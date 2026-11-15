El papa León XIV, ante más de medio millón de fieles en Cusco, en la etapa más desafiante de su gira a más de 3400 metros de altura

En la jornada más intensa de esta apoteósica gira por América Latina —que todos pensaron que cancelaría cuando, hace un mes, se operó de cáncer de pulmón—, cumplió la etapa más difícil. Voló hasta Cusco, a más de 3400 metros de altura, todo un desafío para alguien a quien le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho hace cuatro semanas, una cirugía de la que se recuperó de forma asombrosa.

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Medio millón de fieles recibieron a León XIV en Cusco, Perú TIZIANA FABI - AFP

Medio millón de fieles recibieron a León XIV en Cusco, Perú TIZIANA FABI - AFP

Desde este fascinante lugar del sureste del Perú, en el corazón de los Andes, conocido históricamente como la capital del Imperio inca y considerado por sus habitantes como el “ombligo del mundo” (Qosqo), donde lo recibieron más de medio millón de personas que salieron a las calles, reivindicó las tradiciones religiosas y la piedad popular como instrumentos para una cultura del encuentro en un mundo fragmentado.

“La fe no separa, sino que une a Dios y a los demás. Esto es importante, especialmente en una época como la nuestra, marcada por divisiones, heridas, desconfianza y situaciones que dificultan que los hombres y las mujeres se reconozcan como miembros de una misma familia, hijos e hijas del mismo Padre”, subrayó durante un encuentro bajo la lluvia con fieles y representantes de la piedad popular en el bellísimo Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman.

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“En este contexto, las tradiciones religiosas pueden ser de gran ayuda, como lugares donde reunirse a la luz de la fe y el amor”, explicó. “Una procesión puede hacer que caminen juntos quienes piensan de manera diferente”, señaló. “Una peregrinación puede reunir a familias enteras. Una celebración puede congregar a una comunidad. Una fiesta patronal puede convertirse en una oportunidad para reconciliarse, pedir perdón y empezar de nuevo”, sumó. “Y esto es un signo que puede ir mucho más allá de los límites de una pequeña ciudad o una región, contribuyendo a difundir en el mundo una cultura de convivencia, atención mutua y paz”, afirmó, con su tono calmo y sereno y el mismo mensaje de humanidad y esperanza que transmitió a lo largo de toda la gira.

El saludo de bienvenida al papa León XIV tras aterrizar en Cusco, Perú Catholic Press - IPA via ZUMA Press DPA

Como en todas sus citas en tierra peruana, al llegar en papamóvil a este sitio, levantado sobre una colina que domina la ciudad y donde los incas construyeron una fortaleza entre 1438 y 1500, fue aclamado, aunque de manera más contenida que durante la euforia chiclayana.

El Papa llegó a Cusco tras un vuelo de dos horas desde Chiclayo, en el mismo A320 de Latam. Según contó días atrás a LA NACION el flamante arzobispo de la ciudad, monseñor Lizardo Estrada Herrera, no era su primera visita. “El padre Prevost visitó Cusco cuando era formador de los agustinos en Trujillo y también estuvo cuando fui ordenado obispo auxiliar de Cusco y en la misa por el Señor de los Temblores”, evocó Estrada Herrera, agustino que fue también pupilo del actual Papa. El Señor de los Temblores es venerado aquí y llamado el “Taytacha”.

El arzobispo también puntualizó que, como en el resto del Perú, la situación que se vive en esta ciudad de medio millón de habitantes, que vive del turismo por su cercanía a Machu Picchu y otros sitios emblemáticos, no es de las mejores. “Aún hay muchas cosas por hacer en Cusco, donde persiste el problema de la atención médica, que no llega a todos; de la educación, que aún no está en un nivel óptimo; falta apoyo a la tercera edad y todavía hay mucha desigualdad social y falta de oportunidades”, lamentó. “Pero a la vez hay mucha esperanza, esfuerzos por fortalecer las comunidades y desarrollar las actividades de economía solidaria”, agregó.

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León bajando atlético del avión en Cusco, pese a la operación de pulmón y los 3400 mt de altura 🇵🇪🇻🇦 pic.twitter.com/BqbdOWrPKj — Elisabetta Piqué (@bettapique) November 15, 2026

Consciente de esta realidad, al pronunciar poco antes del mediodía la oración del Ángelus en la espectacular Plaza de Armas, ante miles de personas que lo aclamaron desde un palco montado frente a la catedral, León XIV mencionó a quienes “sufren en sus cuerpos y en sus almas a causa de una enfermedad” y denunció “la cultura del descarte y de la productividad material”.

“A los ojos del mundo, condicionado por la cultura del descarte y de la productividad material, la enfermedad es vista como una desgracia que apaga el valor de una persona. ¡Qué gran mentira!”, exclamó, desatando aplausos.

“A la luz del Evangelio, la enfermedad, vivida con fe y unida al misterio de la Pasión de Cristo, es un camino para crecer en su amor y compartirlo. Ustedes están en el corazón palpitante de la Iglesia: su sufrimiento, ofrecido con amor por la salvación de las almas, por las vocaciones y por la paz, se convierte en fuerza espiritual; su debilidad se transforma en fortaleza divina que multiplica los talentos del amor y de la Redención”, arengó, al recordar al recientemente fallecido arzobispo de Cusco, Richard Alarcón Urrutia, muy querido en la ciudad.

El saludo del papa León XIV a los files junto al arzobispo de Cusco, Lizardo Estrada Herrera (izquierda) y su secretario privado, Edgard Ivan Rimaycuna, antes del Angelus en la Catedral TIZIANA FABI - AFP

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Medio millón de fieles recibieron a León XIV en Cusco, Perú Andrew Medichini - AP

“Queridos hermanos y hermanas: nuestros ojos se dirigen hacia la bendita imagen del Señor de los Temblores. En el año 1650, cuando la tierra rugió y sembró la destrucción y el pánico entre sus antepasados, bastó con que la sagrada imagen saliera a las calles para que las réplicas cesaran y la paz volviera a reinar”, recordó.