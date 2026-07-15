El príncipe Harry volvió a Gran Bretaña, pero el abismo con Guillermo quedó intacto

La visita del príncipe Harry a Gran Bretaña la semana pasada para participar de una serie de actividades benéficas lo llevó nuevamente al mismo país que su hermano mayor, el príncipe Guillermo, heredero al trono.

Pero, cuando el viaje de regreso del príncipe menor llegaba a su fin sin que hubiera un encuentro ni una aparición conjunta, los hermanos parecían tan distanciados como siempre.

El viernes, Harry, de 41 años, jugó al pickleball y al rugby en silla de ruedas en Birmingham, en el centro de Inglaterra, para promocionar el inicio de la cuenta regresiva de un año para los Juegos Invictus de 2027, una competencia deportiva benéfica que fundó para veteranos heridos. A unos 185 kilómetros de allí, Guillermo, de 44 años, participaba de un torneo de polo solidario en Windsor, en las afueras de Londres.

El príncipe Guillermo, el príncipe George y la princesa Charlotte en la última jornada del Campeonato de Wimbledon KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP

Más tarde ese mismo día, Harry; su esposa, Meghan; y sus dos hijos, Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5, se reencontraron con el rey Carlos y la reina Camilla por primera vez en años, en Highgrove House, una residencia real. La esperada reunión —que incluyó un encuentro del monarca con dos nietos pequeños a los que casi no ve— pareció ofrecer un marcado contraste con el persistente distanciamiento entre los dos hermanos.

Un vocero del príncipe Harry se negó a hacer comentarios, y el Palacio de Kensington, que representa al príncipe Guillermo, no respondió a las solicitudes de declaraciones.

“Todo es muy triste, porque ambos forman parte del rico entramado de la vida británica”, afirmó Richard Fitzwilliams, comentarista británico especializado en la familia real.

“Y, por supuesto, Harry eligió irse a Estados Unidos, pero esto realmente pone de relieve la situación”, agregó. “Es inevitable preguntarse cómo será todo dentro de 10, 20 o 30 años”.

El príncipe Harry, duque de Sussex, participa de una sesión de yoga con cabras durante el Festival de Verano de Scotty’s, en el castillo de Maxstoke Pool - Getty Images Europe

El príncipe Guillermo, con la camiseta número 4, participó el viernes de un torneo de polo benéfico en Windsor, Inglaterra.

La ruptura entre los hermanos ya lleva años, desde que Harry y Meghan renunciaron a sus principales funciones y privilegios reales y se mudaron a Estados Unidos en 2020. Las críticas públicas de Harry contra la monarquía —entre ellas, durante una entrevista con Oprah Winfrey, en sus memorias reveladoras, Spare, y en una serie documental— dejaron profundas heridas y resentimiento dentro de la familia real.

Harry, Meghan y sus hijos viven actualmente en California. Se esperaba que toda la familia viajara junta a Londres, pero el equipo de Harry señaló que preocupaciones vinculadas con la seguridad alteraron esos planes a último momento, por lo que Meghan y los niños se reunieron con él únicamente durante la segunda parte del viaje. No viajaban juntos a Gran Bretaña desde el Jubileo de Platino de la reina Isabel II, en junio de 2022. La última aparición pública de Meghan en el país había sido durante el funeral de Isabel, más tarde ese mismo año.

Antes de que Harry abandonara sus funciones reales, se consideraba que mantenía una relación estrecha con Guillermo, aunque ambos tenían caracteres e intereses diferentes. Los dos se vieron obligados a crecer bajo el escrutinio permanente de la opinión pública después de que su madre, la princesa Diana, muriera en un accidente automovilístico en París en 1997. El mundo observó cómo Guillermo, entonces de 15 años, y Harry, de 12, exhibían su dolor mientras caminaban durante más de un kilómetro y medio entre multitudes que lloraban, detrás del carruaje tirado por caballos que transportaba el féretro de su madre.

El príncipe Carlos apoya la mano sobre el hombro del príncipe Harry, mientras el príncipe Guillermo observa, después de que el féretro de Diana, princesa de Gales, fuera colocado en un coche fúnebre JEFF J MITCHELL

Harry relató posteriormente el trauma que sufrió en aquel momento y su enojo con la prensa sensacionalista que había perseguido a su madre. Guillermo ha sido más reservado en sus declaraciones públicas y suele respetar el lema “nunca quejarse, nunca dar explicaciones”, asociado habitualmente con la realeza británica.

