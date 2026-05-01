Irán presenta su “última propuesta” a EE.UU. tras la pausa en las negociaciones

DUBAI.– En medio del frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán y ante la expectativa por el curso de las negociaciones pausadas entre ambos países, el régimen islámico aseguró este viernes que presentó vía Pakistán –mediador en el conflicto– su “última propuesta” para retomar el diálogo con el gobierno del presidente norteamericano, Donald Trump, pese a las amenazas cruzadas de los últimos días de extender el conflicto.

“La República Islámica de Irán entregó el jueves por la noche el texto de su última propuesta de negociación a Pakistán, como mediador en las conversaciones con Estados Unidos”, reportó la agencia oficial de noticias IRNA, sin ofrecer detalles del contenido de la iniciativa.

El nuevo acercamiento ocurre después que Irán desafiara a Trump al asegurar que la república islámica protegería sus “capacidades nucleares y de misiles” como un activo nacional y que no cedería ante el control del estrecho de Ormuz, una de las principales demandas de Estados Unidos para avanzar en un acuerdo de paz.

Washington no ha revelado cuáles serán sus próximos pasos. Trump -quien se mostró insatisfecho con la anterior propuesta de Irán- afirmó que solo él y un puñado de personas más conocen el estado de las conversaciones con con Teherán, sugiriendo que las negociaciones avanzan a pesar de la aparente falta de progreso, al tiempo que reconoció la incertidumbre sobre el liderazgo iraní.

Esta imagen tomada de un video por la televisora estatal iraní muestra a Mojtaba Jamenei, hijo del asesinado líder supremo de Irán, que ha sido nombrado nuevo gobernante de la República Islámica, según anunciaron las autoridades el lunes 9 de marzo de 2026. (TV estatal iraní via AP)

La cadena CNN informó que el presidente norteamericano dijo que las negociaciones se llevan a cabo “por teléfono” y que su respuesta a cualquier propuesta iraní dependerá de hasta dónde llegue Teherán en la limitación de su programa nuclear.

Estados Unidos también sugirió ayer que evaluaba la posibilidad de autorizar nuevos ataques “cortos pero potentes” contra Irán a fines de presionar a Teherán para que vuelva a sentarse en una mesa de diálogo, bajo una mayor apertura a la hora de negociar la cuestión nuclear.

Según publicó el medio estadounidense Axios, hasta ayer las autoridades militares no desestimaban la posibilidad de un desembarco de fuerzas terrestres con el objetivo de reabrir el estrecho de Ormuz , hoy prácticamente cerrado, de acuerdo a lo consignado por una fuente al tanto del tema.

ARCHIVO - Un bote junto a un buque petrolero anclado en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de la isla de Qeshm, Irán, el 18 de abril de 2026. (AP Foto/Asghar Besharati/Archivo) Asghar Besharati - AP

Pero el gobierno de Trump se enfrenta por estas horas al vencimiento del plazo lega para poner fin a la guerra o presentar al Congreso los argumentos para prorrogarla en virtud de la Resolución de Poderes Bélicos de 1973.

Sin embargo, parece que la fecha pasará sin alterar el curso de la guerra después de que un alto funcionario del Gobierno afirmara que, a efectos de la resolución, las hostilidades habían terminado debido al alto el fuego de abril entre Teherán y Washington.

“No aceptamos imposiciones”

En una señal distensión, por su parte, el jefe del poder judicial iraní, Gholamhossein Mohseni Ejei, afirmó este viernes que Teherán está abierto a hablar con Estados Unidos, pero que no aceptará “imposiciones” bajo amenaza.

“La república islámica nunca renunció a las negociaciones (...) pero efectivamente no aceptamos imposiciones”, declaró el funcionario en un video publicado en el sitio del poder judicial Mizan Online.

“No queremos la guerra; no queremos que siga”, enfatizó Ejei. Pero Irán “no va a abandonar para nada sus principios y valores ante este enemigo malicioso, con el objetivo de evitar la guerra o prevenir su continuación”, matizó el funcionario.

Ejei insistió en que Washington no logró “nada” en esta guerra, agregando que Teherán no va a ser intimidado en las negociaciones.

Irán y Estados Unidos llevaron a cabo una sola ronda de conversaciones, tras instaurarse en abril una frágil tregua después de casi 40 días de guerra, que arrancaron con los bombardeos norteamericanos e israelíes del 28 de febrero.

En los últimos días las conversaciones se estancaron, y Estados Unidos impuso un bloqueo naval a los puertos iraníes. Teherán a su vez mantiene casi cerrado el estrecho de Ormuz, vía fundamental para el tránsito de los hidrocarburos extraídos del Golfo.

Al mismo tiempo, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, amenazó esta semana con la posibilidad de retomar las operaciones contra Irán.

Agencias AFP, ANSA y Reuters