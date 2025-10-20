La compañía Amazon informó a primera hora de este lunes que su unidad de servicio en la nube, Amazon Web Services (AWS), se ve afectada por una avería global, lo que causa problemas de conectividad a muchas empresas de todo el mundo. También se veían interrumpidos los servicios de varios sitios web y aplicaciones populares, entre ellas Fortnite, Canva, ChatGPT y Snapchat. A través de su página, la compañía informó, con el correr de los minutos, que comenzaba a detectar la recuperación en la mayoría de las prestaciones afectadas.

La plataforma en la nube AWS del gigante estadounidense Amazon lleva varias horas registrando interrupciones, indicó el lunes por la mañana su sitio web de mantenimiento. “Podemos confirmar importantes índices de error en los pedidos enviados” a una base de datos usada por numerosas aplicaciones web y juegos en línea, informó Amazon.

Una falla en Amazon Web Services afecta múltiples servicios y aplicaciones en todo el mundo AMAZON - AMAZON

La propia web que monitoriza el estado de los servicios de AWS es la que indica cómo hay un “problema operativo de múltiples servicios en Virginia del Norte”. Allí se señala que múltiples servicios están “interrumpidos” (“Disrupted”), según pudo saber LA NACION desde la página oficial de la compañía.

AWS suministra potencia informática a demanda, almacenamiento de datos y otros servicios digitales a empresas, países y particulares. Compite con los servicios de la nube de Google y Microsoft.

La empresa emergente de inteligencia artificial Perplexity, la bolsa de criptomonedas Coinbase y la app de inversión Robinhood atribuyeron las interrupciones a AWS. “Perplexity no funciona en este momento. La causa raíz es un problema en AWS. Estamos trabajando para resolverlo”, dijo el CEO de Perplexity, Aravind Srinivas, en una publicación en la red social X.

Perplexity is down right now. The root cause is an AWS issue. We’re working on resolving it. — Aravind Srinivas (@AravSrinivas) October 20, 2025

El impacto de la caída de Amazon Web Services se extendió a servicios de streaming, redes sociales, aplicaciones educativas, videojuegos y plataformas de inteligencia artificial. Además, algunos servicios financieros también experimentaron interrupciones.

“Seguimos observando recuperación en la mayoría de los servicios de AWS afectados. Continuamos trabajando para lograr una resolución completa y proporcionaremos actualizaciones a medida que tengamos más información”, indicó Amazon en su último informe sobre el denominado “estado de salud” del servicio. El problema detectado afectó al menos 71 servicios que ofrece la compañía.

“Identificamos una posible causa raíz de las tasas de error de las API de DynamoDB en la región US-EAST-1”, se indicó en reportes iniciales, y se aclaró: “Estamos trabajando en varias rutas paralelas para acelerar la recuperación. Este problema también afecta a otros servicios de AWS en la región US-EAST-1. Durante este tiempo, es posible que los clientes no puedan crear ni actualizar casos de soporte”.

Noticia en desarrollo