El presidente de Uruguay negó la instalación de un cable submarino entre Malvinas y Montevideo

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, negó que se vaya a tender un cable submarino de fibra óptica para conectar el país con las Islas Malvinas, en plena tensión diplomática entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía del archipiélago y la próxima explotación por parte de empresas extranjeras de petróleo cerca de las islas.

“Nunca tuvimos ninguna propuesta, ningún planteo. No se hizo ninguna consideración porque nunca hubo nada”, dijo el presidente uruguayo a la prensa en la Expo Rural del Prado, en la ciudad de Montevideo.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi

Además, afirmó que una empresa de Estados Unidos trabaja en un proyecto de fibra óptica, pero sostuvo que la iniciativa no incluye a las Malvinas. “Es una noticia falsa”, sostuvo. Sus declaraciones llegan luego de que se difundieran imágenes de un buque de una empresa holandesa navegando aguas uruguayas.

El buque Fugro

Reafirmó además la postura respecto a la disputa de soberanía en el Atlántico Sur, al aseverar que “Uruguay tiene posición fija” de que las “Malvinas son argentinas”.

“Es histórica la posición del Uruguay y nos mantenemos”, agregó al precisar que su gobierno mantiene “buenas relaciones con todos los países”. Y completó: “Este tema de un cable de fibra es un error, por decirlo de alguna manera, hay que tener cuidado, no se embroma con eso”.

En los últimos días se conocieron versiones sobre la actividad del buque Fugro, perteneciente a una firma holandesa, y su intención de estudiar el suelo marítimo del Atlántico sur con el fin de colocar un cable de fibra óptica que uniría a las islas con Montevideo, un trayecto de alrededor de 2100 kilómetros. La empresa tiene un contrato con YPF por Vaca Muerta.

El fin del proyecto sería que las islas dejen de depender de la conexión satelital y mejorar considerablemente la transmisión de datos para sus habitantes.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi

Ante las consultas al respecto, la firma confirmó en un comunicado que realiza los trabajos de estudio del suelo marítimo aunque no habló en específico de Malvinas y se despegó de cualquier labor vincula con la explotación petrolera, en medio del avance del gobierno argentino para sancionar empresas que exploten petróleo cerca de las islas, mientras avanza el proyecto Sea Lion para extraer este recurso.

“Las actividades en la zona en cuestión no guardaban relación alguna con la actividad de hidrocarburos. Su trabajo en la zona se limitaba a estudios del lecho marino para un proyecto de cable de telecomunicaciones submarino, sin relación con la prospección, exploración o producción de hidrocarburos. Fugro no participa en el proyecto Sea Lion ni participará en él, ni tampoco en ningún otro proyecto de hidrocarburos en esa zona”, señaló.