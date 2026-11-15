León XIV, en un helicóptero militar peruano: miró el paisaje, entró a la cabina y se fotografió con los pilotos

LIMA.– El papa León XIV tuvo una experiencia poco habitual durante su visita apostólica a Perú: recorrió los cielos del norte del país a bordo de un helicóptero militar, observó el paisaje desde las ventanillas, conversó con los tripulantes y hasta se acercó a la cabina del piloto para conocer cómo funcionaba la aeronave. El episodio ocurrió el sábado 14 de noviembre, durante su traslado entre Chiclayo y Santa Cruz de Succhabamba, en la región de Cajamarca.

El papa León XIV viajó en un helicóptero militar peruano

La propia Fuerza Aérea del Perú (FAP) compartió imágenes del viaje y celebró el operativo con una publicación en sus redes sociales. “¡Misión cumplida en Santa Cruz!“, escribió la institución, que también difundió fotografías del encuentro entre el pontífice y los integrantes de las tripulaciones. Según el organismo militar, al llegar nuevamente a Chiclayo, León XIV saludó personalmente a los efectivos y les agradeció por acompañarlo durante el recorrido.

El helicóptero, un MI-17 de la FAP, fue bautizado informalmente como el “papacóptero”. El trayecto de ida duró alrededor de 45 minutos. Durante el vuelo, el Papa se mostró interesado por la experiencia: las imágenes difundidas por medios peruanos lo muestran sonriente, mirando hacia el exterior y conversando con los miembros de la tripulación. También ingresó a la cabina para observar de cerca los controles de la aeronave.

León XIV saluda a militares peruanos

El traslado formó parte del dispositivo organizado por las autoridades peruanas para garantizar los desplazamientos del pontífice y su comitiva. La Fuerza Aérea había desplegado cuatro helicópteros MI-17 desde Lima hacia la región de Lambayeque, con tripulaciones especializadas para la operación. El vuelo hacia Santa Cruz partió de la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, en Chiclayo, a las 9.20 y aterrizó en la localidad cajamarquina a las 10.07. Después de la misa y las actividades previstas, León XIV emprendió el regreso a las 13.15 y llegó a Chiclayo a las 14.

Pero el viaje tenía un significado que iba más allá de la logística. Santa Cruz de Succhabamba es una localidad que Robert Francis Prevost conocía bien de su etapa como obispo de Chiclayo. Allí había construido una relación cercana con la comunidad religiosa y visitado en distintas oportunidades sus parroquias y celebraciones.

El papa camina al lado de militares peruanos

Antes de partir hacia Roma, Prevost había prometido regresar. Así lo recordó el párroco local, Wildor Cubas Julca, en declaraciones a la agencia estatal Andina. “Prometió volver a Santa Cruz, pero jamás nos imaginamos que regresaría a su casa como papa”, contó el sacerdote.

El sábado, la promesa se convirtió en realidad. León XIV visitó la parroquia de la Inmaculada Concepción y presidió una misa en la explanada de la localidad, ante miles de fieles. En su saludo a los habitantes expresó la alegría que le provocaba reencontrarse con ellos: “Con cuánta alegría, una vez más, me encuentro con ustedes aquí en Santa Cruz”.

Agencia AP