Meloni evalúa suspender la libre circulación de personas con España por la crisis de migrantes marroquíes en Ceuta

ROMA.– La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, propuso este jueves suspender el espacio Schengen, el acuerdo europeo que permite la libre circulación de personas, en medio de la masiva llegada a nado de inmigrantes marroquíes a las costas españolas.

En solo una semana llegaron cerca de 2000 migrantes a las costas de Ceuta, el enclave español con cerca de 83.000 habitantes, lo que llevó a declarar una “emergencia humanitaria y social” y puso sobre el tapete el tema de la migración irregular a la Unión Europea.

“Las imágenes que llegan desde Ceuta son impresionantes y demuestran, una vez más, que la inmigración clandestina fuera de control representa una amenaza concreta para la seguridad de las fronteras europeas”, dijo Meloni en sus redes sociales.

La llegada de migrantes marroquíes a nado al enclave de Ceuta Europa Press News - Europa Press

“Me he reunido con el Ministro del Interior Matteo Piantedosi. Italia no se quedará de brazos cruzados. Estamos convocando a los organismos competentes, y al término de estas reuniones estamos preparados para intervenir también con instrumentos extraordinarios para defender las fronteras y la seguridad de los ciudadanos, como la suspensión del espacio Schengen con España”, añadió.

“Sobre la inmigración clandestina no retrocederemos ni un milímetro: defender las fronteras, detener a los traficantes de seres humanos y garantizar repatriaciones efectivas seguirá siendo la línea de este gobierno”, completó Meloni, quien siempre ha abogado por endurecer las políticas migratorias del bloque comunitario.

Seguridad nacional

El gobierno italiano se expresó también a través de su canciller, Antonio Tajani, quien reiteró la amenaza de retirarse del espacio Schengen en una advertencia que llevó también implícita una crítica directa al gobierno español de Pedro Sánchez.

Georgia Meloni subió el tono por el tema migratorio y acusó a España por el descontrol Kay Nietfeld - dpa DPA

“Estoy a favor del cierre del espacio Schengen con España y tengo plena confianza en la actuación del ministro Piantedosi. La inmigración irregular e incontrolada representa un peligro para la seguridad nacional. Las imágenes que llegan desde Ceuta demuestran cómo la decisión del Gobierno de Madrid de otorgar la ciudadanía española, por tanto europea, a más de 500.000 inmigrantes irregulares es profundamente errónea e incentiva el tráfico de seres humanos”, señaló Tajani en X.

El espacio Schengen es una zona de libre circulación en Europa que elimina los controles en las fronteras internas entre los países miembros. Permite viajar de un país a otro sin mostrar el pasaporte, funcionando como si fuera un solo país para el turismo y el tránsito

Schengen es el nombre de un pueblo de Luxemburgo, en la frontera con Alemania y Francia, donde se firmaron el Acuerdo de Schengen y el Convenio de Schengen en 1985 y 1990. Según estos tratados, formar parte de un espacio sin controles en las fronteras interiores supone que los países no efectúen controles en sus fronteras interiores, excepto en caso de amenazas específicas, al tiempo que deben llevar a cabo controles armonizados en sus fronteras exteriores conforme a unos criterios claramente definidos.

Policías españoles en pleno operativo en las playas de Ceuta en medio de la llegada a nado de migrantes marroquíes Antonio Sempere - AP

A mediados de junio Meloni se anotó una importante victoria cuando el Parlamento europeo aprobó un nuevo reglamento que endureció su política migratoria y permitió la apertura de centros de repatriación de inmigrantes en países fuera de la UE. Le dio, así, luz verde a los cuestionados centros levantados en 2024 por su gobierno en Albania, hasta ahora vacíos por una pulseada con el Poder Judicial.

La novedad más clamorosa es la controvertida norma es que los Estados miembros puedan crear, a través de acuerdos “ad hoc”, algunos centros de repatriación fuera del territorio de la UE. De hecho, ya hay contactos de algunos con países africanos o de Asia central. Allí, los migrantes -incluso familias con niños-, podrán ser trasladados, aunque no tengan ningún vínculo con ese país.

Agencias ANSA y AFP