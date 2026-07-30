El misterio de las 12 mil toneladas de cáscaras de naranja que transformaron un desierto de Costa Rica en un bosque

Lo que inició como una estrategia de gestión de residuos a finales de la década de 1990 en Costa Rica terminó convirtiéndose en un hito de la restauración ecológica mundial. El proyecto, liderado por los ecólogos Daniel Janzen y Winnie Hallwachs, consistió en el vertido de 12.000 toneladas de cáscaras y pulpa de naranja en un área degradada del Área de Conservación Guanacaste. Lo que pretendía ser una solución ingeniosa para una empresa juguera local, pronto se vio envuelto en un litigio legal impulsado por una compañía competidora, que logró frenar la iniciativa a través de un fallo de la Corte Suprema. Tras la interrupción, el sitio quedó sumido en el olvido, fuera de la mirada científica y pública durante 16 años.

Cuando en 2013 el investigador Timothy Treuer, de la Universidad de Princeton, intentó localizar la parcela experimental, se encontró con una realidad inesperada. Según relató en un comunicado oficial, la vegetación se había vuelto tan espesa que le resultó imposible identificar los límites originales del terreno. El ecólogo admitió que, incluso al pasar junto a un cartel señalizador de dos metros de largo con letras amarillas brillantes, le fue imposible visualizarlo, ya que había quedado completamente sepultado por enredaderas y un bosque joven que no existía al momento de la intervención.

Los propios ecólogos realizaron un collage para mostrar el cambio del terreno: de desierto a tierra fértil Daniel Janzen y Winnie Hallwachs

Al realizar un estudio comparativo entre el área intervenida y los pastizales vecinos sin tratar, los científicos constataron cambios drásticos. Los datos arrojaron un incremento del 176% en la biomasa aérea dentro de la parcela de residuos, además de una estructura del suelo mucho más fértil y rica en nutrientes. La materia orgánica en descomposición no solo aportó elementos esenciales para el crecimiento vegetal, sino que actuó como una barrera física contra las gramíneas invasoras, lo que permitió que las especies arbóreas nativas prosperaran. El proceso de descomposición de los cítricos devolvió al suelo la capacidad de retener humedad y mejoró su estructura, lo que facilitó una recuperación natural mucho más acelerada que en los campos abandonados a su suerte.

El éxito del experimento responde a un conjunto de procesos biológicos: la gran cantidad de residuos orgánicos enriqueció el ecosistema subterráneo, algo que favoreció la proliferación de microorganismos. Sin embargo, los investigadores mantienen la cautela respecto a la generalización del método. El propio David Wilcove, también de la Universidad de Princeton, subrayó en el mismo comunicado que Treuer que, si bien el logro evidencia el valor de las alianzas entre corporaciones y el sector ambiental, exige una evaluación rigurosa antes de ser replicado en otros contextos. La clave, según los ecólogos, no fue la simple presencia de las cáscaras, sino cómo estas despejaron el camino para que el ecosistema local retomara su curso evolutivo.

El plano aéreo lo evidencia mejor: el lado izquierdo es el que no se hizo nada y el derecho es donde estuvieron las naranjas Daniel Janzen y Winnie Hallwachs

La ironía de esta historia es que la intervención fue denunciada en su momento como un atentado ambiental. Años después, lo que fue calificado como un vertedero de residuos industriales se transformó en un laboratorio natural que desafía las formas tradicionales de restauración ecológica. Timothy Treuer describió este proceso como uno de los pocos casos donde se puede lograr una captura de carbono significativa con un coste negativo. El experimento, que comenzó como un residuo agrícola, hoy es una referencia ineludible sobre cómo, en condiciones específicas, la industria y la naturaleza pueden converger para devolver la vida a tierras desoladas por la actividad humana.