León XIV se internó en una remota localidad en medio de los Andes y pidió luchar contra la injusticia sin violencia

En su segundo día en la región donde fue obispo, León XIV celebró una misa multitudinaria y evocó los años que pasó como misionero en el país

CHICLAYO.– Como solía hacer en sus tiempos de obispo de esta diócesis enorme y marcada por pobreza, el papa León se subió este sábado a un helicóptero para volar hasta Santa Cruz de Succhabamba, remota localidad andina de Cajamarca, a más de dos mil metros de altura. Allí celebró una segunda misa multitudinaria en la que, con su habitual tono firme pero sereno, llamó a “abrir los ojos ante tantas situaciones dolorosas que nos rodean” y habló de la injusticia.

El Papa “chiclayano” mencionó el “sufrimiento de quien se ve obligado a abandonar su patria para buscar un futuro mejor, para sí y para los suyos, en las grandes ciudades de la costa; o en las dificultades de relevo generacional ligadas al fenómeno de la baja natalidad, que vacían los pueblos; o en el desafío de la distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos de la tierra”.

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El papa León XIV saluda durante una misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba, en la región de Cajamarca, Perú ALFREDO ESTRELLA - AFP

“Frente a tantas dificultades, se puede tener la tentación de ceder al desaliento, al resentimiento o incluso a la violencia, pero esta nunca será el camino del progreso y de la paz”, advirtió, ante unas 20.000 personas que acamparon y durmieron a la intemperie, con temperaturas gélidas, para poder estar ahí.

Aludió, así, al pasado violento de Perú, marcado a fuego por la presencia de grupos guerrilleros de izquierda como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), reprimidos con mano dura por el régimen del fallecido expresidente Alberto Fujimori, condenado por crímenes contra la humanidad.

Al evocar la parábola de la viuda del Evangelio, el papa León, que conoce como nadie la realidad peruana –también fue misionero en esta tierra–, destacó que “el egoísmo, la injusticia y la maldad no se vencen con la brutalidad, sino con la oración, con la paciencia, con la perseverancia en denunciar lo que no está bien, pidiendo con fuerza y trabajando con empeño para que se realicen los cambios necesarios, sin perder nunca la confianza en Dios”.

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El recuerdo de su época de obispo

El Papa llegó a Santa Cruz de Succhabamba después de 40 minutos de vuelo en un helicóptero de la fuerza área peruana. Esta localidad queda a tan solo 100 kilómetros de la ciudad de Chiclayo, pero hacen falta 4 horas para llegar hasta allí porque se trata de un tortuoso camino de montaña. Robert Prevost, aquí conocido como “don Roberto”, a quien le encanta manejar, según sus biografías, recorría estas áreas olvidadas en camioneta donde había ruta. Y si no había, se subía a un caballo, para llevar a todos el mensaje de Jesús, algo que recordó en su sermón.

“En esta Eucaristía vengo, como lo he hecho tantas veces, a compartir con ustedes mi alegría de discípulo y misionero de Cristo”, dijo, al comienzo.

“Nos encontramos en la cordillera occidental de los Andes peruanos, en la Provincia de Santa Cruz de Cajamarca, entre colinas escarpadas, quebradas y valles fértiles, en una tierra de raíces andinas, donde floreció el Imperio Inca, y cuna de una profunda fe cristiana”, destacó.

“Muchos de ustedes han recorrido largas distancias para estar aquí. Algunos han venido de comunidades campesinas, dejando familias, chacras y ocupaciones. El camino que han recorrido, además de ser un viaje por rutas difíciles, es una peregrinación de fe. Cada paso y cada esfuerzo, en efecto, expresan un único deseo: encontrar a Jesús”, continuó.

El papa León XIV observa por la ventanilla de un helicóptero de la Fuerza Aérea peruana, antes de aterrizar en Santa Cruz de Succhabamba, en la región de Cajamarca, Perú SIMONE RISOLUTI - VATICAN MEDIA

Antes de llegar a la misa, el Papa pasó por la Parroquia de la Inmaculada, donde se encuentra el Señor del Costado, una imagen aquí venerada. Su párroco contó que cuando el papa Francisco llamó a Roma al obispo Prevost, él prometió volver. Promesa que cumplió, pero como Papa. León se detuvo en oración ante el Señor del Costado y luego saludó y bendijo a algunas personas discapacitadas.

