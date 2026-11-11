“El Perú se une”: la expectativa por el regreso de León XIV a la tierra que considera su casa

LIMA.- Una democracia frágil, polarización, corrupción, inseguridad galopante y una pobreza que afecta al tercio de la población. Pero una inmensa expectativa por el regreso a casa de “don Roberto” y de sus mensajes.

Es lo que encontrará en Perú el papa León, según monseñor Lizardo Estrada Herrera, flamante arzobispo de Cuzco, secretario general del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM) y un agustino que fue exalumno de don Robert Prevost, allá lejos por 1996. En una entrevista con LA NACION por correo electrónico, Estrada Herrera, de 53 años y con raíces indígenas -tanto es así que su lengua materna es el quechua-y habla quechua, de 53 años, contestó las siguientes preguntas.

Lizardo Estrada Herrera, por la Conferencia Episcopal Peruana Conferencia Episcopal Peruana

-¿Cómo describiría la situación actual – desde la perspectiva política, económica, social - en el Perú de hoy ¿Y en qué aspectos ha cambiado más desde que Robert Prevost se fue del país en 2023?

-Perú es un país en el que aún existe la pobreza, que afecta a cerca de la tercera parte de la población —sobre todo en las regiones andinas y amazónicas—, un país donde la democracia es frágil, la educación no ha llegado a todo el territorio nacional, la atención médica es deficiente o casi inexistente en las regiones más altas y más lejanas, hay mucha corrupción y demasiada polarización en la política, y es necesario fortalecer el cuidado de la casa común frente al cambio climático, el extractivismo y las economías ilegales que campean. Son desafíos importantes, pese a que la macroeconomía en el Perú se encuentra estabilizada, con un nivel muy importante de Reservas Internacionales Netas y relativamente bajos niveles de inflación, pero esta realidad se está enfrentando al Fenómeno del Niño Costero y del FEN Global -dos fenómenos distintos-, cuyos efectos van a ser muy duros. El Papa León XIV llega al Perú en medio del Niño Costero.

-¿Cómo se vive el retorno a Casa de don Roberto?

-La llegada del Papa ha generado alegría y esperanza en todas partes, y aunque en el país hay diferencias, en este momento, el Perú se une; como una gran familia que espera al Pontífice, un hermano, alguien que conoce su realidad y al mismo tiempo, es el vicario de Cristo. Todos desean escucharlo, quieren su bendición para sus familias, para su trabajo y su futuro.

-Cómo describiría la situación religiosa en Perú hoy, y cuáles son los principales desafíos que enfrenta la Iglesia católica?

-En primer lugar, existe una gran devoción popular que se expresa de diversas formas, pero esta gran devoción popular es algo que une a nivel nacional, por ejemplo en el sur, donde una vez al año se realizan procesiones o peregrinaciones masivas, aunque tal vez muchos de los participantes no asistan a misa todos los domingos. Para la gente, la Iglesia es una institución en la que confían, perciben su cercanía, valoran sus obras sociales, en el ámbito de la educación y la salud, pero sobre todo porque la consideran como un lugar de escucha, de esperanza, de oración, en un espíritu de familia, parte de una comunidad. Aunque no siempre el ideal al que aspiramos coincide con lo que realmente somos y en determinados casos hay contenidos negativos que se difunden en las redes sociales e influyen negativamente en la forma de pensar de la gente, de todas maneras hay mucha esperanza de salir adelante y por ello es necesario formar las conciencias, el espíritu crítico de las personas y su opción por la fraternidad y la solidaridad. A pesar de los errores, la mayoría de la gente cree en la Iglesia, escucha y valora sus enseñanzas y en muchos lugares participa en celebraciones religiosas anuales, con sus trajes tradicionales, cantos, bailes propios o también de otras formas. Es evidente que la relación con Dios existe.

-Cómo cambió la Iglesia desde que fue Prevost como obispo, en 2023?

-Hay esfuerzos importantes por vivir la sinodalidad, con el apoyo de la Comisión Nacional del Sínodo y también se ha ido enfrentando los abusos que desgraciadamente se han dado, pero la Iglesia es fiel al pedido del Papa de “tolerancia cero” frente a los abusos.

