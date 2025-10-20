El Museo del Louvre anunció que seguirá cerrado este lunes luego del robo de las joyas de la corona

PARÍS.- Luego del espectacular robo de joyas de la corona de Francia el domingo por la mañana en el Museo del Louvre, las autoridades del lugar resolvieron que permanezca cerrado durante esta jornada. A los delincuentes les llevó siete minutos para sustraer ocho objetos de sumo valor. “Lo que es seguro es que fallamos”, reconoció un funcionario francés.

El hurto ocurrió ayer a primera hora, cuando el museo —el que recibe más visitas en el mundo— ya estaba abierto al público. Los ladrones rompieron las vitrinas de la exposición de joyas de la corona con una pequeña motosierra, en una operación que duró cerca de siete minutos.

🇫🇷 Après le vol qu’a subi le Louvre hier, le musée a le regret de vous informer qu’il restera fermé au public ce jour. Les visiteurs ayant déjà réservé leurs billets seront remboursés.



🌎Following yesterday's robbery at the Louvre, the museum regrets to inform you that it will… pic.twitter.com/1UMDtyCty1 — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 20, 2025

“Los ladrones fueron capaces de colocar un montacargas en la vía pública, de hacer subir a gente en unos minutos para extraer joyas de valor inestimable y de dar una imagen deplorable de Francia”, dijo este lunes Gérald Darmanin, ministro de Justicia, a la radio France Inter.

Entre los objetos robados, todos del siglo XIX, figuran el collar del conjunto de zafiros de la reina María Amelia y la reina Hortensia, compuesto por ocho zafiros y 631 diamantes, según la página web del Louvre. Los ladrones también se hicieron de la gargantilla de esmeraldas de María Luisa, compuesta por 32 esmeraldas y 1138 diamantes. La diadema de la emperatriz de origen español Eugenia, a su vez, está formada por cerca de 2000 diamantes.

Así fue filmado uno de los ladrones del Louvre

Unos sesenta investigadores de la policía francesa intentaban dar con los ladrones de joyas reales del Louvre, un robo que reavivó el debate sobre la falta de seguridad en los museos del país. Los encargados de la investigación trabajan en la hipótesis de que un grupo del crimen organizado fue el que planeó y ejecutó el asalto, hecho que dio la vuelta al mundo y obligó a cerrar el Louvre por segundo día consecutivo.

El presidente francés, Emmanuel Macron, prometió el domingo en la red social X que se recuperarán “las obras y los autores serán llevados ante la justicia”.

Le vol commis au Louvre est une atteinte à un patrimoine que nous chérissons car il est notre Histoire.



Nous retrouverons les œuvres et les auteurs seront traduits en justice. Tout est mis en œuvre, partout, pour y arriver, sous la conduite du parquet de Paris.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 19, 2025

“Lo que es seguro es que fallamos”, reconoció el funcionario Darmanin, para quien este hecho proyecta “una imagen muy negativa” para Francia. En tanto, el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, dijo que la operación fue ejecutada por ladrones “experimentados” y mencionó que podrían ser “extranjeros” y que “posiblemente” sean conocidos por acciones similares.

Los delincuentes, que se sirvieron de motosierras pequeñas, tenían el rostro cubierto y huyeron “en motocicletas de gran cilindrada”, indicó el domingo la fiscal de París, Laure Beccuau.

Un asalto más en el Louvre

No es la primera vez que ladrones asaltan ese reconocido museo. En 1911, un grupo de delincuentes sustrajo la Mona Lisa. La obra de Leonardo da Vinci fue recuperada meses más tarde y ahora se exhibe detrás de un vidrio de seguridad.

El asalto de este domingo reavivó un debate sobre lo que los críticos dicen que es una seguridad deficiente en los museos en Francia, mucho menos fiable que los bancos. En septiembre pasado, delincuentes irrumpieron en el Museo de Historia Natural de París y se llevaron muestras de oro valuadas en 700.000 dólares. Ese mismo mes, ladrones robaron dos platos y un jarrón de un museo en la ciudad central de Limoges, con pérdidas estimadas en 7,6 millones de dólares.

Con información de la agencia AFP