobladas deberían ser estudiadas para su futura reubicación.

De acuerdo a la información brindada por el Ministerio de Ambiente y Energía del país luso, se destinaron 14,88 millones de euros para dar avance a este salvataje ambiental. Además, se implementó un estudio de aquellos puntos donde se extraería la arena desde el fondo marino, ya que remover el terreno compromete a diferentes especies que habitan allí.

Según Catra Livre, hay precauciones medioambientales que deben tenerse en cuenta:

La arena utilizada debe tener características compatibles con la playa original.

El dragado debe evitar las zonas sensibles siempre que sea posible.

Se deberá controlar la turbidez del agua durante los trabajos.

Es necesario vigilar el comportamiento de la playa tras su reposición.

Es posible que en ciclos futuros se requieran nuevas pérdidas que requieran mantenimiento.

Justamente, la finalización del dragado y posterior ensanchamiento del litoral coincidió con el inicio de la temporada. Ante esto, el alcalde de Loulé, Telmo Pinto, dijo a la agencia Lusa: “Para entender lo felices que estamos de ver estas playas ahora, hay que haber estado aquí y haber vivido lo que hemos vivido en los últimos dos años. Ver que la gente por fin puede disfrutar de la playa es realmente gratificante para nosotros y sumamente importante para nuestra economía”.