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En diálogo con periodistas, el padre Kevin Noriega, que fue ordenado por Prevost, recordó que cuando fue obispo en este rincón del mundo –entre 2015 y 2023–, “siempre que hubo alguna fiesta, en este caso del Señor del Costado, estaba presente, o para las confirmaciones o alguna visita pastoral que tenía”. “O venía con el chofer que le traía, pero generalmente le gustaba manejar. Ya sabemos la afición del Papa por los carros. Él manejaba a todos lados”, recordó. ¿Cómo era como obispo? “Yo creo que sigue siendo el mismo, así como Papa. Cercano, que sabe escuchar, que sabe llegar a la gente”, aseguró.

El papa León XIV llega para presidir una misa en Santa Cruz de Succhabamba, Perú Andrew Medichini - AP

En el noveno día de su maratón a América latina que lo llevó antes a Uruguay y la Argentina, la jornada del Papa -gris y de calor húmedo- comenzó bien temprano a la mañana. En otro evento marcado por el fervor chiclayano, a las ocho (las diez de la Argentina) presidió en la Plaza de la Catedral -atestada de gente-, el rito de coronación de la imagen de la Inmaculada Virgen María. Cuando llegó a este lugar, el corazón de la ciudad, de nuevo hubo un estallido de euforia. “¡Papa, amigo, Chiclayo está contigo!”, “¡Chiclayo es, el corazón del Papa! ¡Chiclayo es, el corazón del Papa!” y “¡Papa León, te queremos un montón!”, eran los gritos de la multitud.

“Con el corazón lleno de gozo, doy gracias a Dios por estar hoy aquí con ustedes, celebrando juntos nuestra fe, como hemos hecho tantas veces en esta catedral, que ha sido testigo de los primeros pasos de mi ministerio episcopal, al servicio de esta Diócesis de Chiclayo”, evocó, desatando aplausos. “Con sentimientos de gratitud por los años que el Señor nos concedió caminar juntos, me dispongo ahora, como Sucesor de Pedro, a realizar la coronación de nuestra hermosa imagen de la Inmaculada Virgen María”, siguió.

Fieles asisten a una misa celebrada por el papa León XIV en Santa Cruz de Succhabamba, Perú Andrew Medichini - AP

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“Este gesto tiene un significado especial, pues la corona que colocaré sobre la cabeza de Nuestra Señora quiere simbolizar el homenaje de gratitud y amor filial que le rinde el Papa, junto con ustedes y con toda la Iglesia, reconociéndola como Madre solícita y Protectora de Chiclayo, ensalzada por Dios cual Reina del Cielo y de la tierra”, explicó.

Luego, reflexionando sobre la lectura de Isaías escuchada en el rito, subrayó que “también en la actualidad las tinieblas siguen a acecho y parecen envolvernos completamente”.

“Nos sentimos amenazados por la incertidumbre de la violencia que se generaliza, por el sufrimiento indecible que sigue golpeando a tantos hermanos”, deploró. “Pero a pesar de esa oscuridad, que muchas veces ofusca nuestra esperanza y debilita nuestra confianza, el don de Dios sigue resplandeciendo ante nuestros ojos”, marcó, reiterando un mensaje de esperanza.

El papa León XIV bendice a los fieles al término de una misa en Santa Cruz de Succhabamba, Perú Andrew Medichini - AP

Dirigiéndose luego a la Virgen Inmaculada, el papa agustino y misionero volvió a tener palabras de agradecimiento por esta ciudad. “Junto a ti aprendí a ser pastor de Chiclayo. Tú me acompañaste por sus pueblos y ciudades, me enseñaste a encontrarme con su gente y a estar atento a sus necesidades, como hiciste en las Bodas de Caná”.

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