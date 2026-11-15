Flavio Bolsonaro busca instalarse en Estados Unidos y promete seguir disputando el poder político en Brasil

WASHINGTON.– El senador brasileño y excandidato presidencial Flavio Bolsonaro afirmó que planea solicitar la residencia permanente en Estados Unidos, donde permanece desde fines de octubre tras abandonar Brasil luego de su derrota electoral frente a Luiz Inacio Lula da Silva. El dirigente de derecha alegó que teme ser víctima de persecución política si regresa a su país y aseguró que continuará conduciendo su espacio político desde el exterior.

En una entrevista con el medio estadounidense The Epoch Times, Bolsonaro sostuvo que su permanencia en Estados Unidos le permitirá mantener una participación activa en la política brasileña. “Desde aquí puedo tener una voz activa y hablar en defensa de mi país. Trabajo desde aquí, guiando, hablando con nuestra base y tomando decisiones conjuntamente con quienes están allí”, afirmó.

El dirigente llegó a Miami el 28 de octubre junto con su familia, después de que Lula se impusiera en el balotaje del 25 de octubre. Según información del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense, obtuvo un permiso de permanencia por razones humanitarias válido hasta el 27 de octubre de 2027. Ahora busca avanzar hacia una residencia legal permanente.

Flávio Bolsonaro:



I will remain here in the United States. I will regularize my immigration status.



Once I complete this legal regularization process, I do not see how any government, regardless of who takes office after 2028, could simply reverse it out of revenge, resentment… pic.twitter.com/VSZEY1juij — Clash Report (@clashreport) November 15, 2026

“Estoy muy agradecido al pueblo estadounidense y al presidente Donald Trump por abrirme las puertas de Estados Unidos a mí y a mi familia”, dijo Bolsonaro, quien evitó revelar detalles sobre el recorrido que realizó para abandonar Brasil.

“No puedo dar detalles sobre cómo llegué aquí porque muchas de las personas que pudieron haber participado ni siquiera sabían que yo estaba cerca en ciertos momentos. No puedo dar detalles porque serán perseguidos dondequiera que estén”, sostuvo.

Sin embargo, confirmó que pasó por la Argentina y agradeció al presidente Javier Milei. Bolsonaro elogió enfáticamente al presidente argentino, a quien definió como “un gran líder en América Latina” y aseguró que tiene su admiración. Destacó que heredó un país golpeado por años de gobiernos de izquierda, con una inflación superior al 100% anual y algunas de las tasas de interés más altas del mundo, y sostuvo que está logrando dejar a la Argentina “en una condición mucho mejor de la que la encontró”.

Flávio Bolsonaro:



President Milei is doing a brilliant job in Argentina. He inherited many years of left-wing governments that destroyed Argentina, drove inflation above 100% a year and produced some of the highest interest rates in the world.



He is managing to leave Argentina… pic.twitter.com/p6y5FevBHU — Clash Report (@clashreport) November 15, 2026

La salida de Bolsonaro se produjo en medio de las tensiones judiciales que rodean a su familia. Antes de abandonar Brasil, las autoridades le habían ordenado entregar sus pasaportes. El dirigente denunció que el país atraviesa una crisis democrática y cuestionó la legitimidad del resultado electoral que consagró a Lula para un nuevo mandato.

“Brasil ya no vive en una democracia plena”, dijo, al denunciar supuestas irregularidades en los comicios. También sostuvo que no puede impulsar una investigación sobre los resultados por temor a enfrentar consecuencias judiciales, y volvió a defender a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por su participación en un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.

Flávio Bolsonaro:



The only possibility I see is having a president of the United States who is Republican, who is right-wing.



I am convinced that the American people still have two years to regret what they did and ensure that Republicans remain in the presidency. pic.twitter.com/M7F3ym52B4 — Clash Report (@clashreport) November 15, 2026

El senador también rechazó las críticas de legisladores demócratas estadounidenses. Robert García, representante por California y futuro presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, reclamó a Rubio que facilitara el regreso de Bolsonaro a Brasil para que responda ante la Justicia. El brasileño calificó ese planteo como una expresión de la “izquierda global”.

Sobre el escenario político estadounidense, Bolsonaro sostuvo que la única posibilidad de que Brasil encuentre respaldo en Washington es que Estados Unidos tenga un presidente republicano y de derecha. En ese sentido, expresó su confianza en que los votantes estadounidenses puedan revertir el resultado de las últimas elecciones de mitad de mandato y evitar que los republicanos pierdan el poder: “Estoy convencido de que el pueblo estadounidense todavía tiene dos años para arrepentirse de lo que hicieron y asegurar que los republicanos permanezcan en la presidencia”, afirmó.

Flávio Bolsonaro:



If there are new elections, I will run for president of Brazil again.



And in 2030, if that does not happen, I will also put my name forward to run for the presidency of Brazil. pic.twitter.com/3xQOYQWPb5 — Clash Report (@clashreport) November 15, 2026

A su vez, Bolsonaro sostuvo que está dispuesto a volver a competir por la presidencia si se presenta una nueva oportunidad electoral. El excandidato presidencial sentenció: “Si surge una nueva contienda electoral, estoy listo para regresar”. También cuestionó la política económica de Lula, al señalar el endeudamiento de los hogares y la falta de incentivos para la inversión privada.

El dirigente, que no confirmó si mantuvo contactos recientes con Trump desde su llegada a Estados Unidos, dijo que espera encontrar un momento oportuno para solicitar una reunión con el presidente o con Rubio. Mientras tanto, insistió en que tiene mayor confianza en el sistema judicial estadounidense que en el brasileño.

Agencia ANSA