-Cómo describiría la situación en Cusco hoy? ¿Ha visitado Prevost Cusco antes? ¿Y cuándo?

- Aún hay muchas cosas por hacer en el Cusco, donde persiste el problema de la atención médica, que no llega a todos; de la educación, que aún no está a un nivel óptimo; falta apoyo a la tercera edad y todavía hay mucha desigualdad social y falta de oportunidades. Pero a la vez mucha esperanza, esfuerzos por fortalecer las comunidades y desarrollar las actividades de economía solidaria. El Padre Prevost visitó el Cusco desde cuando era formador en la Orden en el Perú, desde Trujillo. También estuvo en 2021 cuando fui ordenado Obispo Auxiliar del Cusco y en la Misa por el Señor de los Temblores.

-¿Cómo está siendo percibida la visita del papa León por parte de la población peruana y del gobierno de Fujimori? ¿Cómo es el clima?

-Cómo decía antes, en este momento Perú está unido y ha habido colaboración de las autoridades gubernamentales del gobierno nacional y de las regiones y localidades, con la Conferencia Episcopal Peruana y las respectivas jurisdicciones. En cuanto al clima político, se entrelazan los procesos nacionales y regionales/locales sobre todo por los resultados de las elecciones. El gobierno de la señora Fujimori ganó por muy poco margen, y entonces el contexto del país sigue siendo de polarización, aunque no hay situaciones de violencia en las calles, pero sí de inseguridad galopante que el gobierno no ha podido controlar. Recientemente el Congreso ha otorgado facultades legislativas al ejecutivo. Esta situación ha generado una caída importante en la opinión pública sobre el desempeño del gobierno, así como del Congreso bicameral.

- ¿Qué espera de la visita del papa León a Perú?

-Como hemos dicho anteriormente, hay mucha expectativa. El Papa viene a su casa, entre su gente, e imagino también que tiene el corazón lleno de alegría. Al mismo tiempo, me viene a la mente el camino recorrido junto a él, como seminarista, en mi formación sacerdotal, y luego como obispo. Estoy muy contento de poder volver a encontrarlo, de escuchar en él la voz de Dios que nos dice cómo enfrentar los desafíos de hoy en el Perú y en América Latina y El Caribe; cómo escuchar y responder hoy al grito de la tierra y de los pobres, cómo promover la unidad a todo nivel y cómo ser constructores de la paz y del desarrollo humano integral. Con seguridad el Papa León durante su visita va a insistir en la unidad de la iglesia y de todos los peruanos y peruanas para ser constructores de una paz desarmada y desarmante. Considero que va a insistir por la sencillez, valentía y total disponibilidad para dejarnos conducir por el Señor guiados por el mandamiento del amor y hacer fructificar en el hoy de la Iglesia en el Perú la herencia recibida de los santos Toribio, Rosa, Martín y Juan Masías, entre tantos otros. Recordemos que cuando la visita del papa Francisco al Perú en 2018 lo llamó “tierra ensantada”.

-¿Cuándo y dónde conoció al actual Papa?

-El padre Robert me ayudó mucho en mi discernimiento para entrar a la Orden de San Agustín. Luego de ingresar al seminario y después de mis estudios de filosofía en Apurímac, apenas terminé el noviciado, me fui a Trujillo a estudiar teología, y cuando llegué, el encargado de la formación era el padre Prevost; era el año 1996/97. De aquellos años recuerdo que éramos muchos, de muchos lugares, Iquitos, Chulucanas, Piura, Cuzco, de muchas partes de Perú, estudiando, profundizando cada uno en su propia vocación. El Padre Prevost fue mi profesor, también Director de estudios y a la vez un pastor comprometido como párroco y, sobre todo un hermano —porque formábamos parte de la misma comunidad agustina—, un amigo, un guía. Él escuchaba ante todo, siempre y con mucha atención. Se preocupaba por saber cómo estaba cada uno de nosotros. Y recuerdo en particular su paciencia. Juntos fuimos a varias ciudades del país. Nos exhortaba a ser buenos misioneros, párrocos, hermanos; él buscaba el bien integral de los seminaristas. El Padre Prevost siempre animaba a todos como un hermano mayor cercano.