El Papa está sin fiebre pero sigue la infección respiratoria y le prescribieron “reposo absoluto”

ROMA.- Llegan noticias tranquilizadoras desde el hospital Gemelli, donde el papa Francisco, de 88 años, fue internado ayer por una bronquitis que venía arrastrando desde hacía más de una semana y cuyo empeoramiento lo obligó a detenerse y a hacer ese postergado reposo necesario para curarse.

“El papa Francisco ha descansado toda la noche y no ha presentado episodios febriles”, informó el segundo parte médico desde que fue internado, que añadió que “los chequeos realizados durante la jornada confirman la infección de las vías respiratorias” y que “la terapia ha sido levemente modificada en base a ulteriores controles microbiológicos”.

“Los exámenes de laboratorio de la fecha presentan la mejora de algunos valores”, también indicó el boletín médico, que fue difundido por la Sala de Prensa este sábado poco después de las 18 locales.

Al margen de precisar que el Papa durante la mañana recibió la eucaristía y que luego “alternó el reposo a la oración y a la lectura”, el parte también anunció que “para facilitar la recuperación, el equipo médico ha prescrito reposo absoluto”. Y que, por lo tanto, este domingo el Santo Padre no recitará la tradicional oración dominical del Angelus, del mediodía local, “aunque enviará un texto para su relativa publicación”.

“El papa Francisco ha sido puesto al tanto de los muchos mensajes de cercanía y afecto que le han enviado y expresa su gratitud, pidiendo al mismo tiempo de seguir rezando por él”, concluyó el comunicado.

No sorprendió la suspensión del Angelus, que en otras ocasiones presidió desde un balcón del hospital, pero que en este caso y vista las condiciones, habría expuesto nuevamente al Papa al frío y a la humedad del invierno romano. Será la segunda vez que se salteará esta oración mariana dominical, en la que normalmente aparece desde la ventana de su despacho del Palacio Apostólico ante miles de fieles reunidos en la Plaza San Pedro: ya durante su internación de junio de 2023, en efecto, lograron convencerlo de que era mejor renunciar a ese esfuerzo.

Ya por la mañana el vocero papal, Matteo Bruni, había dejado ver que el panorama no era tan inquietante, al contar a los periodistas que el Papa había pasado una “buena noche”, que había dormido bien, que había tomado el desayuno y leído algunos diarios.

El parte médico de ayer había indicado que “los primeros exámenes realizados” mostraban “una infección respiratoria”, que las condiciones clínicas eran “estables” y que presentaba “una leve alteración febril”.

Se trata de la cuarta internación del papa Francisco en el policlínico Gemelli, el hospital de los papas, donde tiene una suite especial en el décimo piso. La primera vez fue internado el 4 de julio de 2021 cuando tuvo una operación abdominal por una diverticulitis y donde debió quedarse diez días. La segunda vez fue el 29 de marzo de 2023, cuando debió internarse de urgencia por una “bronquitis de base infecciosa” que, en verdad, era una “neumonía aguda”; esa vez se quedó internado cuatro días y cuando salió sorprendió a todos por su rápida recuperación ya que presidió todas las ceremonias de la Semana Santa. La tercera vez fue el 7 de junio de 2023, cuando tuvo una nueva intervención quirúrgica en el abdomen, en la que le limpiaron la zona y quitaron viejas cicatrices; esa vez se quedó internado 3 días.

Como el Vaticano ayer hizo saber que se suspendían las actividades que el Papa tenía previstas hasta el lunes, se descuenta que también esta vez la internación será de varios días, al menos cinco. Este domingo el papa Francisco debería haber presidido una misa por el Jubileo de los Artistas, celebración que de todos modos se hará y en la que será reemplazado por el cardenal José Tolentino de Mendonça, prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación. El lunes, siempre por este evento relacionado con el Año Santo, tendría que haberse convertido en el primer pontífice que visitaba los famosos estudios de cine de Cinecittá, cita que fue directamente cancelada.

En la última semana, pese a tener una bronquitis, el papa Francisco, que es un paciente desobediente, no se detuvo, sino que quiso de todos modos cumplir con todas las citas previstas en su agenda, que son siempre muchas y agotadoras para alguien de su edad. El malestar, que él mismo admitió públicamente en las últimas dos audiencias generales de los miércoles, cuando se excusó y le pidió a un colaborador que leyera en su lugar la catequesis, era evidente. No sólo tenía “dificultades en la respiración”, que reconoció el domingo pasado durante una misa por el Jubileo de las Fuerzas Armadas -que fue al aire libre y en la que soplaba un viento frío poco recomendable para alguien con bronquitis-, sino también se lo veía con el rostro cansado y muy hinchado por los corticoides que tomaba para la bronquitis.

Pese a esto y a que muchos de sus colaboradores en el Vaticano por lo bajo comentaban que no estaba bien y que era mejor que se internara para que la bronquitis no degenerara en una neumonía, el papa Francisco no hizo caso. Determinado a seguir adelante, continuó con sus actividades y una agenda más que intensa.

El único cambio fue recibir en audiencia en la residencia de Santa Marta -donde vive-, en lugar de en la Biblioteca del Palacio Apostólico, para resguardarlo del cambio de temperatura y de la fatiga que comporta para él, que tiene problemas de movilidad (usa silla de ruedas, bastón y andador desde hace más de dos años), subirse y bajarse de un auto.

Tanto es así que este viernes, antes de finalmente acceder a internarse porque evidentemente la terapia doméstica no funcionaba y necesitaba un tratamiento hospitalario, placas, estudios y “parar la máquina”, siguió teniendo varias audiencias en Santa Marta. En medio de una semana difícil, trascendió que, en medio de máxima reserva, el exarzobispo de Buenos Aires salió desde el Vaticano para ir hasta el hospital Gemelli de la Isola Tiberina -un nosocomio cercano al Vaticano, ubicado en una pequeña isla en medio del Tíber-, para hacerse unos estudios, según medios italianos.

Una mujer en el Governatorato

En tanto, y en un fiel reflejo de que aunque el papa esté internado la “máquina” vaticana no se detiene, tal como él mismo había anticipado en una entrevista televisiva, el Papa nombró, a partir del 1° marzo 2025, a una mujer, la monja italiana sor Raffaella Petrini, como presidenta del Governatorato, un puesto crucial, según informó el boletín diario del Vaticano.

Ubicado en un gran palazzo en el centro del Vaticano, el Governatorato supervisa a casi 2000 empleados, así como el funcionamiento del día a día del Estado Ciudad del Vaticano, ocupándose de su policía, bomberos, servicio de salud, los museos, el mantenimiento y el personal de oficina, licitaciones, fundraising y demás temas clave.

Petrini, que desde 2021 ya era la número dos del Governatorato, de 56 años, reemplazará al cardenal español Fernando Vérgez Alzaga -una de las personas de más confianza de Bergoglio, a quien conoce desde hace tiempo porque fue durante años secretario del cardenal argentino Eduardo Pironio (1920-1998)-, que el primero de marzo cumple 80 años.

Además de cabeza del Governatorato, según el boletín vaticano Petrini fue designada “Presidente de la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano”, otro dato no menor: significa que estará por arriba de los seis cardenales que son miembros de esa comisión, algo sin precedente. Otra monja italiana, Simona Brambilla, que en enero pasado se convirtió en la primera mujer “prefecto” del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, el ministerio que se ocupa de todos los religiosos y religiosas del mundo, también está por arriba de un cardenal, que es “pro-prefecto”, algo también nunca antes visto en el Vaticano.

