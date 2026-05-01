El gobierno de Trump desafía el límite legal del Congreso para continuar la guerra contra Irán

WASHINGTON.– El gobierno del presidente norteamericano, Donald Trump, busca ignorar el viernes el vencimiento de un plazo legal del Congreso en la guerra contra Irán, que dijo haber activado por la noche su defensa aérea en respuesta a nuevos ataques con aviones pequeños y drones en la capital, Teherán.

Según la Constitución norteamericana, sólo el Congreso tiene la facultad de declarar la guerra. Pero una ley de 1973 permite al presidente iniciar una intervención militar limitada para responder a una situación de emergencia, siempre que pida autorización al poder legislativo para movilizar tropas durante más de 60 días.

Trump pronuncia el primer discurso sobre el Estado de la Unión de su segundo mandato ante el Congreso, en Washington, Estados Unidos, el 24 de febrero de 2026 KENNY HOLSTON - POOL

El viernes es la fecha límite, pero el secretario de Defensa, Pete Hegseth, argumentó el jueves que, debido al alto el fuego, “el plazo de 60 días queda suspendido”.

El argumento de la tregua

“A los efectos de la Resolución sobre Poderes de Guerra, las hostilidades que empezaron el sábado 28 de febrero han terminado”, dijo a la AFP un alto cargo del gobierno norteamericano a última hora del jueves.

El mismo hizo hincapié en que no ha habido fuego cruzado entre Estados Unidos e Irán desde la tregua declarada el 7 de abril.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, testifica durante una audiencia ante el Congreso, en Washington, Estados Unidos, el 30 de abril de 2026 ALEX WROBLEWSKI - AFP

Washington impone un bloqueo naval a los puertos iraníes en represalia por el cierre por parte de Teherán del estratégico estrecho de Ormuz, por donde transitaba antes de la guerra una quinta parte de los hidrocarburos consumidos en el mundo, lo que ha disparado los precios del petróleo. Un alto cargo estadounidense incluso barajó una posible prolongación del bloqueo “durante meses”.

Trump finge apuntar con un arma mientras habla con periodistas en una sala de prensa de la Casa Blanca, en Washington, Estados Unidos, el 6 de abril de 2026 Julia Demaree Nikhinson - AP

En este contexto, y ante la perspectiva de un estancamiento de la guerra, el Brent, la referencia mundial del crudo, superó brevemente el jueves los 126 dólares, un máximo desde principios de 2022 durante la invasión rusa de Ucrania. El viernes por la mañana subía un 1,3%, a 111,85 dólares. A su vez, el barril de West Texas Intermediate ganaba un 0,8%, a 105,90 dólares.

El líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, afirmó el jueves que Estados Unidos ha sufrido una “derrota vergonzosa” frente a Irán.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, calificó el bloqueo estadounidense de “continuación de las operaciones militares”.

La versión de Irán

En Teherán se activaron los sistemas de defensa aérea el jueves por la noche contra drones y aviones pequeños.

“El ruido de la defensa antiaérea cesó después de unos 20 minutos de actividad y respuesta contra pequeñas aeronaves”, indicaron las agencias iraníes Tasnim y Fars.

Una mujer sostiene fotos del líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, y de su padre, Ali Khamenei, en un acto organizado por el Estado en Teherán, Irán, el 29 de abril de 2026 Vahid Salemi - AP

La guerra en Medio Oriente ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y el Líbano. A pesar de la tregua y de las primeras negociaciones el 11 de abril en Islamabad, la diplomacia parece estar en punto muerto.

La economía mundial se resiente a diario por las consecuencias del bloqueo de Ormuz, con subidas de la inflación y revisiones a la baja del crecimiento.

En el frente libanés de la guerra, donde Israel combate al grupo terrorista Hezbollah, la violencia continúa, con al menos 17 muertos el jueves en ataques israelíes.

Un hombre permanece de pie en el agua mientras buques se alinean en el horizonte en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, Irán, el 27 de abril de 2026 Razieh Poudat - ISNA

La embajada de Estados Unidos en el Líbano hizo un llamado a celebrar una reunión entre los dirigentes libaneses e israelíes.

Representantes de ambos países se han reunido dos veces en Washington en las últimas semanas, en los primeros encuentros de este tipo en décadas, después de que Hezbollah arrastrara al Líbano a la guerra el 2 de marzo.

Soldados del Ejército iraní se encuentran frente a una imagen del líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, en Teherán, Irán, el 29 de abril de 2026 - - AFP

Trump ha declarado que espera recibir al presidente libanés, Joseph Aoun, y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, “en las próximas dos semanas”.

Las operaciones israelíes en el Líbano han causado más de 2500 muertos y más de un millón de desplazados desde principios de marzo, según las autoridades libanesas.

Agencias AFP y Reuters