El príncipe Harry visitó por sorpresa Lviv y les dijo a los soldados ucranianos que van a ganar la guerra

KIEV.– El príncipe Harry viajó por sorpresa a Ucrania y aseguró a los soldados que el país vencerá a Rusia. Durante una visita a Lviv, en el oeste ucraniano, el duque de Sussex se reunió con veteranos heridos y trabajadores de la salud, y participó de una conferencia dedicada al tratamiento y la rehabilitación de quienes resultaron lesionados durante la guerra.

“Cada vez que vuelvo a Ucrania, me siento bienvenido, siento calidez. Van a ganar la guerra y después estarán en condiciones de construir un futuro exitoso”, afirmó Harry ante los asistentes. El príncipe reconoció que había asumido un riesgo al viajar al país, aunque dijo que la recepción que tuvo al llegar el sábado estuvo marcada por esa sensación de “calidez”.

El príncipe Harry de Gran Bretaña, duque de Sussex (izquierda), se reúne con civiles afectados por la guerra en el Centro de Superhumanos, un centro especializado en medicina, prótesis y rehabilitación en Lviv EFREM LUKATSKY - POOL

Se trata de su cuarta visita a Ucrania desde la invasión rusa de febrero de 2022. El viaje tuvo como eje el trabajo del Superhumans Center, una clínica especializada en la atención y rehabilitación de personas que combatieron en el conflicto. La institución, con sede en Lviv, proporciona prótesis a quienes perdieron extremidades en el campo de batalla y ya había recibido el respaldo del príncipe.

La conferencia en la que participó Harry fue organizada por ese centro y reunió a personas vinculadas con la atención de los heridos de guerra.

Durante su paso por la clínica, Harry también presenció un partido de rugby en silla de ruedas en el que participaron deportistas que aspiran a integrar el equipo ucraniano en los próximos Juegos Invictus, previstos para el año que viene en Birmingham, Reino Unido. Ucrania espera enviar alrededor de 60 competidores, lo que convertiría a esa delegación en la más numerosa que haya presentado hasta ahora.

El príncipe se acercó a uno de los jugadores y lo abrazó al reconocerlo: Valery Odainyk, un veterano ucraniano que participó en la edición de 2025, celebrada en Canadá, y que utiliza prótesis en las piernas. Odainyk le contó que continúa en servicio activo y que su participación en el deporte comenzó y se mantiene gracias a los Juegos Invictus. “Todo empezó y continúa con los Juegos Invictus”, explicó después del encuentro. Harry manifestó su sorpresa al saber que, pese a seguir en actividad militar, encontraba tiempo para entrenarse.

El príncipe Harry de Gran Bretaña, duque de Sussex (C), se reúne con veteranos de guerra ucranianos en el Centro Superhumans, un centro especializado en medicina, prótesis y rehabilitación en Lviv EFREM LUKATSKY - POOL

La posibilidad de llevar el certamen a Ucrania también formó parte de las conversaciones. Harry, que creó los Juegos Invictus en 2014 para militares heridos, prometió que ayudaría a organizar una edición en el país cuando termine la guerra.

“Cuando la guerra haya terminado y Ucrania gane, estaremos preparados para apoyarlos para que puedan celebrar unos Juegos Invictus”, dijo. La propuesta apuntó a un horizonte posterior al conflicto, pero también puso en primer plano la voluntad de que los veteranos ucranianos tengan un papel central en la competencia.

El viaje a Lviv se suma a otras dos visitas recientes a Ucrania. Harry estuvo en Kiev en septiembre de 2025 y volvió en abril de este año. En aquella ocasión describió al país como “una nación que defiende con valentía y éxito el flanco oriental de Europa” y sostuvo que era importante no perder de vista la relevancia de esa defensa.

El príncipe Harry de Gran Bretaña, duque de Sussex (C), se reúne con veteranos de guerra ucranianos en el Centro Superhumans, un centro especializado en medicina, prótesis y rehabilitación en Lviv EFREM LUKATSKY - POOL

El príncipe, de 42 años, pasó una década en el Ejército británico y sirvió en Afganistán, donde también se desempeñó como piloto de helicóptero. Ha descrito esos años como los más felices de su vida. Su vínculo con los militares heridos también se expresa a través de los Juegos Invictus, que fundó hace más de una década y que el año próximo tendrán una nueva edición en Birmingham, con una participación ucraniana que aspira a ser histórica.

Agencia Reuters