Al exponer las frustraciones privadas y las fracturas internas de la familia, Harry quedó públicamente enfrentado con su hermano. En sus memorias, incluso acusó a Guillermo de haberlo derribado al suelo durante una discusión. El Palacio de Kensington se ha negado durante mucho tiempo a comentar esa acusación.

Durante la gira de presentación de su libro en 2023, Harry le dijo al periodista Anderson Cooper que él y Guillermo ya no se hablaban, aunque agregó: “Espero que podamos encontrar la paz”.

Esa paz parece estar mucho más cerca en la relación entre Harry y su padre, quien recibió un diagnóstico de cáncer en 2024. Incluso antes del reencuentro de esta semana en Highgrove, Harry y Carlos habían avanzado en la reconstrucción de su vínculo, entre otras cosas durante una reunión celebrada en Londres el otoño pasado.

El rey Carlos III en el paseo marítimo de Douglas, en la Isla de Man CHRIS JACKSON - POOL

Aunque la primera parte del viaje de Harry estuvo opacada por su derrota en una demanda contra el editor del tabloide británico The Daily Mail, el viernes se mostró relajado en Birmingham, bromeando con los deportistas y concediendo una entrevista en vivo a un programa matutino de televisión, durante la cual hizo varias referencias afectuosas a sus hijos.

A unas horas de distancia en auto, Guillermo estaba montado a caballo y participaba de la Copa Real de Polo Benéfico anual para recaudar fondos, mientras su esposa, Kate, observaba desde un costado de la cancha.

Fitzwilliams señaló que el polo, en particular, estaba identificado con ambos príncipes porque ese deporte había funcionado durante mucho tiempo como una “especie de rito de iniciación masculino” dentro de la Casa de Windsor. Los dos hermanos disputaron innumerables partidos, a veces juntos y otras veces en equipos rivales.

Fue después de una aparición conjunta en un torneo benéfico de polo en 2019 cuando se dispararon los rumores sobre una ruptura entre Harry y Meghan, por un lado, y Guillermo y Kate, por el otro. Las imágenes de ambas parejas fueron analizadas minuciosamente por la prensa sensacionalista.

Kate, Guillermo, Harry y Meghan en el castillo de Windsor, tras la muerte de la reina Isabel II Kirsty O'Connor - Pool PA

Aunque ahora existe un abismo evidente en la relación entre los hermanos, algunos todavía confían en una futura reconciliación. Jamie Lowther-Pinkerton, exsecretario privado de ambos príncipes, dijo en una entrevista reciente con The Times de Londres que era un “optimista permanente” cuando le preguntaron si Guillermo y Harry podrían recomponer su relación.

Harry escribió en términos afectuosos sobre Lowther-Pinkerton en sus memorias, Spare, pese a su rechazo general hacia las personas a las que denominó “los hombres de traje gris”, una expresión popularizada por su madre para describir a los influyentes cortesanos y asesores no electos que operan entre bambalinas en el palacio.

La vida privada de Guillermo y Harry ha alimentado durante años la fascinación mundial. Para unos medios obsesionados con la realeza, representan antagonistas casi perfectos: el hermano mayor responsable y heredero al trono frente al hermano menor más rebelde, que abandonó la vida real.

Los medios de comunicación suelen enfrentar a los miembros de la realeza entre sí, explicó Arianne Chernock, profesora asociada de Historia de la Universidad de Boston y especialista en la monarquía británica moderna. Incluso la reina Isabel fue comparada con su hermana menor, Margaret, que parecía más divertida y desenfadada, señaló la profesora Chernock.

Las princesas Isabel y Margaret enviando un mensaje para los niños durante un programa de la BBC Agencia AFP

“Casi inventamos estos contrapuntos, aunque no existan, porque buscamos ese drama y esperamos ese drama de ellos”, agregó. “Y, en cierto modo, a veces casi se lo exigimos”.

Aun así, sostuvo, algunas personas sienten una especie de sentido de pertenencia o protección hacia los dos príncipes y consumen cualquier indicio de drama dentro de la familia real como si se tratara de un giro argumental en un reality show o una telenovela.

“A veces aparece ante el público una versión cruda, desconcertante y sin editar, y creo que ahora estamos viendo una manifestación particularmente intensa de eso”, afirmó Chernock. “Pero también son personas reales, y esta es su vida”.