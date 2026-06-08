El primer ministro de Armenia logra la reelección y consolida su apuesta por acercarse a Occidente
Pashinyan obtuvo una nueva victoria electoral en unos comicios en los que se acusó a Rusia de interferencia
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EREVÁN.– El primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, obtuvo una nueva victoria electoral en las elecciones parlamentarias celebradas el domingo, un resultado que refuerza su proyecto político y su estrategia de acercamiento a Europa y Estados Unidos después de varios años de deterioro en la relación con Rusia.
La importancia de la elección trascendió la disputa entre partidos. Los comicios fueron interpretados como una prueba de respaldo popular al rumbo adoptado por Pashinyan desde su llegada al poder tras las manifestaciones de 2018 y, especialmente, desde la guerra con Azerbaiyán en 2020 y la pérdida definitiva de Nagorno Karabaj en 2023.
La participación alcanzó el 58,97% al cierre de las urnas, según informó la Comisión Electoral Central. Los resultados confirmaron el triunfo del partido gobernante, que llegaba a la elección al frente de las encuestas pese a un escenario político fragmentado, con 19 partidos y alianzas en competencia por los 101 escaños del Parlamento.
Tras conocerse el resultado, las felicitaciones comenzaron a llegar desde Europa. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, celebró la victoria del oficialismo y sostuvo que “el pueblo armenio ha elegido la democracia, la estabilidad y un futuro cada vez más cercano a Europa”. También afirmó que España continuará acompañando a Armenia en su camino hacia la paz y su acercamiento a la Unión Europea.
La elección tuvo lugar en medio de un intenso debate sobre la orientación internacional del país. Oficialmente, Armenia y Rusia siguen siendo aliados y mantienen vínculos históricos construidos durante casi dos siglos dentro del Imperio ruso y luego de la Unión Soviética. Sin embargo, la relación atraviesa uno de sus momentos más delicados.
Pashinyan reprocha a Moscú no haber ayudado a Armenia durante la guerra de 2020 contra Azerbaiyán. Aunque Rusia desplegó fuerzas de mantenimiento de la paz en Karabaj, evitó intervenir directamente. Para el gobierno armenio, esa actitud dejó expuestas las limitaciones de la alianza entre ambos países.
Ese desencanto impulsó una serie de decisiones que marcaron un cambio de rumbo. Pashinyan congeló la participación armenia en una alianza regional liderada por Rusia y buscó profundizar los vínculos con Bruselas y Washington. Incluso llegó a plantear la posibilidad de una futura adhesión de Armenia a la Unión Europea.
Durante la campaña, el primer ministro presentó los comicios como una elección entre consolidar una etapa de estabilidad y paz o regresar a escenarios de confrontación. Después de votar en Ereván, afirmó que Armenia buscaría mantener un equilibrio entre Rusia y Occidente y aseguró que aceptaría el veredicto de las urnas cualquiera fuera el resultado.
La principal resistencia a ese giro provino de sectores que consideran que Armenia no puede prescindir de su vínculo con Moscú. Entre ellos sobresalió el empresario rusoarmenio Samvel Karapetyan, uno de los rivales más visibles del oficialismo. Karapetyan fue encarcelado en 2025 bajo cargos de sedición; hoy continúa privado de su libertad bajo arresto domiciliario.
Karapetyan cuestionó un acercamiento excesivo a Occidente y defendió la continuidad de la relación estratégica con Rusia. “Rusia es y seguirá siendo nuestro socio estratégico y nuestro principal socio económico”, afirmó durante la campaña.
La oposición también denunció irregularidades durante la jornada electoral. La Fiscalía informó la apertura de 165 investigaciones por presuntos casos de obstrucción del proceso electoral, mientras que la Alianza Armenia, vinculada al expresidente Robert Kocharyan, acusó a las fuerzas de seguridad de detener a integrantes de su equipo de campaña.
Pese a esas controversias, el resultado fortaleció a Pashinyan y le permitió consolidar el rumbo político que impulsó en los últimos años. La victoria representa un respaldo a su apuesta por profundizar los lazos con Occidente, aunque también anticipa que Armenia deberá seguir administrando una compleja relación con Rusia, su principal socio económico y uno de los actores más influyentes de la región.
Agencias ANSA y AFP
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