El presidente del Episcopado habló sobre la ausencia de Villarruel en la misa por Francisco

Después del homenaje al papa Francisco en el primer aniversario de su muerte en la Basílica de Luján, ceremonia de la que la vicepresidenta Victoria Villarruel se retiró para -según declaró- no estar “con la casta”, Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y quien dirigió la misa, dijo que la ausencia de la funcionaria fue “una pena”. “Era un momento para estar”, afirmó y marcó que las diferencias debían ser dejadas de lado.

“No percibí las tensiones inmediatamente, sino que mis colaboradores las sintieron. Yo salí al ruedo con el comienzo y estaban todos muy cordiales. Entiendo que muchos de ellos fueron porque querían hacerse presente porque veían en Francisco una figura de relieve, desde todos los sectores”, expresó en diálogo con Radio Splendid.

Además, respecto a la ausencia de Villarruel en la ceremonia, declaró: “Es una pena, cuando hay una voluntad de participar, que alguien no vaya porque hay otro. Cada uno va porque le gusta y se siente parte de la fiesta. Son muchas tensiones las que tienen ellos”.

Colombo sostuvo que una persona del protocolo le notificó de manera “respetuosa” que el entorno de la vicepresidenta no iba a participar de la misa y dijo: “Son las presiones que ellos sienten por diferenciarse y mostrar que no son todo lo mismo. Pero el acto significaba que queríamos que todos estuvieran. Era un momento para estar, después las diferencias subsisten”.

Del arco político, el presidente Javier Milei también se ausentó al evento porque se encontraba en Israel. En ese sentido, el monseñor aclaró que el canciller Pablo Quirno le informó que el jefe de Estado no iba a estar presente por el viaje y señaló: “Por supuesto, la voluntad es que todos los sectores estén. Por eso no vamos a dejar de proponer, desde este lugar, la vocación de encuentro y de puente”.

Victoria Villarruel asistió al homenaje al Papa Francisco en la Basílica María Auxiladora y San Carlos pero no estuvo en la misa Prensa Villarruel

En cuanto a la ceremonia, Colombo aseguró que el público estuvo dividido en tres sectores: los obispos -alrededor de 100-, filas de políticos y una multitud de jóvenes. “Vi ese contraste, de tres audiencias. Había que amalgamar eso y compaginar un poco del objetivo central nuestro sin descuidar esas circunstancias que nos agobiaban”, indicó.

También marcó que notó un “fervor popular” por la figura de Francisco que se conserva y deslizó que Iglesia le puso “toda la ficha” a los fieles para la misa.

Asimismo habló sobre las especulaciones de que el papa León XIV podría visitar la Argentina en el corto plazo y no dio certezas sobre la información, sino que manifestó: “Parece que viene a Perú, a Uruguay. Es cierto que algunos obispos percibieron el deseo de venir. Octubre, noviembre podría ser. Si no es este año será el año que viene”.