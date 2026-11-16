El príncipe Guillermo y Kate Middleton en la India: críquet en la calle, un viaje en metro y un hito para la pareja

MUMBAI.– El príncipe Guillermo de Gran Bretaña y Kate Middleton participaron el lunes en un partido de críquet callejero en Mumbai, durante la primera jornada de su primer viaje al extranjero juntos desde que a ella le diagnosticaran cáncer en 2024.

Mientras músicos con tocados tradicionales interpretaban ritmos con tambores ceremoniales, Guillermo y Kate recibieron lanzamientos de la leyenda del críquet Sachin Tendulkar y de niños de la zona. También conversaron y rieron con los espectadores.

El príncipe Guillermo y Kate, junto a Sachin Tendulkar Aaron Chown - PA Wire DPA

El partido tuvo lugar en un callejón de Ballard Estate, un barrio histórico en el sur de Mumbai. El críquet callejero —que se juega a cualquier hora del día o de la noche— está profundamente arraigado en Mumbai, una ciudad con casi 13 millones de habitantes pero con escasas instalaciones deportivas.

🇮🇳 Britain's Prince William played street cricket and took a metro ride in India's financial capital Mumbai on Monday ahead of hosting his environmental Earthshot Prize, on a visit that will also include a meeting with Prime Minister Narendra Modi.

➡️ https://t.co/TELUXVqq06 pic.twitter.com/UIcSIctMwf — AFP News Agency (@AFP) November 16, 2026

Más tarde, la pareja tomó el metro de la capital financiera, un símbolo de la colaboración entre Gran Bretaña e India para impulsar el crecimiento económico y promover opciones de transporte respetuosas con el clima.

Guillermo, de traje, y Kate, con un elegante vestido azul, realizaron un trayecto en la línea más reciente del metro de Mumbai. Pagaron 60 rupias (US$ 0,64) por sus tickets para la “Línea Aqua”, mientras otros pasajeros subían en diversas paradas.

El príncipe Guillermo de Gran Bretaña y Kate, princesa de Gales, abordan un tren del metro en Mumbai Rafiq Maqbool - AP

Más tarde, se reunieron con los finalistas de los premios Earthshot Prize, cuyos ganadores se anunciarán el martes.

Guillermo, quien, al igual que su padre, el rey Carlos, ha hecho de la defensa del medio ambiente una de sus principales causas, fundó el Premio Earthshot en 2020 con el objetivo de encontrar soluciones al cambio climático. Este premio otorga a cinco ​ganadores un millón de libras esterlinas (1,3 millones de dólares) cada uno para ampliar sus proyectos.

El príncipe Guillermo de Gran Bretaña y su esposa, Kate, suben a un tren de la línea Aqua del metro en la estación Vidhan Bhavan PUNIT PARANJPE - AFP

“La India ha realizado una contribución extraordinaria a Earthshot durante los últimos seis años y alberga a más finalistas y ganadores de Earthshot que cualquier otro país”, publicó Guillermo en sus redes sociales.

Catherine and I are delighted to be in India for this year's Earthshot Prize.



India has made an extraordinary contribution to Earthshot over the past six years and is home to more Earthshot Finalists and Winners than any other country.



It has also become one of the most… — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) November 16, 2026

La pareja también asistirá a eventos que destacan las industrias indias del críquet, la moda y el cine, antes de viajar a Nueva Delhi, donde tienen previsto reunirse el miércoles con el primer ministro indio, Narendra Modi.

🏏 Britain's Prince William and Kate Middleton played a game of street cricket in Mumbai with Indian cricket legend Sachin Tendulkar https://t.co/Wiiea1ILkQ pic.twitter.com/8o7ctPhS0Y — Reuters (@Reuters) November 16, 2026

La pareja ya se reunió con Modi durante su anterior visita a la India hace una década, antes de que Guillermo —hijo mayor del rey Carlos III— se convirtiera en el heredero al trono británico.

Kate, de 44 años, se sometió a quimioterapia preventiva para un tipo de cáncer no especificado, tras lo cual redujo considerablemente su carga de trabajo oficial.

Britain's Prince William, Prince of Wales (R) and his wife Britain's Kate, Princess of Wales (C) look on as India's former cricket player Sachin Tendulkar (L) plays a game of gully cricket at the iconic Ballard Estate in Mumbai on November 16, 2026. (Photo by Indranil MUKHERJEE / AFP) INDRANIL MUKHERJEE - AFP

Ahora que la enfermedad está en remisión, ha ido aumentando gradualmente sus apariciones públicas, aunque no había acompañado a Guillermo en viajes al extranjero anteriores.

Su único viaje importante al extranjero desde 2024 tuvo lugar en mayo, cuando viajó sola a Italia durante dos días como parte de su labor centrada en el desarrollo en la primera infancia.

“En el hospital me dijeron que mi recuperación no sería lineal. Habrá días buenos y días malos, y que llevará tiempo”, afirmó en una entrevista publicada esta semana en el último número de la revista Country Life, de la ‌que Guillermo fue editor invitado.

Agencias Reuters y AP