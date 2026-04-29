Entre guiños, ironías y un regalo inesperado: la trastienda de la cena de Estado entre Trump y Carlos III

WASHINGTON.– La cena de Estado del segundo mandato de Donald Trump tuvo todos los elementos de una velada cuidadosamente coreografiada, donde la pompa diplomática convivió con gestos personales, tensiones geopolíticas y una puesta en escena pensada al detalle. El anfitrión, el presidente estadounidense, recibió en la Casa Blanca al rey Carlos III y a la reina Camilla en un encuentro que buscó reafirmar la llamada “relación especial” entre Estados Unidos y Gran Bretaña, aunque bajo la superficie asomaran diferencias políticas difíciles de disimular.

La organización de la noche estuvo en manos de la primera dama, Melania Trump, quien imprimió su sello en cada aspecto, desde la decoración hasta el menú. El Salón Este fue transformado en una evocación de jardines primaverales: árboles imponentes, lilas ranúnculos y lirios del valle se combinaron con manteles verdes plisados, detalles dorados y más de 250 piezas de vermeil de la colección histórica de la Casa Blanca. La estética, inspirada en los jardines ingleses, buscó tender un puente simbólico entre ambas tradiciones.

Camilla, Carlos III, Trump y Melania HENRY NICHOLLS - AFP

La cena, como en toda velada de este tipo, fue también un ejercicio de diplomacia gastronómica. El menú apostó por un estilo clásico de inspiración francesa, con guiños sutiles tanto a la tradición europea como a los productos estadounidenses. La velada comenzó con una velouté de verduras de huerta, acompañada de palmitos, chalotas tostadas y micro menta. Luego llegaron los ravioles de hierbas de primavera, rellenos de ricotta y colmenillas, coronados con una emulsión de parmesano.

El plato principal fue un lenguado meunière de Dover, preparado con mantequilla dorada y acompañado de pavé de papa, ajos silvestres y guisantes de nieve. El cierre dulce combinó técnica y simbolismo: un postre de chocolate con forma de colmena, relleno de crema de vainilla y acompañado por miel de la Casa Blanca, en un guiño al interés del rey por la apicultura.

Horas antes, de hecho, Melania había mostrado al monarca las colmenas del predio presidencial y le había obsequiado miel junto a cucharillas de plata.

La selección de vinos —Riesling, Pinot Noir y Chardonnay de viñedos estadounidenses— reforzó esa idea de celebración compartida. Según la Casa Blanca, la carta buscó honrar la herencia común y destacar la fortaleza de la viticultura local.

El menú, de inspiración francesa y con productos estadounidenses, funcionó como un gesto de diplomacia gastronómica hacia la delegación británica Alex Brandon - AP

Más de un centenar de invitados asistieron a la cena, en una lista que reflejó con claridad el universo político y cultural del trumpismo. Empresarios tecnológicos como Tim Cook y Jeff Bezos compartieron mesa con magnates financieros, figuras de medios conservadores como Bret Baier o Laura Ingraham, legisladores republicanos y seis jueces de la Corte Suprema. También estuvieron presentes los hijos del presidente y miembros del círculo íntimo de Melania.

El entretenimiento estuvo a cargo de bandas militares de distintas ramas de las Fuerzas Armadas, incluyendo la prestigiosa “The President’s Own” de la Infantería de Marina.

El rey Carlos III de Gran Bretaña y el presidente Donald Trump conversan tras los brindis durante una cena de Estado Alex Brandon - AP

Sin embargo, el momento más significativo llegó con los discursos. Trump abrió la velada con referencias a las alianzas históricas entre ambos países, pero no pudo evitar deslizar comentarios sobre la actualidad, en particular sobre Medio Oriente. En un pasaje que generó incomodidad, insinuó que el rey compartía su postura respecto a Irán y la política nuclear, arrastrándolo brevemente a una controversia que la monarquía suele evitar.

“Si no fuera por nosotros, usted hablaría francés”

Carlos III, por su parte, desplegó una intervención cuidadosamente calibrada. Con humor británico y referencias históricas, recordó los vínculos entre ambas naciones, desde la Segunda Guerra Mundial hasta encuentros personales con presidentes estadounidenses. Introdujo anécdotas con tono irónico, como una sobre Winston Churchill en la Casa Blanca, que despertaron risas entre los invitados.

La devolución de gentilezas de Carlos III

El rey no eludió las tensiones actuales, aunque lo hizo con sutileza. Al mencionar crisis pasadas en Medio Oriente y compararlas con el presente, dejó entrever que el contexto actual dista de la estabilidad de otros tiempos. En otro pasaje, respondió con ironía a una frase reciente de Trump sobre Europa: “Si no fuera por nosotros, usted hablaría francés”, bromeó, en una de las líneas más comentadas de la noche.

Diplomacia y un regalo inesperado

El gesto más celebrado fue, sin embargo, el regalo que Carlos III entregó al presidente: una campana original del HMS Trump, un submarino británico de la Segunda Guerra Mundial. El objeto, con la inscripción “TRUMP 1944”, fue presentado con teatralidad, y el rey remató con una frase que desató aplausos: “Si alguna vez necesitan contactarnos, simplemente llámennos”. Trump, visiblemente complacido, reaccionó con entusiasmo.

Carlos III desplegó humor e ironía en su discurso, con referencias históricas y sutiles comentarios sobre la actualidad internacional Alex Brandon - AP

A lo largo de la velada, el mandatario estadounidense se mostró distendido, incluso efusivo, elogiando el discurso del rey y celebrando el obsequio. Hubo gestos de complicidad, como una palmada en el hombro tras el brindis, que reforzaron la imagen de cercanía que ambos buscaron proyectar.

Sin embargo, detrás del protocolo impecable y los gestos simbólicos, la cena dejó al descubierto una relación bilateral atravesada por matices. Mientras la escenografía hablaba de tradición compartida y amistad duradera, los discursos y los silencios recordaron que, en el escenario internacional actual, esa “relación especial” se construye también en medio de desacuerdos.

Agencia AP y diarios The New York Times y The Washington Post