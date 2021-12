El papa Francisco cerró su gira en Chipre y Atenas y se tropezó al subir al vuelo de regreso

ROMA.- El papa Francisco, que cerró hoy su gira de cinco días a la isla de Chipre y Grecia, tropezó en un escalón cuando subía hoy la escalerilla del Airbus A320 de Aegean Airways que de Atenas lo trajo de regreso a esta capital, quizás también por el fuerte viento que soplaba, aunque enseguida se levantó sin problemas y siguió. Durante las dos horas de viaje que tuvo hasta el aeropuerto de Fiumicino, como siempre el Santo Padre ofreció una conferencia de prensa ante los más de 70 periodistas que lo acompañaban.

El Pontífice, que cumplirá 85 años el 17 de diciembre y que en julio debió someterse a una operación de colon, durante la gira se mostró en muy buena forma. Ayer su viaje tuvo uno de sus puntos más emotivos cuando visitó por segunda vez después de cinco años un centro de refugiados de la isla de Lesbos, un sitio considerado una vergüenza para Europa porque sigue habiendo miles de personas, oriundas de Afganistán, Siria y demás países africanos que se vieron obligadas a escapar de sus tierras, bloqueadas en una virtual cárcel a cielo abierto, a la espera de un permiso.

Alerta sobre las redes sociales

Antes de emprender hoy el regreso, el papa Francisco, que en este viaje volvió a poner bajo los reflectores la crisis humanitaria de los migrantes y, por otro lado, profundizó su amistad con los ortodoxos, tuvo esta mañana un encuentro con jóvenes de la minoría católica en la Escuela San Dionisio de las Hermanas Ursulinas de Marusi, en Atenas. Después de escuchar algunos testimonios, el Papa alentó a los presentes, que lo vivaron al llegar, a seguir el ejemplo de Jesús, con alegría y pasión. Y los puso en guardia ante los peligros de las redes sociales.

“Dedicarse a los demás no es de perdedores, es de vencedores; es el camino para hacer algo realmente nuevo en la historia. Supe que en griego ‘joven’ se dice ‘nuevo’ y nuevo significa joven. El servicio es la novedad de Jesús; el servicio, dedicarse a los demás es la novedad que hace la vida siempre joven”, dijo.

“¿Quieres hacer algo nuevo en la vida? ¿Quieres rejuvenecer? No te contentes con publicar algún post o algún tuit. No te contentes con encuentros virtuales, busca los reales, sobre todo con quien te necesita; no busques la visibilidad, sino a los invisibles. Esto es original, esto es revolucionario”, les explicó.

El papa Francisco se reunió con jóvenes en Grecia en su última actividad de su gira - - VATICAN MEDIA

“Pero si tú vives prisionero en ti mismo, nunca encontrarás a los otros, nunca sabrás qué es servir. Servir es el gesto más bello, más grande de una persona, servir a los demás. Muchos hoy son “de redes sociales” pero poco “sociales”, encerrados en sí mismos, prisioneros del teléfono que tienen entre sus manos. Pero en la pantalla falta el otro, faltan sus ojos, su respiración, sus manos”, advirtió.

“La pantalla se vuelve fácilmente un espejo, donde crees que estás frente al mundo, pero en realidad estás solo, en un mundo virtual lleno de apariencias, de fotos trucadas para parecer siempre hermosos y en forma. ¡Qué bonito, en cambio, es estar con los demás, descubrir la novedad del otro, dialogar con el otro, cultivar la mística del conjunto, la alegría de compartir, el ardor de servir!”, subrayó.

Durante el encuentro, que le puso el broche a su último viaje del año y al 35 de su pontificado, también aprovechó la ocasión para agradecer la recepción que tuvo en Grecia, país de mayoría ortodoxa y “por todo el trabajo que llevaron adelante para organizarla”, diciendo, en griego “Efcharistó!”, gracias.