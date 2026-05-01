El Pentágono se alía con siete gigantes de la IA y excluye a Anthropic por razones de seguridad

WASHINGTON.– El Pentágono anunció este viernes una serie de acuerdos con siete de las principales empresas de inteligencia artificial para incorporar sus tecnologías a redes militares clasificadas, en un movimiento que busca acelerar la transformación de las fuerzas armadas y, al mismo tiempo, diversificar a sus proveedores en un área cada vez más estratégica.

Según informó el Departamento de Defensa, las compañías SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Reflection, Microsoft y Amazon Web Services integrarán sus capacidades en los entornos más sensibles del sistema militar estadounidense, conocidos como Impact Levels 6 y 7, utilizados para planificación de misiones, inteligencia y operaciones críticas.

Today, the @DeptofWar entered into agreements with SEVEN of the world's leading frontier AI model and infrastructure companies to deploy frontier capabilities on the Department's classified networks:



• SpaceX

• OpenAI

• Google

• NVIDIA

• Reflection

• Microsoft

• Amazon… pic.twitter.com/HGQoQ68uBF — Department of War CTO (@DoWCTO) May 1, 2026

La decisión, sin embargo, dejó afuera a Anthropic, una de las firmas más influyentes del sector, que mantiene un conflicto abierto con el Pentágono por las condiciones de uso de sus modelos de inteligencia artificial. A comienzos de este año, el gobierno estadounidense la calificó como un “riesgo para la cadena de suministro”, lo que derivó en su exclusión para nuevos contratos tanto del Departamento de Defensa como de sus contratistas.

Dario Amodei, CEO y cofundador de la empresa Anthropic, asiste a la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza Markus Schreiber - AP

El punto central de la disputa es el estándar de “cualquier uso legal” que el Pentágono exige para emplear estas tecnologías, una cláusula que Anthropic ha resistido, en particular por preocupaciones vinculadas a aplicaciones sensibles como drones autónomos o vigilancia interna.

Aun así, la relación está lejos de cerrarse. El presidente Donald Trump señaló la semana pasada que la compañía “está mejorando” a ojos de su administración, lo que abre la puerta a una eventual reconsideración de su exclusión. En paralelo, ambas partes mantienen un litigio federal por la decisión del gobierno de catalogar a la empresa como un riesgo.

Una apuesta por ampliar proveedores

Desde el Pentágono sostienen que los nuevos acuerdos buscan evitar una dependencia excesiva de un solo proveedor —lo que en la jerga se conoce como “vendor lock”— y garantizar acceso a una gama más amplia de herramientas tecnológicas.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, testifica ante el Comité de Servicios Armados del Senado en el Capitolio, en Washington Cliff Owen - FR170079 AP

“Estos acuerdos aceleran la transformación hacia un ejército estadounidense basado en la inteligencia artificial”, señaló el Departamento de Defensa en un comunicado.

La estrategia también responde a un uso creciente de estas herramientas dentro de las fuerzas armadas. La plataforma GenAI.mil, el principal sistema de IA del Pentágono, ya fue utilizada por más de 1,3 millones de miembros del Departamento de Defensa en apenas cinco meses de funcionamiento.

En este contexto, compañías como Google —que ya tenía presencia dentro del sistema— avanzaron un paso más: esta semana firmó un acuerdo que habilita al Pentágono a utilizar sus modelos de inteligencia artificial también en tareas clasificadas.

El factor Mythos y el temor por la ciberseguridad

La tensión con Anthropic se intensificó por el impacto de su último modelo, Mythos, que generó preocupación tanto en el gobierno como en el sector privado por su capacidad para detectar vulnerabilidades en sistemas informáticos, lo que podría potenciar ataques cibernéticos.

La tensión con Anthropic se intensificó por el impacto de su último modelo, Mythos, que generó preocupación tanto en el gobierno como en el sector privado por su capacidad para detectar vulnerabilidades en sistemas informáticos Shutterstock

El director de tecnología del Departamento de Defensa, Emil Michael, calificó a Mythos como un “momento separado de seguridad nacional”, al tiempo que reiteró que la empresa sigue siendo considerada un riesgo en términos de suministro.

El avance de estas herramientas también encendió alertas dentro de la Casa Blanca, donde algunos funcionarios presionan por alcanzar un acuerdo con Anthropic que permita aprovechar su tecnología sin comprometer estándares de seguridad.

Una carrera estratégica

Más allá de las disputas puntuales, el movimiento del Pentágono refleja una tendencia más amplia, la integración acelerada de la inteligencia artificial en el ámbito militar como eje central de la competencia geopolítica.

El Departamento de Defensa evitó precisar usos concretos de estas nuevas capacidades, pero destacó que permitirán a los militares “tomar decisiones más rápidas y mejores”.

“Acceder a un conjunto diverso de capacidades de inteligencia artificial provenientes del ecosistema tecnológico estadounidense dará a los combatientes las herramientas necesarias para actuar con confianza y proteger al país frente a cualquier amenaza”, concluyó el comunicado.

Agencias AFP, Reuters y The New York Times