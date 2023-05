El papa Francisco confirmó su intención de viajar a la Argentina: “Mi idea es el año que viene, vamos a ver si se puede”

escuchar

ROMA.- En una fecha patria y en ocasión del décimo aniversario del movimiento educativo Scholas Occurrentes, el papa Francisco confirmo su intención de viajar a la Argentina el año que viene, como había adelantado en diálogo con Joaquín Morales Solá hace unas semanas.

“Mi idea es el año que viene, vamos a ver si se puede”, dijo, al ser preguntado por el conductor del evento sobre la posibilidad de viajar a su país en 2024.

“Mi idea es el año que viene, vamos a ver si se puede”: @Pontifex_es confirmó su plan de ir a la Argentina 🇦🇷 en 2024, ante una pregunta en evento @InfoScholas pic.twitter.com/dIUBdN905K — Elisabetta Piqué (@bettapique) May 25, 2023

En una videoconferencia desde el Aula Magna del Instituto Patrístico Augustinianum, a metros del Vaticano, el Pontífice también dialogó con la comunidad de Scholas del Barrio 31, de la Ciudad de Buenos Aires, e inauguró y bendijo la nueva sede del CBC de la UBA que funciona allí.

Acompañado por los fundadores de Scholas, José María del Corral y Enrique Palmeyro, en el evento se recordó que junto a ellos, en 2001, siendo arzobispo de Buenos Aires, se sembraron las semillas del actual movimiento educativo. Scholas Occurrentes trabaja para una cultura del encuentro a través de una red de más de medio millón de escuelas en todo el mundo.

Cuando una joven del Barrio 31 le preguntó cómo pudo esa experiencia nacida en la Argentina expandirse en todo el mundo, el Papa explicó, con sentido del humor, que habían tenido puntería. “Van donde está el problema, acompañan y del mismo problema sacan la conclusión, no explotan, son gratuitos”, contestó también el Papa, elogiando a la red educativa.

“Estén atentos de que no se les metan piratas en la villa”, también dijo, en broma, después de bendecir la nueva sede del CBC de la UBA.

Ante unas 200 personas, el Papa también se conectó con comunidades de la Amazonia colombiana, de México y de España, desde donde, a partir de preguntas, dejó definiciones sobre diversos temas.

“El amor no es para comercializar y los chicos no son para ser usados. Hay que educar a los chicos y prepararlos para que sepan qué es el amor verdadero. La pornografía es la comercialización más burda del amor”, sentenció.

Ante una pregunta sobre cómo podía terminarse la crisis de violencia en Estados Unidos, el Papa recordó que “a una crisis hay que identificarla, definirla y ayudar a salir de ella”. “De un conflicto no se sale porque es cerrado, de una crisis sí, y de una crisis no se sale solo, se sale acompañado y uno sale de una crisis o mejor, o peor”, agregó. “Lamentablemente algunas medidas que se toman, no ayudan a que se salga de la crisis, sino que enredan un poco más”, comentó.

Ante otra pregunta de una anciana que vive en una residencia de Granada donde conviven adultos mayores y jóvenes, Francisco recordó a sus abuelos.

“Tuve la gracia de tener vivos a los abuelos hasta muy grande. Nosotros somos migrantes, yo nací y mis abuelos paternos vivían a metros de casa. Mi abuela me llevaba con ellos porque era el mayor de los cinco hermanos. Pasaba la mañana escuchando su lengua. Los diálogos más profundos los tuve con ellos, ahí, escuchando y aprendí valores y la sensación de que hay que volver a las raíces”, evocó. “Una sociedad se seca si no habla con las raíces. Los jóvenes no pueden estar sin raíces y los viejos no tienen derecho a morir aislados”, agregó, al recordar que siendo arzobispo de Buenos Aires solía visitar geriátricos. “El anciano no debe estar guardado, el anciano debe transmitir sabiduría a los jóvenes”, insistió.

Tras ser saludado por el presidente del Nápoles, equipo de fútbol que recientemente ganó el “scudetto”, Aurelio di Laurentis y el jugador argentino Giovanni Simeone, que le regalaron camisetas y una pelota, Francisco clausuró, finalmente, el primer Congreso Mundial de Eco-Ciudades Educativas, que comenzó el martes pasado y culminó hoy, que fue organizado por Scholas y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y en el que participaron 50 alcaldes iberoamericanos. Saludó, uno por uno, a todos sus asistentes, que recibieron el diploma, entre los cuales, varios intendentes de la Argentina: Bettina Romero (Salta); Luciano Di Napoli (Santa Rosa); Marina Lesci (Lomas de Zamora); María Emilia Soria (General Roca); Marisa Fassi (Cañuelas); Raúl Emilio Jatón (Santa Fe); Leonardo Boto (Luján).

El congreso, al que participaron en diversos talleres especialistas como la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú y el economista y senador Martín Lousteau, tuvo como fin promover el desarrollo sostenible, en el marco del concepto de “ecología integral” de la encíclica “Laudato sí” –sobre el cuidado de la casa común–, a partir de la metodología educativa desarrollada por Scholas y las experiencias que vienen realizando los jóvenes de diversas comunidades.

