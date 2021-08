El polémico plan de Google de recortar el sueldo a empleados de EE.UU. que trabajan desde su casa

Los empleados de Google en Estados Unidos que prefieran trabajar en casa de forma permanente podrían afrontar una rebaja salarial.

El gigante tecnológico ha desarrollado una calculadora que permite a los empleados ver los efectos del trabajo remoto que se generalizó durante la pandemia.

Algunos empleados remotos, especialmente aquellos con largos trayectos desde sus hogares hasta la oficina, podrían enfrentar recortes en el salario.

Algunas firmas tecnológicas de Silicon Valley, California (EE.UU.) están probando con nuevas estructuras de pago mientras encuentran dificultades para convencer a sus empleados que regresen a sus puestos. La pandemia recede, pero la variante delta del virus sigue siendo un peligro latente en Estados Unidos.

Grandes tecnológicas como Microsoft, Facebook y Twitter han ofrecido rebajas de salario para aquellos empleados que están basados en lugares donde vivir es menos caro.

Pero compañías más pequeñas como Reddit y Zillow dicen que pagarán lo mismo sin importar dónde vivan sus empleados porque, dicen, así se fomenta más la diversidad.

“Nuestros paquetes de compensación siempre han estado determinados por la localización y siempre pagamos por encima del mercado local desde el que trabaja el empleado”, dijo un portavoz de Google.

“Nuestra nueva herramienta de localización laboral fue desarrollada para ayudar a los empleados a tomar decisiones informadas sobre en qué ciudad o estado trabajar y qué impacto tiene en la retribución si eligen reubicarse o trabajar de forma remota”, agregó.

Alarma

Un empleado de Google que trabaja en Seattle pero tiene dos horas de trayecto hasta la oficina se quejó en diálogo con la agencia Reuters de tener que enfrentar una rebaja del 10% de salario por elegir trabajar en casa.

“Es un recorte tan alto como el aumento de mi más reciente ascenso de puesto”, dijo el empleado. “No trabajé tanto para lograr el ascenso y ahora ver rebajado mi salario”.

Jake Rosenfeld, profesor de Sociología de la Universidad de Washington en St. Louis, dijo que la idea de Google enciende las alarmas sobre quién sentirá más el impacto.

“Lo que está claro es que Google no tiene que hacer esto”, dijo Rosenfeld said. “No es que Google no se pueda permitir seguir pagando igual a los empleados que deciden trabajar desde casa”.

Un empleado de Google en Stamford, Connecticut, a una hora de Nueva York en tren, recibirá un 15% menos por trabajar de forma remota, mientras que hay una diferencia de entre 5% y 10% en zonas de Seattle, Boston y San Francisco.

Google no cambiará el salario de quienes trabajen de forma remota desde la misma ciudad.

Experimentos híbridos

Algunas empresas, como la tecnológica estadounidense Cisco, ha implementado un plan de trabajo híbrido que no dicta a los empleados cuándo deben ir a la oficina.

Cisco cree que menos de un cuarto de sus empleados van a querer ir a la oficina treS o más días a la semana.

Otras firmas, como Goldman Sachs, sí quiere que sus empleados regresen a la oficina.

El director del banco de inversión, David Solomon, dijo en febrero que trabajar desde casa es “una aberración”.

BBC Mundo